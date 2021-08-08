УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4571 відвідувач онлайн
Новини
2 407 14

МЗС України закликає світову спільноту тиснути на РФ для виведення російських військ з окупованих територій Грузії

МЗС України закликає світову спільноту тиснути на РФ для виведення російських військ з окупованих територій Грузії

8 серпня 2021 року минає 13 років від початку збройної агресії Російської Федерації проти Грузії. Унаслідок зухвалої загарбницької політики РФ, яка систематично нехтує нормами міжнародного права, суверенні території Грузії - Абхазія і Цхінвальський регіон/Південна Осетія - тривалий час перебувають під російською окупацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

Підкреслюється, що Україна вкотре підтверджує свою послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також відданість стратегічному партнерству між нашими державами.

"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і має негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити чинити тиск на Російську Федерацію з метою виконання нею своїх зобов’язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії – Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії – та здійснення інших заходів із демілітаризації та деокупації цих грузинських територій", - йдеться в заяві.

Читайте також: Кулеба про окупацію територій Грузії та України: "Дії Росії скрізь однакові, працює одна і та сама схема"

Автор: 

агресія (1194) Грузія (1840) МЗС (4106) росія (64846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Если па-рашка выведет войска со всех оккупированных ею территорий, ей придётся жить в пределах "садового кольца" маскваюада
показати весь коментар
08.08.2021 14:04
+8
МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии - Цензор.НЕТ 1432
показати весь коментар
08.08.2021 14:04
+5
08.08.08: як Росія війною "примушувала до миру" Грузію // Історія без міфів - https://www.youtube.com/watch?v=Qk6JsbOGxbk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
показати весь коментар
08.08.2021 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
08.08.08: як Росія війною "примушувала до миру" Грузію // Історія без міфів - https://www.youtube.com/watch?v=Qk6JsbOGxbk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
показати весь коментар
08.08.2021 14:03 Відповісти
Если па-рашка выведет войска со всех оккупированных ею территорий, ей придётся жить в пределах "садового кольца" маскваюада
показати весь коментар
08.08.2021 14:04 Відповісти
МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии - Цензор.НЕТ 1432
показати весь коментар
08.08.2021 14:04 Відповісти
Пусть и с опозданием ,но присоединились к США и Албании. Ладно. Лучше поздно ,чем никогда. Наши цели совпадают,Грузия и её народ заслужили лучшую долю, мы с вами !
показати весь коментар
08.08.2021 14:33 Відповісти
А чем давить? Єто всё равно что призывать проститутку давить на клиента и рассказывать ему байки о моральном облике.
показати весь коментар
08.08.2021 14:36 Відповісти
наши спортсмены обнимаются с кацапами а мид призывает. нам надо или крестик снять или трусы одеть
показати весь коментар
08.08.2021 14:56 Відповісти
Это точно, тысячи заробитчан из западной Украины в основном работают в нефтяной промышленности россии, тем самым помогая агрессору нефтедоллары накапливать на войну, об этом почему то молчок.
показати весь коментар
08.08.2021 15:02 Відповісти
Орду просто надо давить , неважно где она .
показати весь коментар
08.08.2021 15:08 Відповісти
Меркель будет давить проплатами за российский газ...
показати весь коментар
08.08.2021 15:13 Відповісти
Глас вопіющего у пустелі. Свиня- вона і в Грузії,і в Сирії, і в Україні,і в ЯпоніЇ, і у Африці- СВИНЯ.І ніхто і ніщо у світі не зробить із неї пухнасту Кицю, тільки га-а-арний,важелезний,замашний дрюк,єдине,що вона поважає,хоча й сердито кувікає.
показати весь коментар
08.08.2021 15:20 Відповісти
Не тронь свинью , бо сало символ национальной украинской кухни , говори каЦАПЫ .
показати весь коментар
08.08.2021 16:24 Відповісти
Нда. По способности громко пукнуть в лужу, наш МИД впереди планеты всей.
Проблем у гуманитарных и правозащитных организаций с посещением территории Абхазии в основном не было, даже при Хаджимба.
показати весь коментар
08.08.2021 15:48 Відповісти
А ЩО ТОДІ МАЮТЬ РОБИТИ , МЗС , ОФІС ПРЕзеДЕНТА , МВС І ЗСУ ???? СИДІТИ І ЧЕКАТИ З МОРЯ ПОГОДИ ???
показати весь коментар
08.08.2021 17:04 Відповісти
МИД Украины призывает, а мировому сообществу как мы видим глубоко и озабоченно
показати весь коментар
08.08.2021 17:53 Відповісти
 
 