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Срібна призерка Олімпіади Старікова до ігор відхилила пропозицію Азербайджану: "У нас ситуація не така хороша і грошей менше, але я патріотка"

Срібна призерка Олімпіади Старікова до ігор відхилила пропозицію Азербайджану:

Українській велогонщиці Олені Старіковій, яка виборола срібну медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо, свого часу пропонували виступати від Федерації велоспорту Азербайджану. Але українка відмовилась від пропозиції, заявивши, що є патріоткою своєї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRIBUNA.com.

Олена Старікова народилася у Харкові, саме там вперше побачила велотрек. Велоспортом почала займатися у 13 років.

Однак рідним у спортивному плані для Старікової став Львів. Тут вона наразі мешкає і саме тут відбулася як велогонщиця. Але умови, в яких доводиться тренуватися, складно назвати ідеальними. У Львові єдиний повністю закритий велотрек із дерев'яним покриттям. Але там тренуються й інші спортсмени, навіть проводять виставки собак.

Читайте також: Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо. ФОТО

"Дуже прикро, що це єдиний закритий дерев'яний трек у країні, а до нього так погано ставляться. Ним гуляють люди. Ти їдеш, а там шматки бруду лежать, багато скалок, він стає слизьким, через що ми можемо падати", - каже Старікова.

Після переїзду до Львова Олену Старікову на одному з тренувань побачив представник спортивного клубу армії. Так спортсменка стала військовослужбовицею і підписала контракт із ЗСУ. Вона з гордістю надягає форму і навіть бере участь у шикуванні.

Срібна призерка Олімпіади Старікова до ігор відхилила пропозицію Азербайджану: У нас ситуація не така хороша і грошей менше, але я патріотка 01

Свого часу у Олени Старікової була пропозиція від Федерації велоспорту Азербайджану. Але українка відмовилася.

"Всіх, напевно, запрошували в Азербайджан, багато хто туди пішов. Я не готова до цього. Напевно, патріотка. Розумію, що ситуація може і не така хороша і грошей менше платять, але хочеться бути і працювати у себе в країні. Також мені дуже подобаються синьо-жовті кольори", - каже Старікова.

Дивіться також: Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті

До слова, Міністерство спорту до Олімпіади в Токіо придбало спортсменці новий велосипед Т-20 - спеціально до головної спортивної події чотириріччя. Загалом у Олени чотири велосипеди, два з них - трекові. Вартість одного байка близько 10 тисяч євро.

