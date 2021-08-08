Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич, Набокова і Солженіцина
З білоруської шкільної програми з російськомовної літератури для старших класів виключені лауреати Нобелівської премії Олександр Солженіцин та Світлана Алексієвич. Зі списку додаткового читання прибрані Варлам Шаламов і Євгенія Гінзбург.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Білоруську службу Радіо Свобода увагу на це звернув викладач Сергій Дубелевіч.
Олександр Солженіцин, Володимир Набоков і Віктор Некрасов були включені в тему "Місце і роль в літературному процесі дисидентської літератури". Три академічні години виділялося на повість Солженіцина про ГУЛАГ "Один день Івана Денисовича". Позакласно пропонувалося прочитати розповідь Солжніцина "Матронин двір". У новій програмі з трьох письменників залишився тільки Некрасов. Солженіцин виведений в список літератури для додаткового читання.
Серед літератури, створеної білоруськими письменниками російською мовою, в програму входила книга Світлани Алексієвич "Останні свідки". Тепер вона виключена зі списку. На її місці - голова проурядової Спілки письменників Білорусі Микола Чергінець, зазначає "Медіазона в Білорусі". Алексієвич - єдиний білоруський нобелівський лауреат. Вона живе в Німеччині і перебуває в опозиції до режиму Олександра Лукашенка.
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КОРОЛЬ ТЕРПИЛЛА
Дело в том, что терпила - невероятно слабый человек. На какие-то поступки он в своей жизни вообще не способен. Может, и смог бы решиться - да только не хочет, и потому желает одного. Чтобы кто-то пришёл и порешал.
Но в то же время прогресс раздвигает ягодицы допустимого. И тут наш герой вдруг понимает: ура, настал мой черёд помахать топором. Уж сейчас-то всем покажу.
И показывает. Лепит чушь, реализовывает собственную ничтожность за счёт других.
Конечно, при более тесном общении первые секунды дискуссии завершаются нокаутом. Смею подозревать - не в пользу нашего крохотного претендента.
Ведь такой человек ничего с собой не делает ради достижения успеха. Он не идёт в качалку, чтобы нарастить бицепс. Не читает, чтобы перехитрить врага и добиться победы. Он просто плывет по течению: если повезёт, что-то выгорит. И всё.
Получается, что степень везучести терпилы заключается лишь во временном промежутке, по истечению которого его от***дят. Это если вкратце.
...Потому что у Януковича были понятия уголовника, у Порошенко - бизнесмена, а у Зеленского нет никаких понятий. Вроде как ничто не мешает. Но и не помогает тоже.
В Китае уже построена диктатура, во главе которой стоит военная элита. В России всё получилось по раскладам типичных гопников, дорвавшихся к власти. А у нас диктатура не может построиться - поскольку её некому строить.
Ведь человек всегда применяет свой опыт при принятии решений. Скажите, какой же опыт у короля Терпиллы и Ермака для этого есть?
Всё, что такие люди умеют, - башлять за эфиры и белый пиар. Ну чтобы на их концерты ходили такие же дебилы, как и на сцене кривляются. Денег дал, под софиты вышел, ещё больше денег получил. Вполне простенькая система....
малые народы рашки изо всех сил старались стать "русскими" и "имперцами" , лишь бы забыть свои корни.