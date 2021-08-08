УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4591 відвідувач онлайн
Новини Олімпіада-2020
22 829 114

Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)

Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)

У Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах із 23 липня до 8 серпня включно. Україна потрапила до двадцятки найкращих серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

153 українські спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

Дивіться також: Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

У Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро 2016 року, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібні і 5 бронзових нагород), попри те, що команда була представлена ​​великою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:

Золото:
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).
Срібло:
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем);
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);
- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);
- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).
Бронза:
- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг);
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);
- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);
- Еліна Світоліна (теніс);
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Читайте також: Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці

"Пишаємося українськими спортсменами і їхніми тренерами! Бажаємо йти тільки вперед, не опускати рук і перемагати! Віримо у вас всією Україною", - підсумували в Мінспорту.

Глава Мінспорту Вадим Гутцайт повідомив, що за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за золото - 125 тис. доларів, за срібло - 80 тис. доларів, за  бронзу - 55 тис. доларів.

Автор: 

Олімпіада (687) Токіо (61) Україна (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
https://mobile.twitter.com/rosakatzman

https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1424236552046235650 4 ч

Біля ОП встановили пам'ятник зеленському.
Пітух в косоворотці

Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта - Цензор.НЕТ 8989
показати весь коментар
08.08.2021 12:56
+19
Дивлячись на"успіхи" українських бігунів на Олімпіаді , у мене тільки одне питання , чому ми не послали на олімпіаду ЧАУСА ?
Людина пів країни в одних трусах пробігла так , що ніхто не помітив 🙂
показати весь коментар
08.08.2021 15:06
+18
Найгенітальніший майстер спорта !!!)))
показати весь коментар
08.08.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Олимпийский комитет России (ОКР) грозиться приложить все силы, чтобы разобраться в ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике. Вот только все это пусты слова...

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что она обсудит с юристами возможность обжалования итогов выступления российских гимнасток.

Вот только это все понты для приезжих.

Говоря о проигрыше российских гимнасток израильтянке, Ирина Винер забывает добавить, что она гражданка Израиля с апреля 2000 года.

И что руководит Всероссийской федерацией художественной гимнастики вряд ли вполне заслужено, а лишь только потому, что ее муж сидевший за изнасилование, миллиардер Алишер Усманов."
показати весь коментар
08.08.2021 16:06 Відповісти
https://twitter.com/lazyneocortex

https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 28 мин

непринужденный флёр людоедства))

Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 7983
показати весь коментар
08.08.2021 17:20 Відповісти
Ну до чого тут особистості? Ну сідєл той установ від нє сідєл? Яка різниця? Адже "СПОРТ ВНЄ ПАЛІТІКІ",чи не так касабчєгі?
показати весь коментар
08.08.2021 19:23 Відповісти
У себя в Telegram-канале Симоньян назвала арбитров "космическими тварями" и предложила плюнуть им в след.
Также Симоньян высказалась в адрес победительницы - представительницы Израиля Лины Ашрам. Главный редактор RT считает, что Ашрам надела на себя не золотую медаль, а "железобетонный позор".

Симоньян думает, что если б израильтянка была "нормальным человеком", она вообще не пошла бы на пьедестал.
показати весь коментар
08.08.2021 16:06 Відповісти
Машка Захерова -щедрая душа, всегда делится аргентинским коксом с подругой Симоньян.
показати весь коментар
08.08.2021 18:33 Відповісти
"Нє жалєю, нє заву, нє плачу...".
показати весь коментар
08.08.2021 19:25 Відповісти
Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 2055
55 тыс. долларов получит Ярослава Магучих из бюджета Украины, несмотря на обнимашки с капитаном армии РФ и доверенным лицом Путина спортсменкой Ласицкене
показати весь коментар
08.08.2021 19:55 Відповісти
Так вона ж мамлей Зсу,віддала честь старшому по званню.
показати весь коментар
08.08.2021 21:11 Відповісти
конечно же наполовину пустой бокал , а можно й сказать что он наполовину полный
но не знаю как правильно обьяснить что у белого нет оттенков чёрного ..
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm?utm_campaign=dp_google
мы на 44 месте а Цензор пишет в топ 20 ..
показати весь коментар
08.08.2021 20:17 Відповісти
Rank by Total - 16.
показати весь коментар
09.08.2021 03:33 Відповісти
Налоги,налоги не забудьте содрать, Шмаркля кушать хочет,и налоги за виллу в Италии ему заплатить нужно.
показати весь коментар
08.08.2021 21:09 Відповісти
У нас 19 медалей всего.Кто прочитал количество медалей,как место в общем зачете?Сегодня министр усирался - доказывал...Место наше 44,увы.
показати весь коментар
09.08.2021 12:28 Відповісти
Не во второй, а в пятой десятке.
показати весь коментар
09.08.2021 12:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 