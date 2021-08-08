Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)
У Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах із 23 липня до 8 серпня включно. Україна потрапила до двадцятки найкращих серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
153 українські спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.
У Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро 2016 року, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібні і 5 бронзових нагород), попри те, що команда була представлена великою кількістю атлетів (206).
Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:
Золото:
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).
Срібло:
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем);
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);
- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);
- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).
Бронза:
- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг);
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);
- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);
- Еліна Світоліна (теніс);
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).
"Пишаємося українськими спортсменами і їхніми тренерами! Бажаємо йти тільки вперед, не опускати рук і перемагати! Віримо у вас всією Україною", - підсумували в Мінспорту.
Глава Мінспорту Вадим Гутцайт повідомив, що за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за золото - 125 тис. доларів, за срібло - 80 тис. доларів, за бронзу - 55 тис. доларів.
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что она обсудит с юристами возможность обжалования итогов выступления российских гимнасток.
Вот только это все понты для приезжих.
Говоря о проигрыше российских гимнасток израильтянке, Ирина Винер забывает добавить, что она гражданка Израиля с апреля 2000 года.
И что руководит Всероссийской федерацией художественной гимнастики вряд ли вполне заслужено, а лишь только потому, что ее муж сидевший за изнасилование, миллиардер Алишер Усманов."
https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 28 мин
непринужденный флёр людоедства))
Также Симоньян высказалась в адрес победительницы - представительницы Израиля Лины Ашрам. Главный редактор RT считает, что Ашрам надела на себя не золотую медаль, а "железобетонный позор".
Симоньян думает, что если б израильтянка была "нормальным человеком", она вообще не пошла бы на пьедестал.
55 тыс. долларов получит Ярослава Магучих из бюджета Украины, несмотря на обнимашки с капитаном армии РФ и доверенным лицом Путина спортсменкой Ласицкене
но не знаю как правильно обьяснить что у белого нет оттенков чёрного ..
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm?utm_campaign=dp_google
мы на 44 месте а Цензор пишет в топ 20 ..