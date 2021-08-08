Від початку доби ворог 2 рази порушив перемир'я, застосувавши гранатомети, втрат немає, - штаб ООС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 2 обстріли позицій Збройних Сил України. Поблизу Світлодарська ворог обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого -4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

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