МЗС України закликає світову спільноту тиснути на РФ для виведення російських військ з окупованих територій Грузії

8 серпня 2021 року минає 13 років від початку збройної агресії Російської Федерації проти Грузії. Унаслідок зухвалої загарбницької політики РФ, яка систематично нехтує нормами міжнародного права, суверенні території Грузії - Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія - тривалий час перебувають під російською окупацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

Підкреслюється, що Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.

"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання нею своїх зобов’язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії – та здійснення інших заходів із демілітаризації та деокупації цих грузинських територій", - йдеться в заяві.

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