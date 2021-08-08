Срібна призерка Олімпіади Старікова до ігор відхилила пропозицію Азербайджану: "У нас ситуація не така хороша і грошей менше, але я патріотка"

Українській велогонщиці Олені Старіковій, яка виборола срібну медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, свого часу пропонували виступати від Федерації велоспорту Азербайджану. Але українка відмовилась від пропозиції, заявивши, що є патріоткою своєї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRIBUNA.com.

Олена Старікова народилася у Харкові, саме там вперше побачила велотрек. Велоспортом почала займатися у 13 років.

Однак рідним у спортивному плані для Старікової став Львів. Тут вона наразі мешкає і саме тут відбулася як велогонщиця. Але умови, в яких доводиться тренуватися, складно назвати ідеальними. У Львові єдиний повністю закритий велотрек із дерев'яним покриттям. Але там тренуються й інші спортсмени, навіть проводять виставки собак.

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"Дуже прикро, що це єдиний закритий дерев'яний трек у країні, а до нього так погано ставляться. Ним гуляють люди. Ти їдеш, а там шматки бруду лежать, багато скалок, він стає слизьким, через що ми можемо падати", - каже Старікова.

Після переїзду до Львова Олену Старікову на одному з тренувань побачив представник спортивного клубу армії. Так спортсменка стала військовослужбовицею і підписала контракт із ЗСУ. Вона з гордістю надягає форму і навіть бере участь у шикуванні.

Свого часу у Олени Старікової була пропозиція від Федерації велоспорту Азербайджану. Але українка відмовилася.

"Всіх, напевно, запрошували в Азербайджан, багато хто туди пішов. Я не готова до цього. Напевно, патріотка. Розумію, що ситуація може і не така хороша і грошей менше платять, але хочеться бути і працювати у себе в країні. Також мені дуже подобаються синьо-жовті кольори", - каже Старікова.

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До слова, Міністерство спорту до Олімпіади в Токіо придбало спортсменці новий велосипед Т-20 - спеціально до головної спортивної події чотириріччя. Загалом у Олени чотири велосипеди, два з них - трекові. Вартість одного байка близько 10 тисяч євро.