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Новини Агресія Росії проти України Олімпіада-2020
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Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх

Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила позицію міністерства за фактом дружніх обіймів української спортсменки Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Маляр зазначила: "Наша бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участі в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликало обурливу реакцію в суспільстві".

Дивіться також: Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО

Вона продовжила: "Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, мають розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром, фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога".

"Водночас прошу припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучіх наразі перебуває у Токіо. Відразу після її повернення у мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - резюмувала Маляр.

Читайте також: Українка Магучіх виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії.

Автор: 

інформаційна війна (358) провокація (781) Магучіх (45)


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Топ коментарі
+59
А ей пять годиков что нужно такие простые вещи обьяснять?Таких ватных гнид нужно не только травить ю,а выгонять из сборной и ВСУ без каких либо обьяснений.
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08.08.2021 14:54
+58
Спортсмены, представляющие Украину должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих - Цензор.НЕТ 8887
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08.08.2021 14:50
+52
звільнити з лав ЗСУ. Всіх причетних, починаючи з Тарана. Маляр можна залишити, вона призначена на посаду два дні тому.
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08.08.2021 14:50
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Такие офицери всу есть, с врагами братаются. Нах такие офицери? Будет как в 14.
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09.08.2021 08:10 Відповісти
тупа курка..., розжалувати до солдата
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09.08.2021 08:45 Відповісти
минобороны сборище ворья, говнокомандувач заглядывает в жопу *****,
чего хотеть от спортсменки ?
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09.08.2021 08:48 Відповісти
Сейчас россияне раскручивают еще одного нашего дурака, бронзу по каратэ Станислава Горуна. «Спорт, мать вашу, вне политики. Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей **...ной политикой". Ну и много такого.

У нас в спорте царит какой-то ватный мир. Хотя конечно каратистам и боксерам часто бьют в голову. Но синхронисткам и легкоатлеткам кто стучит по кумполу?
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09.08.2021 08:53 Відповісти
Колчак казав, що проститутки, артисти і таксисти служать будь-якій владі. Але в наш час і деякі спортсмени прилучаються до такої когорти. Гнати їх в шию.
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09.08.2021 09:08 Відповісти
артисты таксисты проститутки и примкнувшие к ним тюремщики не выступают под государственным флагом и в национальную сборную не входят... гнать не надо,надо перевоспитывать.
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09.08.2021 09:18 Відповісти
Хоча б проводили з ними політінформацію раз на тиждень.
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09.08.2021 09:53 Відповісти
Заходиш такий на сторінку спортсмена для якого «спорт поза політикою» гортаєш його аватарку і дізнаєшся, що спортсмен сам політик ще й депутат львівської районної ради від Самопомочі. .Якщо спорт поза політкою , якого трясця воно поперлось в політику ??
Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх - Цензор.НЕТ 8838 .
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09.08.2021 09:18 Відповісти
Це з коментів під постом =бєз палітікі= Горуни, люди пишуть пронизливі речі, там і Маруся Звіробій, і Мартин Брест є:
https://www.facebook.com/ruslan.yuzych?comment_id=Y29tbWVudDoxODc5MTQzMDEyMjk2NjQ1XzU3ODU3MTQ2MzI5OTkxMg%3D%3D&__cft__[0]=AZUMIqqhJm2DFcDLmIh39NyLk33tewcLjrnAw9GSjhczvA4juVBtJQh668eUnncB5qMVaESOgwK2Ij3wT0F7hOIs2Rj8S_8q3ZMyZuLk0cCwwMrU_FO0Pllx7tGi0HpMdvA&__tn__=R]-R Ruslan Yuzych

