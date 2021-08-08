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Новини
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ЄС закликає режим Лукашенка покласти край репресіям у Білорусі, - Боррель

ЄС закликає режим Лукашенка покласти край репресіям у Білорусі, - Боррель

Від часу виборів у Білорусі, 9 серпня 2020 року, народ цієї країни постійно і мужньо бореться за повагу прав людини і основних свобод.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У поширеній у неділю в Брюсселі заяві глави дипломатії ЄС ці вибори названо фальсифікованими.

"Режим Лукашенка розправився з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розкол із білоруським народом. Представники опозиції та продемократичних сил, як і тисячі громадян з усіх верств суспільства, або загинули за нез'ясованих обставин, або були затримані, або були змушені залишити країну і жити у вигнанні", – йдеться в документі.

У ньому наголошується, що народ Білорусі мирно протестував під час ігнорування режимом Лукашенка верховенства права, міжнародних зобов'язань країни, зокрема  в галузі прав людини.

"Режим Лукашенка почав добре організовану кампанію репресій і залякування проти громадянського суспільства і правозахисників, а також систематичне знищення неурядових організацій і незалежних ЗМІ з кінцевою метою заглушити всі незалежні голоси і ліквідувати громадянський простір у Білорусі", – продовжив Боррель.

"Довільні та необґрунтовані затримання, несправедливі переслідування, зокрема відмова в праві на справедливий судовий розгляд, і сотні задокументованих випадків тортур, як і раніше, мають місце в обстановці безкарності. Примусовою і незаконною посадкою рейсу 4978 Ryanair у Мінську 23 травня і використанням беззахисних мігрантів у політичних цілях режим ще більше кинув виклик міжнародним нормам", - йдеться в заяві.

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За словами Борреля, польська громада в Білорусі також стала мішенню цієї політики.

"Разом із партнерами-однодумцями ЄС відкрито і одностайно закликає режим Лукашенка покласти край його репресивним діям. Відповідно до свого поступального підходу ЄС готовий розглянути подальші заходи у світлі кричущого ігнорування режимом міжнародних зобов'язань. Єдиний спосіб покласти край політичній кризі - це всебічний національний діалог", - заявив глава європейської дипломатії.

Він зауважив, що скасування санкцій ЄС буде можливим тільки тоді, коли влада Білорусі почне дотримуватися принципів демократії та верховенства права, поважати зобов'язання у сфері прав людини і припинить всі репресії. Режим, йдеться в заяві, мусить "звільнити і беззастережно реабілітувати понад 600 політичних в'язнів і взяти участь у серйозному, інклюзивному політичному процесі, що заслуговуватиме довіри і результатом якого стануть вільні та справедливі вибори під наглядом БДІПЛ/ОБСЄ".

Боррель запевнив, що тільки-но Білорусь стане на шлях демократичних перетворень, ЄС зобов'язується допомогти їй стабілізувати економіку, реформувати інститути, щоб зробити їх стійкішими та демократичнішими, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей, зокрема за допомогою комплексного плану економічної підтримки до 3 млрд євро.

Глава дипломатії ЄС підтвердив єдність Євросоюзу в подальшій підтримці народу Білорусі, "зокрема шляхом надання екстреної допомоги жертвам гноблення, а також незалежним ЗМІ та гуманітарної допомоги цивільному населенню".

Євросоюз також продовжить підтримувати міжнародні ініціативи щодо притягнення всіх винних до відповідальності, зокрема через Управління Верховного комісара ООН із прав людини і міжнародну платформу для Білорусі.

