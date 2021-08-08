145 тисяч дітей із багатодітних сімей отримають виплати в розмірі 2 тис. грн до навчального року, - Шмигаль
З ініціативи президента Володимира Зеленського уряд цього тижня ухвалив рішення про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Глава уряду зазначив, що жодного звернення для отримання виплат подавати не потрібно.
"Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми становить 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі", - підсумував Шмигаль.
Топ коментарі
+3 vadym sestritsyn
показати весь коментар08.08.2021 14:21
+3 Zloj Pens
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+3 Злой Карлик
показати весь коментар08.08.2021 15:33
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Завтра наверное потребует фотографию с могилы, что здесь действительно погребен умерший. А Зеленский рфссказывает на всех форумах,что никто не должен требовать справок на бумажных носителях.
Никто не интересуется из власть имущих, что в самом деле чиновники всех уровней делают с народом, они не знают,что такое 2 тыс.грн,, кто и как их действительно получит, какие документы потребуют,сколько побегать некоторым придется, Главное красиво заявить.