Андрій Рибалко

8 год ·
Вчора командир пораненого воїна привіз речі хлопчині.
Перше його запитання до хлопця було - ти мамі дзвонив? - ні, у мене телефон там залишився. - Я так і знав, тому і приїхав. Ось телефон, зарядка, куди тобі покласти?
Перш за все подзвони мамі, бо ти вже більше доби не виходиш на зв'язок. Командир це повторював раз десять, як заповідь - от я щас піду, а ти обов'язко... одразу... мамі...
Вони пробули в Дніпрі хвилин 40 і поїхали назад.
Проїжджаючи по вулицях, командир дивувався як люди спокійно ходять.. Вісім місяців передової.. за цей час вони вже забули як виглядає тил, який вони захищають... Їх дивували плазми, реклами і повний спокій.
Вони проїхали сотні кілометрів, щоб привезти телефон, з якого поранений боєць мав подзвонити мамі.. Боєць, який при рятуванні свою ногу піднімав за берцову кістку, за оголену берцову кістку.
Я ж просто хочу щоб ви це прочитали.Усіх наших спортсменів, (незалежно від виду спорту), перед міжнародними змаганнями потрібно обов'язково
- привезти в Зал Пам'яті на Повітрофлотському проспекті;
- провести повз Стіну Пам'яті біля Михайлівського.
Повільно провести. Щоб вдивилися в кожне фото.
І після сказати всього декілька слів. "Усіх, кого ви зараз бачите - убили російські руки і російська зброя".
Може тоді дійде?.
Aleksey Petrov
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09.08.2021 08:54 Відповісти
Спортсменами , яким кацапи ще до сих пір - братья , повинна займатись СБУ ,, але ж хіба їй зараз до цього .!? У них на першому плані - контрабанда . .
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09.08.2021 09:01 Відповісти
СБУ на концерте у Басты.
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09.08.2021 09:24 Відповісти
Про спорт вне политики скажи не нам,а капитану войск РФ Кучиной-Лациснете, которая кавалер грамот и медалей Минобороны РФ и доверенное лицо Путина на выборах.

П.С. Как спорт может быть вне политики? На Олимпиаду-80 был бойкот по политике, на Олимпиаду-84 был бойкот по политике, это только пару примеров из тысяч. Очнись.
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09.08.2021 09:23 Відповісти
Бойкот может быть самой Олимпиады, но внутри соревнований Олимпиада всегда вне политики, это запрещено приказом МОК.
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09.08.2021 12:50 Відповісти
Чому це вони мають таке право , в той час коли їх країни ворогують , і між ними йде війна ?? . Вони що , окремо від країни . ? То навіщо її представяють на змаганнях . ? Що за дурню ти пишеш , чуваче .??? Ти взагалі розумієш що таке - війна . ?? Мета якої - знищення противника !! Де б це не було , якої б сфери не торкалось . А тут - обнімашки .! Як , по твоєму , повинен реагувати на них воїн на передовій , який зараз сидить в окопі і слухає як над ним свистять кацапські кулі ?
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09.08.2021 09:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482962: "Две малолетние девченки, которые реально не виноваты ни в Майдане, ни в окупации Крыма ****** вполне имеют право обниматься между собой."
Одна з цих "малалєтніх дєвчьонок" була довіреною особою ***** на виборах-2018 у паРаші. Отже, поділяє його цінності, ідеї та вчинки.
І воювати без кінця хочемо не ми, а кацапофюрер та його виборці. Точніше, до "переможного" кінця - допоки Україна не стане Малоросійським федеральним округом паРаші.
Ну а гасло "спорт внє палітікі" я пам'ятаю ще з часів довбаного Совка. В якому він якраз і був одним з інструментів політики. І паРаша продовжує ним користатися, нав'язуючи при цьому іншим це "миротворче" гасло.
І ще ти називаєш себе "адекватом"?
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09.08.2021 09:42 Відповісти
Ты что идиот?
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09.08.2021 13:21 Відповісти
Дебіл с Данєцка.
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Переплутав слова "дебіл" й "адекват"
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09.08.2021 13:36 Відповісти
Если бы это было фото трех медалисток это несколько другое и можно как то понять. А так вдвоем с россиянкой...., что это получается? Мир, дружба?
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09.08.2021 14:15 Відповісти
Її "медалька" - це її вклад у "Слава Україні!", якщо хтось не помітив!
Війна з Росією? Де російські полонені, яких вимінюють на наших хлопців? Чому обмін відбувається українців на українців?
Чому офіційно не об'явлено війну з Росією?
Чому ми не відвойовуємо у Росії наш окупований Крим, чому не вводимо туди наші війська?
Чому стільки галасу, обурення через запуск "Північного потоку - 2" та припинення транзиту агресорського, врожого газу через територію України?
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09.08.2021 09:44 Відповісти
Вспоминается кол-во военных-предателей в Крыму. А еще есть масса украинских спортсменов, которые уехали на ПМЖ в рашку, т.к. там условия для спорта на порядок лучше, чем в Украине. Ничего не хочу говорить про лично Ярославу, но подобные "дружеские" фото попахивают подготовкой почвы для "свалить туда где лучше кормят".