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"ЄС буде продовжувати підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, квітучу і стабільну Білорусь. Голоси і воля народу Білорусі не будуть придушені", – заявив глава європейської дипломатії.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) репресії (1621) санкції (11744) Євросоюз (13300) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+9
А они шо, разве не положили конец на эти призывы?
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08.08.2021 13:16
+9
ага.. попросите еще пукина раскаятся за сбитый боинг и загубленные безвинные жизни , убраться из захваченого Крыма , убрать войска из бамбасса .... бесхребетная жирная пурвота , сидящая на пукиной трубе ! теперь уж двух ...
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08.08.2021 13:25
+9
Ще ніколи жодний диктатор не прислухався до такого роду закликів.
Тільки через силові дії або смерть (Чаушеску, Хуссейн, Каддафі...).
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08.08.2021 13:29
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А они шо, разве не положили конец на эти призывы?
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08.08.2021 13:16 Відповісти
Ще ніколи жодний диктатор не прислухався до такого роду закликів.
Тільки через силові дії або смерть (Чаушеску, Хуссейн, Каддафі...).
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08.08.2021 13:29 Відповісти
Для начала западу надо перестать вмешиваться в дела Беларуси.
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08.08.2021 13:57 Відповісти
Т.е. не надо Белоруссии безвозмездного и беспроцентного транша МВФ на восстановление экономики, пострадавшей в результате пандемии? Так отказывайтесь быстрее, а то получите!
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08.08.2021 14:02 Відповісти
Та давно лука положил конец на отношения со всеми кроме раши. ЕС не понимает, что обратной дороги у луки нет? Если остановится, то свои сразу же повесят. А так ещё протянет несколько лет
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08.08.2021 13:18 Відповісти
А он не может свой конец на рашку положить...ибо конец рашки у луки в прямой кишке при коленно-локтевой позе
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08.08.2021 21:38 Відповісти
ага.. попросите еще пукина раскаятся за сбитый боинг и загубленные безвинные жизни , убраться из захваченого Крыма , убрать войска из бамбасса .... бесхребетная жирная пурвота , сидящая на пукиной трубе ! теперь уж двух ...
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08.08.2021 13:25 Відповісти
А хіба лука зараз шось в бульбондії вирішує? Там всим править *****-обнульониш з бункера. А лука-таракан є лишень тупим, безправним виконавцем поллюцій *****.
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08.08.2021 13:29 Відповісти
И это всё?!
А озабоченность?
Где же глубокая озабоченность, я вас спрашиваю?!
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08.08.2021 13:43 Відповісти
Как сказали минские пограничники : - " По всем волросам обращайтесь в МИД РФ "
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08.08.2021 13:44 Відповісти
идиоты из ЕС - больше призывов! еще больше!!!!!
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08.08.2021 14:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/UaArtem
https://mobile.twitter.com/UaArtem
https://mobile.twitter.com/UaArtem
https://mobile.twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://mobile.twitter.com/UaArtem @UaArtem https://mobile.twitter.com/UaArtem/status/1422496859558383641 3 авг.

Дружківська міська рада закупила у диктатора Лукашенка нові Мази для міста!
І нікого то якби не турбує!
І в жодного чиновника питань не виникло!

ЕС призывает режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси, - Боррель - Цензор.НЕТ 8901
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08.08.2021 14:07 Відповісти
А в той раде в Дружковке сидят враги Украины, 5-я колонна Кремля.
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08.08.2021 14:31 Відповісти
так тож свои, им можна. попробуй ты что то привези от бацьки... увидеш весь гнев великого и ужасного.
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08.08.2021 14:53 Відповісти
Главное выразить озабоченность.
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08.08.2021 14:21 Відповісти
клал он на Ваши призывы. не для того он захватил власть в стране чтоб слушать (правельных).
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08.08.2021 14:51 Відповісти
Наивные . Теперь два ху@ла .
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08.08.2021 15:10 Відповісти
А Боррелю,як отому півневі: прокукурікав,а далі-нехай хоч і не світає!
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08.08.2021 15:59 Відповісти
Опущенный кацапами Борель что-то там еще призывает)))) Когда уже Европа опомнится?
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08.08.2021 16:30 Відповісти
это как? чтоб он оппозиции положил конец?
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08.08.2021 17:06 Відповісти
ЕСОВСКИЙ подельник рашиста- Борель ,получил команду от "капутина"-"давай дебил,отрабатывай мою монету и начинай усердно призывать ровно так же как 7 лет призываете меня за оккупацию Украины"
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08.08.2021 18:13 Відповісти
В мене існує відчуття, що в ЄС не розуміють, з ким спілкуються у Білорусі та т.з.рф!
Паранойїдальні шизофреники, керуючі у цих країнах, навіть при нормальному рівні інтелекту, видають бажане за дійсність. В психології та психіатрії це зветься ПСЕВДОЛОГІЄЮ. На першому місці у таких хворих є мотивація. А їхню мотивацію дуже не важко прорахувати. Тому мене дивує, що представники ЄС розмовляють з представниками Білорусі та т.з. рф, як із психічно здоровими особами. І жодних вражень на європейців не справила агресія т.з.рф проти Молдови та Грузії. І зараз, жодних висновків вони не зробили з агресії т.з.рф проти України... Герр Баррель! А чи не час освіжитися?!
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08.08.2021 19:00 Відповісти
Так он и положил конец
ЄС закликає режим Лукашенка покласти край репресіям у Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 4333
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08.08.2021 21:34 Відповісти
А есть хоть один "призыв" межд организаций которыми не подтерлись?
Хоть один?
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09.08.2021 01:16 Відповісти
 
 