Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)

У Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах із 23 липня до 8 серпня включно. Україна потрапила до двадцятки найкращих серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

153 українські спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

Дивіться також: Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

У Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро 2016 року, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібні і 5 бронзових нагород), попри те, що команда була представлена ​​великою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:

Золото:

- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).

Срібло:

- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем);

- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);

- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);

- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);

- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);

- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).

Бронза:

- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг);

- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);

- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);

- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);

- Еліна Світоліна (теніс);

- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);

- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);

- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);

- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);

- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);

- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);

- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Читайте також: Українки Лузан і Четверікова вибороли срібло Олімпіади-2020 у каное-двійці

"Пишаємося українськими спортсменами і їхніми тренерами! Бажаємо йти тільки вперед, не опускати рук і перемагати! Віримо у вас всією Україною", - підсумували в Мінспорту.

Глава Мінспорту Вадим Гутцайт повідомив, що за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за золото - 125 тис. доларів, за срібло - 80 тис. доларів, за бронзу - 55 тис. доларів.