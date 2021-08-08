145 тисяч дітей із багатодітних сімей отримають виплати в розмірі 2 тис. грн до навчального року, - Шмигаль

З ініціативи президента Володимира Зеленського уряд цього тижня ухвалив рішення про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Глава уряду зазначив, що жодного звернення для отримання виплат подавати не потрібно.

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"Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми становить 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі", - підсумував Шмигаль.