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Якщо літер грецького алфавіту не вистачить, нові штами коронавірусу називатимуть іменами сузір'їв, - ВООЗ
Нові штами коронавірусу носитимуть імена сузір'їв у разі, якщо літер грецького алфавіту не вистачить для їхніх назв.
Про це заявила технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ван Керкхове зазначила: "Нам, ймовірно, не вистачить грецького алфавіту, але ми вже розглядаємо наступну серію назв. Ми справді розглядаємо варіант із назвами сузір'їв".
Вона також підкреслила, що спочатку у ВООЗ обговорювали ідею, щоб називати нові штами COVID-19 іменами грецьких богів або богинь.
Як повідомляли раніше у ВООЗ, штами коронавірусу маркуватимуть літерами грецького алфавіту, щоб уникнути дискримінації щодо країн, де ці різновиди виявили вперше.
Топ коментарі
+25 ПанСан
показати весь коментар08.08.2021 15:18
+18 wittmann1980
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+15 wittmann1980
показати весь коментар08.08.2021 15:12
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не говоря уже о такой бяке как black death, которая скосила треть населения европы в средние века
Гораздо логичнее присваивать буквенно-цифровую кодификацию, как жто всегда и делалось с с другими вирусами.
И не вижу чем он такой особенный, что ему прям нужно отдельный "пантеон" устраивать
вирус Δ / 1 или Δ / 25...не?
Как по мне, то выйти НАКУЙ из этого стада и отослать наших "послов", дабы не финансировать этих беззубых ГЕЙробюрократов
Це сталася трагедія, а ви - зіграли фарс.
Л. Костенко
Вже закінчилися....
🤭
Мавпочки из Воз испоганили благородный греческий алфавит и скоро переключатся на космическую карту )))
Распил-1, Распил-2..
Я пробую уявити, хто і як буде manage це все: розсилати нагадування, що вже дія субстанції, названої вакциною, закінчується, і ось дата наступного укольчика (а їх по два в серії).
Це перетвориться на безкінечний хоровод укольчиків. То ж скільки грошей, робочої сили, яку на це вже виділили і ще виділять, ресурсів, приміщень баз даних ...
Круто придумали. Якщо піпл не прийде до тями - весело буде.
Штам- Х@йло
Штам-Педожирик
Штам- Захерова и т.д.