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1611) Токіо (61) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+37
Дякуємо за позицію, Олено!
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08.08.2021 13:43
+17
Видимо все-таки можно после награждения не бежать галопом тискать российских коллег-военнослужащих.
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08.08.2021 14:00
+16
Даже дякуємо за принципову позицію. Країна не продається.
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08.08.2021 14:28
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Ты статью хоть читал?Сама спортсменка говорит,что условия не очень."К нему так плохо относятся. По нему гуляют люди. Ты едешь, а там куски грязи лежат, много заноз,"-это на очень высоком уровне?
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08.08.2021 13:41 Відповісти
"Нє очжнь" - це про що? Про трек? Про гроші? Ви можете конкретизувати, що саме мала на увазі Старикова?
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08.08.2021 13:47 Відповісти
Ты читать умеешь?"Очень обидно, что это единственный закрытый деревянный трек в стране, а к нему так ПЛОХО относятся.Куски грязи лежат, много заноз".Она не "имела в виду"-она прямо сказала.К чему это твое "на дуже високому рівні"?Т.е.,она врет?
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08.08.2021 13:55 Відповісти
Ще раз. Ти цей трек сам бачив? До речі, у нас "кускі грязі" зараз лежать всюди. І у залах, де тренюються гімнасти, і навіть у басейнах. Це якщо новина, то лише для тебе. Ти читаєш вибірково. Я з самого початку написав, що спортсменка все-таки львівська. Тому звичайно патріотизм для неї не ефемерне поняття. А от Зєлєнскому на її успіхах піариться не гоже. При "кусках грязі" на єдиному нормальному велотреку у країні.
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08.08.2021 14:01 Відповісти
Ну, насправді видалив нея, а модератор. Я зі свого боку маю визнати, що пост був дещо не толерантний стосовно жителів різних регіонів України. Тому приношу вибачення. Хоча це видалення не стосується саме теми нашої полеміки.
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08.08.2021 16:49 Відповісти
Это хорошо,что признаешь ошибки.Совершают все,но признают не многие
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08.08.2021 18:23 Відповісти
Ти не зрозумів. Я по-моєму зрозуміло написав що мої вибачення, тебе не стосуються і не є визнанням моєї неправоти у суперечці з тобою. 😊
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08.08.2021 18:27 Відповісти
А я и не за себя говорил.Да и не было никакой суперечки.Спортсменка написала,что плохие условия на треке,а ты написал,что она врет и условия там на высшем уровне,да еще и оскорблял своих соотечественников.Какая же это суперечка?
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08.08.2021 18:31 Відповісти
Брехня! Я не писав, що спортсменка бреше. Я написав, що умови не такі вже й погані. Не ідеальні, але й не погані. Повір, що за поганих умов вона таки не стала б призеркою. Хоча при ідеальних умовах можливо стала б чемпіонкою. А на велотреку СКА ти так і не був. 😊
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08.08.2021 18:35 Відповісти
Та нет,родной.Ты че такой упоротый?Девка сказала четко:"Плохо относятся,грязь,занозы",а ты свое вставил:"На высшем уровне".Вот это и есть,что ты опровергал ее слова."ГРЯЗЬ И ЗАНОЗЫ"-это высший уровень?
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08.08.2021 18:57 Відповісти
Ще раз спитаю, ти на велотреку був?
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08.08.2021 19:55 Відповісти
Че ж ты мутное такое?ПРИ ЧЕМ ТУТ БЫЛ Я ИЛИ НЕТ?Она сказала,что условия плохие,а ты сказал,что условия хорошие.Че ты выкручиваешься,как отот Чуркин в ООН?
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08.08.2021 21:34 Відповісти
Ну і? Вона сказала, я сказав. Ну і що далі? 😊 Не знаєш, кому вірити? Поїдь, подивися сам. 😊
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08.08.2021 21:39 Відповісти
Вот я и спрашиваю:по-твоему она врет?
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08.08.2021 22:39 Відповісти
От і перевір! 😊 Ти справді вважаєш, що підготуватися д Олімпіади можна на треку, де всюди стирчать дерев'яні скалки? 😊 🤣🤣🤣
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08.08.2021 22:58 Відповісти
Все,отвали)Все поняли:спортсменка,принесшая Украине медаль, врет,а чучело,оскорбляющее всех вокруг-не врет.Что ты там еще о грязи в стране пишешь?Грязь в стране у нас потому,что полно такой грязи,как ты
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09.08.2021 00:48 Відповісти
Тепер прочитай написане тобою: спортсменка, яка завоювала медаль, олімпійську, тренувалася в ьруді, на аварійному треку, без жодної підтримки. 🤣 ОЦЕ метод! Може так і потрібен готувати олімпійців? Ти - жертва слів і маніпуляцій. Здавалося б, найлегше побачити все власними очима. Але ні. Ти такого не зробиш. Хоча спортсменка могла просто кокетувати. А ще могли бути перекручені журналістами слва. І все навкруги ти обсираєш. Я ж навпаки писав, що не все так погано. 😊 От прочитай уважно діалог. І прслвдкуй, як ти все поставив з ніг на голову. 😁 Брехло ти. І маніпулятор. 😊
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09.08.2021 09:07 Відповісти
