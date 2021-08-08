За добу від коронавірусу в Києві померла одна людина, зафіксовано 53 нові випадки, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 53 хворі на коронавірус. Одна людина померла.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"53 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом від початку пандемії у Києві - 5 245 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання наразі - 220 156", - повідомив Кличко.
Захворіли 35 жінок віком від 21 до 82 років, 16 чоловіків віком від 21 до 82 років і 2 хлопчики 10 і 12 років.
У лікарні столиці госпіталізували 10 хворих на коронавірус. А також 46 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали за минулу добу 90 осіб. Загалом коронавірус подолали 211 108 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 13, у Дніпровському - 12, у Подільському районі - 11 випадків", - зазначив Кличко.
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Протягом доби від Covid-19 померли 10 людей, ще 235 осіб одужали. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72) областях, Києві (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
м. Київ - 53/2543
Вінницька - 17/1179
Волинська - 8/232
Дніпропетровська - 72/1534
Донецька - 23/466
Житомирська - 18/410
Закарпатська - 0/156
Запорізька - 24/436
Івано-Франківська - 21/170
Київська - 26/2140
Кіровоградська - 1/923
Луганська - 7/423
Львівська - 11/1282
Миколаївська - 15/668
Одеська - 50/4370
Полтавська - 12/1331
Рівненська - 4/303
Сумська - 7/308
Тернопільська - 38/1076
Харківська - 38/2473
Херсонська - 101/1253
Хмельницька - 27/623
Черкаська - 6/1555
Чернівецька - 27/648
Чернігівська - 13/1479