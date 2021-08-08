ЄС закликає режим Лукашенка покласти край репресіям у Білорусі, - Боррель

Від часу виборів у Білорусі, 9 серпня 2020 року, народ цієї країни постійно і мужньо бореться за повагу прав людини і основних свобод.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У поширеній у неділю в Брюсселі заяві глави дипломатії ЄС ці вибори названо фальсифікованими.

"Режим Лукашенка розправився з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол із білоруським народом. Представники опозиції та продемократичних сил, як і тисячі громадян з усіх верств суспільства, або загинули за нез'ясованих обставин, або були затримані, або були змушені залишити країну і жити у вигнанні", – йдеться в документі.

У ньому наголошується, що народ Білорусі мирно протестував під час ігнорування режимом Лукашенка верховенства права, міжнародних зобов'язань країни, зокрема в галузі прав людини.

"Режим Лукашенка почав добре організовану кампанію репресій і залякування проти громадянського суспільства і правозахисників, а також систематичне знищення неурядових організацій і незалежних ЗМІ з кінцевою метою заглушити всі незалежні голоси і ліквідувати громадянський простір у Білорусі", – продовжив Боррель.

"Довільні та необґрунтовані затримання, несправедливі переслідування, зокрема відмова в праві на справедливий судовий розгляд, і сотні задокументованих випадків тортур, як і раніше, мають місце в обстановці безкарності. Примусовою і незаконною посадкою рейсу 4978 Ryanair у Мінську 23 травня і використанням беззахисних мігрантів у політичних цілях режим ще більше кинув виклик міжнародним нормам", - йдеться в заяві.

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За словами Борреля, польська громада в Білорусі також стала мішенню цієї політики.

"Разом із партнерами-однодумцями ЄС відкрито і одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним діям. Відповідно до свого поступального підходу ЄС готовий розглянути подальші заходи у світлі кричущого ігнорування режимом міжнародних зобов'язань. Єдиний спосіб покласти край політичній кризі - це всебічний національний діалог", - заявив глава європейської дипломатії.

Він зауважив, що скасування санкцій ЄС буде можливим тільки тоді, коли влада Білорусі почне дотримуватися принципів демократії та верховенства права, поважати зобов'язання у сфері прав людини і припинить всі репресії. Режим, йдеться в заяві, мусить "звільнити і беззастережно реабілітувати понад 600 політичних в'язнів і взяти участь у серйозному, інклюзивному політичному процесі, що заслуговуватиме довіри і результатом якого стануть вільні та справедливі вибори під наглядом БДІПЛ/ОБСЄ".

Боррель запевнив, що тільки-но Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС зобов'язується допомогти їй стабілізувати економіку, реформувати інститути, щоб зробити їх стійкішими та демократичнішими, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей, зокрема за допомогою комплексного плану економічної підтримки до 3 млрд євро.

Глава дипломатії ЄС підтвердив єдність Євросоюзу в подальшій підтримці народу Білорусі, "зокрема шляхом надання екстреної допомоги жертвам гноблення, а також незалежним ЗМІ та гуманітарної допомоги цивільному населенню".

Євросоюз також продовжить підтримувати міжнародні ініціативи щодо притягнення всіх винних до відповідальності, зокрема через Управління Верховного комісара ООН із прав людини і міжнародну платформу для Білорусі.

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"ЄС буде продовжувати підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, квітучу і стабільну Білорусь. Голоси і воля народу Білорусі не будуть придушені", – заявив глава європейської дипломатії.