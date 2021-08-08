Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори Алексієвич, Набокова і Солженіцина

З білоруської шкільної програми з російськомовної літератури для старших класів виключені лауреати Нобелівської премії Олександр Солженіцин та Світлана Алексієвич. Зі списку додаткового читання прибрані Варлам Шаламов і Євгенія Гінзбург.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Білоруську службу Радіо Свобода увагу на це звернув викладач Сергій Дубелевіч.

Олександр Солженіцин, Володимир Набоков і Віктор Некрасов були включені в тему "Місце і роль в літературному процесі дисидентської літератури". Три академічні години виділялося на повість Солженіцина про ГУЛАГ "Один день Івана Денисовича". Позакласно пропонувалося прочитати розповідь Солжніцина "Матронин двір". У новій програмі з трьох письменників залишився тільки Некрасов. Солженіцин виведений в список літератури для додаткового читання.

Серед літератури, створеної білоруськими письменниками російською мовою, в програму входила книга Світлани Алексієвич "Останні свідки". Тепер вона виключена зі списку. На її місці - голова проурядової Спілки письменників Білорусі Микола Чергінець, зазначає "Медіазона в Білорусі". Алексієвич - єдиний білоруський нобелівський лауреат. Вона живе в Німеччині і перебуває в опозиції до режиму Олександра Лукашенка.

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