Но все-таки надеюсь, что на олимпийском адреналине просто не подумала.
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09.08.2021 10:09 Відповісти
Она офицер ВСУ и "просто не подумала" во время войны не оправдание. При сталине это был бы расстрел или штрафбат.
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09.08.2021 13:25 Відповісти
Прежде всего она - спорортсмен, а уже потом "офицер ВСУ"! Ты просто не понимаешь, что такое впахивать до седьмого пота с утра до вечера и добиться результата на Олимпиаде. Мозги могут у любого выключиться на мгновение. Или есть другие подтверждения ее ватности?
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Мне насрать что она спортсмен - она туда поехала под нашим флагом и она как офицер давала присягу. К тому же я знаю что значит каждый пахать на тренировках.
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09.08.2021 13:34 Відповісти
Причем тут присяга?
Говоря о своей "пахоте на тренировках", ты очень удобненько убрал мою фразу "... добиться результата на Олимпиаде". Ты призер Олимпиады?
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09.08.2021 14:01 Відповісти
И кстати вся ее подготовка и поездка оплачена из госбюджета и премиальные тоже, т.е. все это за деньги налогоплательщиков.
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09.08.2021 14:18 Відповісти
ППЦ аргумент! НІТ!!!! А я стверджую, що вона в першу чергу офіцер ЗСУ, а потім вже атлет! І що ти скажеш на це, дебілятко?
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09.08.2021 13:54 Відповісти
Выдохни, упоротое, а то взорвешься. На Олимпиаде выступают спортсмены. А кто они там по званию и какой у них диплом - вопрос второй. Если ты с этим не согласен, то иди в клуб "2х2=5".
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09.08.2021 14:06 Відповісти
Таке враження, що хтось спеціально роздмухує з іскри полум'я.
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09.08.2021 10:11 Відповісти
Ти сліпий .? Які іскри , коли полум'я вже восьмий рік горить ,, гоготить так що не підійдеш .?!! Бо кацапня туди регулярно підливає бензину .
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09.08.2021 10:26 Відповісти
А почему бы не взглянуть на ситуацию с другой стороны?
Ставшая пресловутой фотография не только наглядно демонстрирует, но и акцентирует внимание на том, что на Олимпиаде-2020(2021) украинская спортсменка может сфотографироваться и со своим государственным флагом, и в спортивной одежде цветов государственного флага, а российская - НЕТ.
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09.08.2021 11:58 Відповісти
А злопыхателям и прочим воинствующим патриотам перед тем, как злобно гавкать, лучше бы для начала на Российско-Украинской границе молча перепилить все железнодорожные рельсы и перегородить все дороги как с твёрдым покрытием, так и без него. Об этой фотографии завтра забудут от слова "ВСЕ", а дороги, особенно железные, тем более - пересекающее по ним границу громадное количество грузов - аргумент-то посильнее будет.
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09.08.2021 12:14 Відповісти
Вы и правы и неправы. Большое преступление не оправдывает маленькое - это даже любой студент юрфака знает. С другой стороны, если, например, перестать покупать у РФ те же ТВЭЛы то попадаем под серьёзные санкции от МАГАТЕ. А воздержаться от совместной фоточки куда легче.
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09.08.2021 12:52 Відповісти
Из сделанной на эмоции от олимпийской медали фоточки пулю никак не отольёшь. А вот из денежек за ТВЭЛы можно и пуль понаотливать, и всяких стрелялок наклепать. Украина с Россией масштабно и основательно торгуют, причём во многих вопросах Украине без России никак от слова "ВООБЩЕ" (те же ТВЭЛы). Как же тут воздержишься от фоточки, когда эта фоточка - мельче мелкой мелочи в сравнении с российско-украинскими $ 4,6 млрд. импорта и $2,7 млрд. экспорта? Это - галимая пропаганда для нацпридурков, которых раздражает фоточка, но при этом никак не цепляют миллиарды $.
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09.08.2021 13:41 Відповісти
т.е. фоточку на эмоции сделать можно, а отреагировать на неё на эмоции нельзя - сразу клеймо "нацпридурка"?
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09.08.2021 13:55 Відповісти
Чтобы не выглядеть придурком (не только «нац», а вообще), надо быть гармоничной личностью, т.е. во всех реакциях на что-либо должны соблюдаться вменяемые пропорции. Если $7,3 млрд. годового товарооборота принять за 1,0 (единицу), то пресловутая фоточка, как по мне, соответствует 0,000000000001 (хрен да хрен и нихрена). Если реакция на многомиллиардный в УЕ товарооборот - стыдливое «плохо, да деваться некуда», то хрен с ней с этой фоточкой. Олимпийскую (и не только) медалистку, даже если она младший лейтенант ВСУ, лучше вообще не трогать - на неё сейчас посыплются предложения (не только в $, но и в лучшей тренировочной базе) «намазать лыжи» хоть в РФ, хоть в EU, хоть за океан, хоть в Азию - девке 19 годочков, хоть бы устояла.
