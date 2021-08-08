УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4506 відвідувачів онлайн
Новини
9 183 114

Арахамія виступив діджеєм на з'їзді молодіжного крила "Слуги народу". ВIДЕО

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив в ролі діджея на молодіжному з'їзді політсили в Скадовську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Арахамія зіграв кілька сетів як діджей David Braun.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно главу фракції  "Слуга народу" за діджейською установкою. На екрані позаду - напис DJ DAVID BRAUN. Схоже, що молоді подобається, як виступає лідер політсили.

Як повідомив у соціальній мережі "Фейсбук" слуга народу "Сергій Гривко, на заході зібралося понад 250 активістів. Вони проходили  різні тренінги і фіналізують свої навички проєктами за трьома напрямками. Допомагли їм у цьому народні депутати, представники міністерств, профільні експерти та бізнес тренери.

На офіційному сайті політсили повідомляється, що кожен з учасників Зе! Кемпа пройшов експрес-тестування на COVID-19.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена: "Необов'язково голосно говорити для того, щоб "голосно" сказати"

музика (485) Арахамія (1103)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
От це - його. Нехай цим і займається, а не верзе про ядерну зброю...
показати весь коментар
08.08.2021 16:11
+30
Арахамия выступил в роли диджея на съезде молодежного крыла "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1150
показати весь коментар
08.08.2021 16:17
+25
хламидия-диджей. Чего только ни бывает в медицине...
показати весь коментар
08.08.2021 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Молодые регионы" собирают деньги ... "
5 років ми жили без цієї совкової гидоти. І ось знову.
показати весь коментар
08.08.2021 18:29 Відповісти
Кажется этот идиот догадывается, что скоро пора искать работу.)
показати весь коментар
08.08.2021 18:31 Відповісти
Арахамія виступив діджеєм на з'їзді молодіжного крила "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4254
показати весь коментар
08.08.2021 18:37 Відповісти
класс!.. оч актуально!
показати весь коментар
08.08.2021 18:59 Відповісти
"Он еще танцует?.. " (с)
показати весь коментар
08.08.2021 19:13 Відповісти
И что за кальф писать об этом примате габхазских гор и лесов ?
показати весь коментар
08.08.2021 19:38 Відповісти
А ну-ка, зелебобики, сколько нам потерпеть еще осталось? На 26 мая в Украине умерли 50 000 человек от коронавирусной инфекции (на быстрый поиск всего что нашел). Сколько погибло на войне против срабссеи? Сколько достойных патриотов полегло за 2 года "не войны"? Когда ВЫ, зеляди, начнете делом заниматься. А теперь, зелебобики начинайте аргументировать (простите, арахимировать) на мой вопрос!!!
показати весь коментар
08.08.2021 19:40 Відповісти
Многосторонне развитый идиот.
показати весь коментар
08.08.2021 19:50 Відповісти
в этом есть реальная правда. ОНИ НАМ КАК КОСТЬ В ГОРЛЕ. Фреди писал эту песню от имени зародыша арахамии, не понимая этого
показати весь коментар
08.08.2021 20:50 Відповісти
Кокс там раздавали?
показати весь коментар
08.08.2021 21:37 Відповісти
а на пианине сбацал?
показати весь коментар
09.08.2021 10:17 Відповісти
Стоил как Карета в молодости, полюбому!)))))
показати весь коментар
09.08.2021 10:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 