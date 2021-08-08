Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила позицію міністерства за фактом дружніх обіймів української спортсменки Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Маляр зазначила: "Наша бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
Фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участі в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликало обурливу реакцію в суспільстві".
Вона продовжила: "Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, мають розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром, фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога".
"Водночас прошу припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучіх наразі перебуває у Токіо. Відразу після її повернення у мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - резюмувала Маляр.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії.
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чего хотеть от спортсменки ?
У нас в спорте царит какой-то ватный мир. Хотя конечно каратистам и боксерам часто бьют в голову. Но синхронисткам и легкоатлеткам кто стучит по кумполу?
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Андрій Рибалко
8 год ·
Вчора командир пораненого воїна привіз речі хлопчині.
Перше його запитання до хлопця було - ти мамі дзвонив? - ні, у мене телефон там залишився. - Я так і знав, тому і приїхав. Ось телефон, зарядка, куди тобі покласти?
Перш за все подзвони мамі, бо ти вже більше доби не виходиш на зв'язок. Командир це повторював раз десять, як заповідь - от я щас піду, а ти обов'язко... одразу... мамі...
Вони пробули в Дніпрі хвилин 40 і поїхали назад.
Проїжджаючи по вулицях, командир дивувався як люди спокійно ходять.. Вісім місяців передової.. за цей час вони вже забули як виглядає тил, який вони захищають... Їх дивували плазми, реклами і повний спокій.
Вони проїхали сотні кілометрів, щоб привезти телефон, з якого поранений боєць мав подзвонити мамі.. Боєць, який при рятуванні свою ногу піднімав за берцову кістку, за оголену берцову кістку.
Я ж просто хочу щоб ви це прочитали.Усіх наших спортсменів, (незалежно від виду спорту), перед міжнародними змаганнями потрібно обов'язково
- привезти в Зал Пам'яті на Повітрофлотському проспекті;
- провести повз Стіну Пам'яті біля Михайлівського.
Повільно провести. Щоб вдивилися в кожне фото.
І після сказати всього декілька слів. "Усіх, кого ви зараз бачите - убили російські руки і російська зброя".
Може тоді дійде?.
Aleksey Petrov
П.С. Как спорт может быть вне политики? На Олимпиаду-80 был бойкот по политике, на Олимпиаду-84 был бойкот по политике, это только пару примеров из тысяч. Очнись.
Одна з цих "малалєтніх дєвчьонок" була довіреною особою ***** на виборах-2018 у паРаші. Отже, поділяє його цінності, ідеї та вчинки.
І воювати без кінця хочемо не ми, а кацапофюрер та його виборці. Точніше, до "переможного" кінця - допоки Україна не стане Малоросійським федеральним округом паРаші.
Ну а гасло "спорт внє палітікі" я пам'ятаю ще з часів довбаного Совка. В якому він якраз і був одним з інструментів політики. І паРаша продовжує ним користатися, нав'язуючи при цьому іншим це "миротворче" гасло.
І ще ти називаєш себе "адекватом"?
Війна з Росією? Де російські полонені, яких вимінюють на наших хлопців? Чому обмін відбувається українців на українців?
Чому офіційно не об'явлено війну з Росією?
Чому ми не відвойовуємо у Росії наш окупований Крим, чому не вводимо туди наші війська?
Чому стільки галасу, обурення через запуск "Північного потоку - 2" та припинення транзиту агресорського, врожого газу через територію України?
Но все-таки надеюсь, что на олимпийском адреналине просто не подумала.
Говоря о своей "пахоте на тренировках", ты очень удобненько убрал мою фразу "... добиться результата на Олимпиаде". Ты призер Олимпиады?
Ставшая пресловутой фотография не только наглядно демонстрирует, но и акцентирует внимание на том, что на Олимпиаде-2020(2021) украинская спортсменка может сфотографироваться и со своим государственным флагом, и в спортивной одежде цветов государственного флага, а российская - НЕТ.
... но в 100000000000 раз менее интенсивно, чем $7,3-миллиардный товарооборот с РФ.
https://m.youtube.com/watch?v=w_YmKWRjSbk&fbclid=IwAR3DyXRKWBTjhXMPIb2zmrrCHD4owOkZOr27k9L8JLc0OJpxyBTn5GPV7LI
мне 40 лет, многоих людей я знаю больше 30 лет...и то они были посланы в игнор!
так на девочку никто не наезжает, ей открыто говорят - какого говачлена, ты это делаешь?
доживи она хоть до 150млн лет, там ничего не может измениться...просто код сломан, если в 19 лет она этого не понимает!
Сижу я значит в блиндаже, жду очередную атаку орков...прилетает пуля и убивает моего побратима...открываю новости про олимпиаду и вижу это фото! хм...может наверное мне тоже нужно сделать фоточку с каким нибудь моторыгалой...а там смотри и кэш и квартира?!
ФУУУУ иди в ноль, кацап!
"До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці "
https://bykvu.com/ua/bukvy/do-mariupolja-na-festival-za-pidtrimki-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-priihali-rosijski-vikonavci/
Ось так ...
https://www.facebook.com/burkonews/posts/2045300885617774