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09.08.2021 14:28 Відповісти
Не переживайте за неё, ничего плохого с ней не будет, там уже Боря Филатов за неё вписался, да и ещё найдутся, в обиду не дадут. Никто её ничего не лишит,как тут предлагают, наоборот, получит массу приятных бонусов. Вопрос в моральной, этической оценке этого поступка. Тут мнения расходятся. У каждого своя правда и свои аргументы. Мне её поступок не нравится, вы его оправдываете. Наверное это нормально - у нас свободная страна и каждый вправе высказать своё мнение. Профессиональные провокаторы не в счёт.
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09.08.2021 15:18 Відповісти
Я оправдываю? ... Да как Вы смеете?! Это - гнусная клевета! Я гневно, решительно, непримиримо и бескомпромиссно осуждаю...
... но в 100000000000 раз менее интенсивно, чем $7,3-миллиардный товарооборот с РФ.
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09.08.2021 15:43 Відповісти
Она сама себя много лишила. Это физкультура для здоровья полезна, чего не скажешь о спорте олимпийского уровня - запредельные (как для нормальных) физические нагрузки плюс спортивная фармакология. Будет с нею плохо и гораздо раньше, чем с обычным физкультурником, но гораздо позже, чем о ней все напрочь забудут.
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09.08.2021 15:59 Відповісти
Если бы это было фото трех медалисток это несколько другое и можно как то понять. А так вдвоем с россиянкой...., что это получается? Мир, дружба?
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09.08.2021 14:19 Відповісти
Тут действительно есть личный аспект: они давние подруги-соперницы, как минимум последние 3 года на международных турнирах ведут спортивное единоборство друг с другом. Фактически, Ярослава, возможно сама того не осознавая, невольно оказалась в этой ситуации перед моральным выбором. Ну и сделала его в такую пользу. Хотя множество наших соотечественников сделали другой выбор, не желая иметь ничего общего с такими вот ласицкенями, обрывая родственные и дружественные связи. Знаю массу таких примеров, сам прошёл через это.
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09.08.2021 15:08 Відповісти
Вот как делают грузини в день нападения кацацапов:
https://m.youtube.com/watch?v=w_YmKWRjSbk&fbclid=IwAR3DyXRKWBTjhXMPIb2zmrrCHD4owOkZOr27k9L8JLc0OJpxyBTn5GPV7LI
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09.08.2021 11:59 Відповісти
Після повернення не дати їй преміальні щоб другий раз думала, що вона офіцер ЗСУ і обніматися з ворогом це зрада.
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09.08.2021 12:10 Відповісти
Какое всеобьемлющее обьяснение понятия "зрада"!
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09.08.2021 12:50 Відповісти
"Після повернення" - автомат в руки и на фронт защищать родину. Может больше не захочется улыбаясь фоткаться с врагом.
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09.08.2021 13:30 Відповісти
Лучше меньше выиграть медалей,чем посылать такой московитский гнус на Олимпиаду.Все заранее знали подноготную этих гнид.
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09.08.2021 12:20 Відповісти
Австралийке,которая заняла второе место .да же в голову не пришло обниматься с клафелийшецей из козлостана.
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09.08.2021 12:30 Відповісти
Австралийка максимум 15-е место занимала на чемпионате мира. Она вне топов была до олимпиады. А эти между собой много лет соревнуются.
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09.08.2021 12:52 Відповісти
много это колько? ей 19 лет! +- 3 года они знакомы!
мне 40 лет, многоих людей я знаю больше 30 лет...и то они были посланы в игнор!
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09.08.2021 14:43 Відповісти
Ну доживет до 40 лет , может поумнеет) на 19- и девочку не стоит наезжать сильно, это не по-мужски. Нужно попробовать перевоспитать. Тем боле спортсменка, уверен, что она и газет не читает и телевизор не смотрит, с коляски в спортзале.
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09.08.2021 14:51 Відповісти
забавно
так на девочку никто не наезжает, ей открыто говорят - какого говачлена, ты это делаешь?
доживи она хоть до 150млн лет, там ничего не может измениться...просто код сломан, если в 19 лет она этого не понимает!
Сижу я значит в блиндаже, жду очередную атаку орков...прилетает пуля и убивает моего побратима...открываю новости про олимпиаду и вижу это фото! хм...может наверное мне тоже нужно сделать фоточку с каким нибудь моторыгалой...а там смотри и кэш и квартира?!

ФУУУУ иди в ноль, кацап!
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09.08.2021 15:12 Відповісти
И что ?
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09.08.2021 12:53 Відповісти
Ты бы лучше их в лесбиянстве обвинил, чем в предательстве родины! А что, может быть!
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09.08.2021 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jas8xKYA7L8 ты дурак?
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09.08.2021 13:00 Відповісти
Він особливий вид українського гівна «какая разніца».
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09.08.2021 13:33 Відповісти
Младший лейтенант ВСУ да еще с доступом к гостайне! Ну, так как наши нардепы. которые ездили (ездят) в Москву регулярно! А чего они туда ездят и кто их пускает? А главный ломбардщик страны об этом ни слова!
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09.08.2021 12:54 Відповісти
Ошибка, младший сержант, Маляр ошиблась, какой в 19 лет лейтенант
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09.08.2021 14:52 Відповісти
Одним словом баклан недоразвитый.
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09.08.2021 13:00 Відповісти
Расслабся, полканчик! Я просто шутник, провожу тесты на наличие чувства юмора! Смажь свой задний проход вазелином. Может, оно это чувство и прорежется!
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09.08.2021 13:34 Відповісти
Як не кацап-так гомосятина якась. Пхххх((((
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09.08.2021 13:48 Відповісти
Как отличить человека от кацарылого недобитка? Если про ж-пу ,значит точно они ,у них это больная тема,постоянно болит.
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09.08.2021 14:01 Відповісти
Спасибо за совет, буду знать! А юмор у полкана так и не прорезался, это досадно!
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09.08.2021 17:04 Відповісти
Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх - Цензор.НЕТ 8786
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09.08.2021 13:18 Відповісти
На жаль, вати у нас ще вагони:
"До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці "
https://bykvu.com/ua/bukvy/do-mariupolja-na-festival-za-pidtrimki-ukrainskogo-kulturnogo-fondu-priihali-rosijski-vikonavci/
Ось так ...
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09.08.2021 13:37 Відповісти
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09.08.2021 13:49 Відповісти
Тільки вона не молодший лейтенант...
https://www.facebook.com/burkonews/posts/2045300885617774
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09.08.2021 15:12 Відповісти
Не принципово.
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09.08.2021 15:29 Відповісти
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