Арахамія виступив діджеєм на з'їзді молодіжного крила "Слуги народу". ВIДЕО

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив в ролі діджея на молодіжному з'їзді політсили в Скадовську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Арахамія зіграв кілька сетів як діджей David Braun.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно главу фракції "Слуга народу" за діджейською установкою. На екрані позаду - напис DJ DAVID BRAUN. Схоже, що молоді подобається, як виступає лідер політсили.

Як повідомив у соціальній мережі "Фейсбук" слуга народу "Сергій Гривко, на заході зібралося понад 250 активістів. Вони проходили різні тренінги і фіналізують свої навички проєктами за трьома напрямками. Допомагли їм у цьому народні депутати, представники міністерств, профільні експерти та бізнес тренери.

На офіційному сайті політсили повідомляється, що кожен з учасників Зе! Кемпа пройшов експрес-тестування на COVID-19.

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