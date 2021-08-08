За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, зафіксовано 53 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 53 хворі на коронавірус. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"53 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом від початку пандемії у Києві - 5 245 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання наразі - 220 156", - повідомив Кличко.

Захворіли 35 жінок віком від 21 до 82 років, 16 чоловіків віком від 21 до 82 років і 2 хлопчики 10 і 12 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 10 хворих на коронавірус. А також 46 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 90 осіб. Загалом коронавірус подолали 211 108 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 13, у Дніпровському - 12, у Подільському районі - 11 випадків", - зазначив Кличко.

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