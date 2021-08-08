Якщо літер грецького алфавіту не вистачить, нові штами коронавірусу називатимуть іменами сузір'їв, - ВООЗ

Нові штами коронавірусу носитимуть імена сузір'їв у разі, якщо літер грецького алфавіту не вистачить для їхніх назв.

Про це заявила технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ван Керкхове зазначила: "Нам, ймовірно, не вистачить грецького алфавіту, але ми вже розглядаємо наступну серію назв. Ми справді розглядаємо варіант із назвами сузір'їв".

Вона також підкреслила, що спочатку у ВООЗ обговорювали ідею, щоб називати нові штами COVID-19 іменами грецьких богів або богинь.

Як повідомляли раніше у ВООЗ, штами коронавірусу маркуватимуть літерами грецького алфавіту, щоб уникнути дискримінації щодо країн, де ці різновиди виявили вперше.