Это ты меня брехлом будешь называть?Это ты ЕЕ называй.Если так считаешь.Я потому у тебя и спросил:она врет или ты врешь?Но ты,вместо ответа,начал чушь какую-то нести.И,да:узнай значение слова "кокетничать")
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09.08.2021 09:43 Відповісти
тупий віслюк попався.
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09.08.2021 11:29 Відповісти
Что там тебе попалось,недоколыханное?
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09.08.2021 13:26 Відповісти
Кацапи такі примітивні, вважають, що так "вдало" замаскувались, але копита та роги стирчать. Так, перегойданий?
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09.08.2021 14:42 Відповісти
Где вы такие беретесь?С чего твой воспаленный мозг решил,что кацапам нужна информация о состоянии трека во Львове? Или то кацапы приказали нашей спортсменке соврать,что у не плохие условия для тренировки?Кстати,когда обгадишься,то знай:то тоже кацапы виноваты.И Саакашвили
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09.08.2021 14:48 Відповісти
мені, глибоко плювати на тебе, Сракашвілю та твої примітивні потуги... Так вичерпно для кацапоизьіческого дурка?
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10.08.2021 10:51 Відповісти
Ты хоть писать научись,чучело)Может тогда тебя хоть немного будут воспринимать всерьез
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10.08.2021 11:10 Відповісти
придурок, запхни свого куратора із його методиками, собі ж у ж... Дебіл зайвохромосомний та пекельні борошна для статі країни.
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10.08.2021 12:48 Відповісти
"та пекельні борошна для статі країни.",- я так понимаю,что боты на столько расслабились,что даже не проверяют,что там им перевело?
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11.08.2021 04:38 Відповісти
тупий дебіл, але старанний... Воно "понимает", до нього дійшло... Вказали тупорилому на бойові стовбури ялини та стріли цибулі?
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11.08.2021 09:34 Відповісти
О,Боже)Что ж там за кошмар такой в твоей головоньке происходит)
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11.08.2021 16:41 Відповісти
Так ти і є брезл! 😁 Ти прочитай все спочатку і подивися, як твої думки рлзбігаються і міняють напрямок! 😊
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09.08.2021 12:58 Відповісти
Что "розбигаеться"?Что ж ты тупое такое?Она сказала,что условия плохие,ты сказало,что хорошие,прям офигенные.Вот я и спросил у тебя:кто врет?Это признак тупости уходить от ответа.Нечего сказать-лучше молчи и не позорься
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09.08.2021 13:25 Відповісти
Нема кому вірити? 😁 Проблема! 😊
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09.08.2021 19:26 Відповісти
Чуть не правильно сказал:есть чмошники,которые врут абы соврать)А потом еще выкручиваются,хотя всем понятно,что они обгадились))
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09.08.2021 20:15 Відповісти
Дякую за самокритику. 😊 Чесно кажучи не сподівався від тебе. 😁
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09.08.2021 20:30 Відповісти
Типа сострил?Чувствуется уровень:Петросян и Квартал тебе и в подметки не годятся)
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09.08.2021 20:54 Відповісти
Серйозно? Ти справді так вважаєш? 🤔 Я все-таки до твоїх кумирів не дотягую. Мені здасться. Але з профі сперечатися не буду. 😊
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09.08.2021 22:38 Відповісти
Иди уже спать,обосранное,с мозгом четвероклассника)Брехливое,тупое, с несвязной речью))
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09.08.2021 23:01 Відповісти
P.S. До речі, у інтернеті є багато фото цього велотреку і інформації про нього. 😊 Але ти цю інформацію не жив вся. Правда? 😊
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09.08.2021 09:11 Відповісти
А зачем Украине спорт?
Лучше деньги направить на президентский университет и на велике розпильництво
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08.08.2021 13:39 Відповісти
А Румынии спорт нужен?
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08.08.2021 13:42 Відповісти
а нафига им спорт, они даже помидоры консервированные не едят.
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08.08.2021 14:26 Відповісти
Румунії спорт не потрібен!
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08.08.2021 19:16 Відповісти
Дякуємо за позицію, Олено!
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08.08.2021 13:43 Відповісти
Талантов в Украине много, но воров еще больше
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08.08.2021 13:46 Відповісти
А на раиси?
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08.08.2021 13:51 Відповісти
А при чому тут козломорді?
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08.08.2021 13:58 Відповісти
потому что то был кацапский троль -Иван Петров 07f17eb7
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08.08.2021 17:43 Відповісти
Цинично прозвучит,конечно,но воры у нас очень талантливые.Их бы таланты в нужное русло...
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08.08.2021 15:53 Відповісти
Если считать главными ворами олигархов, то надо понимать, что ни один из них не является украинцем.
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08.08.2021 19:10 Відповісти
Видимо все-таки можно после награждения не бежать галопом тискать российских коллег-военнослужащих.
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08.08.2021 14:00 Відповісти
Нельзя всех под одну гребенку, Старикова - это личность, патриот, а такие как магучих, усик и пр., - это обыкновенные жители Украины, таких большинство, и такая ситуация не только в спорте.
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08.08.2021 14:07 Відповісти
Магучих вроде 19-20 лет. Думаю - в этом причина
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08.08.2021 17:44 Відповісти
Эта власть самая плохая за все 30 лет во всех отношениях. Соответственно и результаты олимпиады самые плохие.
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08.08.2021 14:12 Відповісти
не самые плохие
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08.08.2021 14:25 Відповісти
Янукович вообще предатель, да и Кучма отдал всю экономику, культуру, фин.систему, спецслужбы россии.
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08.08.2021 15:48 Відповісти
Дерибан земли по этим законам и при эттй власти это Афера тысячелетия. Это относится не только к сельскому хозяйству, но и к территории вообще.
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08.08.2021 18:58 Відповісти
тільки не треба нам впарювати ще гіршу, вашу кагебешну
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08.08.2021 14:40 Відповісти
Кому нам? Адептам святого Петра фракція якого, разом з зеленими покидькам, проголосувала за дерибан землі?
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08.08.2021 19:14 Відповісти
І яка це кагебешна? Досить брехати.
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09.08.2021 06:17 Відповісти
Лучше условия подготовки. Это как стать звездой мировой эстрады когда у тебя продюссер Меладзе или Дрейк.
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08.08.2021 14:22 Відповісти
Украина всегда была слаба в командных видах спорта. Все медали всегда только в индивидуальных видах
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08.08.2021 14:35 Відповісти
Командные виды спорта это большИе деньги. Своеобразная индустрия. Например футбол, где цены на футболистов уже доходят до 100 млн.евро. Такие виды спорта больше доступны странам с большими деньгами.
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09.08.2021 10:34 Відповісти
Даже дякуємо за принципову позицію. Країна не продається.
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08.08.2021 14:28 Відповісти
Умничка!
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08.08.2021 14:28 Відповісти
согласен, шило на мыло смысл менять.
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08.08.2021 14:41 Відповісти
золота дитина
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08.08.2021 14:42 Відповісти
молодец, девочка. только если у тебя есть подруга в рф, не вздумай с ней фоткаться, а то некоторые бездарные политики ради рейтинга или просто ради (умных) слов в эфире, смешают тебя с ...овном.
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08.08.2021 14:46 Відповісти
За то у нас очень много торговых центров,один краше другого.
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08.08.2021 14:49 Відповісти
Старікова патріотка і блискуча спортсменка , РЕСПЕКТ І ПОДЯКА 👍🏼👍🏼👍🏼💪❤️
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08.08.2021 15:03 Відповісти
Я бы не топтал Магучих берцами. 19 лет, вспомните себя в этом возрасте. Тем более Мария эта пишут литовка, флаг в ее руках непонятный. Травля замечательной спортсменки не оставит ей даже шанса исправиться. А началась именно травля. Пусть сначала сама выскажется об этом эпизоде, как так вышло.
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08.08.2021 15:35 Відповісти
Це не "травля",а виховання.Якщо вона у аж 19 років ще "дитина"(з офіцерським званням?!У 19 років!О ***!),то як усякій дитині,коли вона нашкодить,їй ро***ть ню-ню-ню і а-та-та.
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08.08.2021 16:42 Відповісти
Молодець,Оленко,поздоровляємо тебе із значними успіхами на Олімпіаді,здоров"я і щастя тобі,золотце наше! А от панові ЗЕ повинно бути соромно. Гарна позиція: витрати на поліпшення умов підготовки спортсменів практично =0 і він ними не переймається,а от хизуватися їхніми досягненнями на міжнародних змаганнях перед світовою спільнотою,поздоровляти, цьом-цьомкати і т.ін.- ото панунцьо ЗЕ робить із великим задоволенням. Хоч би не фарисействував.
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08.08.2021 15:35 Відповісти
Респект!
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08.08.2021 17:51 Відповісти
Шана пані Олені!!! Це приклад для інших спортсменів!! Дякуємо!!!!
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08.08.2021 18:35 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ПАТРЫОТКА !!! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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08.08.2021 20:49 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ПАТРІОТКА !!! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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08.08.2021 20:52 Відповісти
Красуня, патріотка, визначна спортсменка, Гордість України , приклад для українців.
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08.08.2021 21:35 Відповісти
 
 