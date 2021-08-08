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Новини Репресії в Білорусі
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Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич, Набокова і Солженіцина

Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич, Набокова і Солженіцина

З білоруської шкільної програми з російськомовної літератури для старших класів виключені лауреати Нобелівської премії Олександр Солженіцин та Світлана Алексієвич. Зі списку додаткового читання прибрані Варлам Шаламов і Євгенія Гінзбург.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Білоруську службу Радіо Свобода увагу на це звернув викладач Сергій Дубелевіч.

Олександр Солженіцин, Володимир Набоков і Віктор Некрасов були включені в тему "Місце і роль в літературному процесі дисидентської літератури". Три академічні години виділялося на повість Солженіцина про ГУЛАГ "Один день Івана Денисовича". Позакласно пропонувалося прочитати розповідь Солжніцина  "Матронин двір". У новій програмі з трьох письменників залишився тільки Некрасов. Солженіцин виведений в список літератури для додаткового читання.

Серед літератури, створеної білоруськими письменниками російською мовою, в програму входила книга Світлани Алексієвич "Останні свідки". Тепер вона виключена зі списку. На її місці - голова проурядової Спілки письменників Білорусі Микола Чергінець, зазначає "Медіазона в Білорусі". Алексієвич - єдиний білоруський нобелівський лауреат. Вона живе в Німеччині і  перебуває в опозиції до режиму Олександра Лукашенка.

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Білорусь (7922) література (96) Лукашенко (2653) репресії (1621) цензура (363)


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Топ коментарі
+45
Сказку Чуковского про таракана не запретили?
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08.08.2021 17:50
+27
За нее пять лет расстрела.
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08.08.2021 17:52
+22
Из школьной программы в Беларуси убрали произведения Алексиевич, Набокова и Солженицына - Цензор.НЕТ 7309
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08.08.2021 17:52
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08.08.2021 23:47 Відповісти
Нууу если в Украине режим турбо...то все наступит быстрее чем у Луки...
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08.08.2021 19:05 Відповісти
Васыля Быкова решили пока оставить.
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08.08.2021 19:19 Відповісти
***** с тараканом совдепію мутять вже давно.
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08.08.2021 19:22 Відповісти
https://petrimazepa.com/korol_terpilla

КОРОЛЬ ТЕРПИЛЛА

Дело в том, что терпила - невероятно слабый человек. На какие-то поступки он в своей жизни вообще не способен. Может, и смог бы решиться - да только не хочет, и потому желает одного. Чтобы кто-то пришёл и порешал.
Но в то же время прогресс раздвигает ягодицы допустимого. И тут наш герой вдруг понимает: ура, настал мой черёд помахать топором. Уж сейчас-то всем покажу.
И показывает. Лепит чушь, реализовывает собственную ничтожность за счёт других.
Конечно, при более тесном общении первые секунды дискуссии завершаются нокаутом. Смею подозревать - не в пользу нашего крохотного претендента.
Ведь такой человек ничего с собой не делает ради достижения успеха. Он не идёт в качалку, чтобы нарастить бицепс. Не читает, чтобы перехитрить врага и добиться победы. Он просто плывет по течению: если повезёт, что-то выгорит. И всё.
Получается, что степень везучести терпилы заключается лишь во временном промежутке, по истечению которого его от***дят. Это если вкратце.
...Потому что у Януковича были понятия уголовника, у Порошенко - бизнесмена, а у Зеленского нет никаких понятий. Вроде как ничто не мешает. Но и не помогает тоже.
В Китае уже построена диктатура, во главе которой стоит военная элита. В России всё получилось по раскладам типичных гопников, дорвавшихся к власти. А у нас диктатура не может построиться - поскольку её некому строить.
Ведь человек всегда применяет свой опыт при принятии решений. Скажите, какой же опыт у короля Терпиллы и Ермака для этого есть?
Всё, что такие люди умеют, - башлять за эфиры и белый пиар. Ну чтобы на их концерты ходили такие же дебилы, как и на сцене кривляются. Денег дал, под софиты вышел, ещё больше денег получил. Вполне простенькая система....
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08.08.2021 19:31 Відповісти
Все закономірно. Тепер будуть учити "Майн камф" авторства ***** в.в.
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08.08.2021 19:57 Відповісти
Дак, вроде бы и в Украинских школах нет ни Солженицына, ни Набокова....🙂🙂🙂🙂
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08.08.2021 20:16 Відповісти
Ви хочете сказати, що Білорусь пішла шляхом України?
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08.08.2021 20:25 Відповісти
Солженіцина 100% на зарубіжній літературі вивчають...
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08.08.2021 20:30 Відповісти
Солжєніцин був ще тим російським імперцем.
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08.08.2021 20:26 Відповісти
а заодно и удмуртом.
малые народы рашки изо всех сил старались стать "русскими" и "имперцами" , лишь бы забыть свои корни.
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08.08.2021 23:14 Відповісти
возвращение в совок 20х-50х годов. скоро появяться тройки в кожанках вместо следаков и судей.
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08.08.2021 20:41 Відповісти
Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич, Набокова і Солженіцина - Цензор.НЕТ 4358
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08.08.2021 20:50 Відповісти
Бульбофюрер скоро школы отменит. Оставит 3 начальных класса и фсё! Зачем рабсиле знания - на пальцах до 10 научат считать, кое-как подписываться и хватит
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08.08.2021 21:21 Відповісти
А покупку баллона дихлофоса приравняли к подготовке к покушению на президента Беларуси с помощью химоружия...
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08.08.2021 21:41 Відповісти
В мире нет ничего лучше произведений Толстого, Пушкина, Гоголя, Достоевского и многих других русских и советских писателей.
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08.08.2021 22:31 Відповісти
Русофобы!
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08.08.2021 23:00 Відповісти
Я конечно не последняя инстанция, но скажите мне на кой хер детям (даже в старших классах) произведения Солженицына?? Ничего лично не имею против Александра Исаевича, но по моему такие произведения надо читать в более зрелом возрасте, а не по школьной программе. Мало ли других книжек, добрых светлых, про зверушек??? Вы им в 14 лет пихаете такое, что люди и в 40 многие не понимают.
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09.08.2021 11:25 Відповісти
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