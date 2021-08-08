Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила позицію міністерства за фактом дружніх обіймів української спортсменки Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Маляр зазначила: "Наша бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участі в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликало обурливу реакцію в суспільстві".

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Вона продовжила: "Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, мають розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром, фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога".

"Водночас прошу припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучіх наразі перебуває у Токіо. Відразу після її повернення у мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - резюмувала Маляр.

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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії.