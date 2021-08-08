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Новини
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Людина-комета, патріот, по вуха закоханий в мистецтво, - політики, активісти та культурні діячі пишуть про Олександра Ройтбурда

Людина-комета, патріот, по вуха закоханий в мистецтво, - політики, активісти та культурні діячі пишуть про Олександра Ройтбурда

Смерть художника Олександра Ройтбурда вразила багатьох українців. Вони залишають слова жалю та співчуття в соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, п'ятий президент України Петро Порошенко зазначив у фейсбуці: "Сьогодні Україна втратила обдарованого художника, патріота і професіонала Олександра Ройтбурда. Олександра Анатолійовича знали і поважали як в Одесі, так і далеко за її межами. Після тривалої боротьби він залишився на посаді директора Одеського художнього музею — на його боці був закон і щира підтримка одеситів. Відстоював європейську Україну як депутат Одеської обласної ради від "Європейської Солідарності". Олександр Ройтбурд щиро любив мистецтво, Україну і рідну Одесу. Велика людина і велика втрата для усіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу..."

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко називає Ройтбурда дуже талановитою і доброю людиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко

"Пішов у засвіти Олександр Ройтбурд. Художник, громадський діяч, справжній одесит, справжній митець…Надзвичайно талановита і добра людина. Один із тих "китів", на яких справді тримається сучасна українська культура, мистецтво… Його остання картина на фейсбуці - "Самурай Мамай". Як символ і України, і самого творчого та життєвого шляху Олександра Ройтбурда…. Шлях і воля, синтез різних культур, стилів, течій. Шкода… Неймовірно шкода… Відпочивайте, Олександре Анатолійовичу. Дякую Вам!" - написала вона в фейсбуці.

Мер Дніпра Борис Філатов нагадав, яким непростим був Ройтбурд. "Сложный. Разный. Контраверсивный. Отчасти скандальный. Тихо говорящий. Порядочный. Безмерно глубокий.…Мы спорили с ним обо всем, даже о евреях и украинцах, пили по бокалу вина, смеялись, пикировались и умничали. Он никогда не жаловался на свои болезни. Сань, человек-комета, ты оставил в этой жизни след...В отличие от говнотусовки, пытавшейся тебя сожрать…R.I.P", - написал він у фейсбуці.

Висловив свої співчуття у фейсбуці і одеський активіст Сергій Стерненко: "Тільки учора думав, що треба побачитись, давно не говорили. На жаль. Вже не поговоримо".

"Велика втрата для Одеси і всієї України. Пішов з життя видатний художник Олександр Ройтбурд. Він для мене в багатьох сенсах був символом Одеси, таким творчим, невгамовним, завжди шукав щось нове, з величезним почуттям гідності і гордості. Складно переоцінити його внесок у сучасне українське мистецтво і розвиток міста. Він назавжди залишиться з нами в своїх роботах і наших серцях. Світла пам'ять. Співчуття рідним і близьким", - написав  у фейсбуці голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі.

Також читайте: Помер керівник Одеського художнього музею художник Олександр Ройтбурд

Культурні діячі також згадують Ройтбурда.

Співак і колишній політик Святослав Вакарчук у фейсбуці зазначив: "Сьогодні не стало Олександра Ройтбурда. Сам по вуха закоханий в мистецтво, він зумів закохати у нього тисячі інших людей! Нехай з миром спочиває душа твоя, Саша".

"Який сумний ранок ... Прощавайте, Генію ..." - пише в фейсбуці актриса Ірма Вітовська-Ванца.

"У Боженьки, напевно, свої міркування, свій план і свої пріоритети. Я Йому вдячний за те, що Олександр Ройтбурд пішов переможцем і встиг довести, що він не лише видатний художник, а й культурний герой у прямому розумінні слова, здатний змінювати середовище й стан мізків. Одеський музей буде пам'ятником нашому патріоту-жидобандерівцю. Деякі земляки завзято цькували Сашка, звинувачуючи в гріхах, набір яких вичерпно описував їх самих, вони були й залишилися при владі, хай місцевій. В мене до Нього питання, а чи пригадає Він цим гадам, що вони, поза сумнівом, вкоротили віку великому одеситу?" - написав Юрій Макаров, журналіст, продюсер, голова комітету Шевченківської премії.

Ексдиректор "Національного центру Олександра Довженка" Іван Козленко написав про велику довіру. "Дорогий Саша, Олександр Ройтбурд, це так несправедливо й гірко. Таким щастям було бути твоїм другом, чути, бачити, читати, любити тебе. Це така велика довіра! Саша - великий художник, інтелектуал, гедоніст - був незміримо більший за всі свої геніальні прояви, бо велику частину його життя складали мрії та візії, зокрема Музею, про який він говорив до останніх днів і створення якого має стати справою честі для Одеси та України".

Вакарчук (242) Порошенко (15154) Саакашвілі Міхеіл (2155) Тимошенко (4697) Ройтбурд (39) Козленко Іван (5)


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Топ коментарі
+6
да...хороший был мужик...кремень.
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08.08.2021 19:18
+4
...а це останнє інтерв'ю, яке він заборонив до публікації
https://babel.ua/texts/67802-v-odeskomu-hudozhnomu-muzeji-nova-ekspoziciya-a-skoro-vin-stane-nacionalnim-i-perejide-v-novu-budivlyu-hudozhnik-oleksandr-roytburd-za-chotiri-roki-zminiv-muzey-i-duzhe-zminivsya-sam-reportazh?utm_source=page&utm_medium=read_more
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08.08.2021 19:17
+2
R. I. P.
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08.08.2021 20:25
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...а це останнє інтерв'ю, яке він заборонив до публікації
https://babel.ua/texts/67802-v-odeskomu-hudozhnomu-muzeji-nova-ekspoziciya-a-skoro-vin-stane-nacionalnim-i-perejide-v-novu-budivlyu-hudozhnik-oleksandr-roytburd-za-chotiri-roki-zminiv-muzey-i-duzhe-zminivsya-sam-reportazh?utm_source=page&utm_medium=read_more
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08.08.2021 19:17 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1424250487075917824 11 ч

Ну ватные сотрудницы музея теперь вздохнут с облегчением.
Нам одна экскурсию проводила, так аж сычала на него. Это она во время экскурсии не удержалась, чтобы не высказаться, а уж как они его между собой полоскали, могу только представить...
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08.08.2021 20:59 Відповісти
да...хороший был мужик...кремень.
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08.08.2021 19:18 Відповісти
нынче такие не в моде
нынче в моде мот такое

инсталляция возле ОПы

Человек-комета, патриот, по уши влюбленный в искусство, - политики, активисты и культурные деятели пишут об Александре Ройтбурде - Цензор.НЕТ 4220
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08.08.2021 19:30 Відповісти
Человек-комета, патриот, по уши влюбленный в искусство, - политики, активисты и культурные деятели пишут об Александре Ройтбурде - Цензор.НЕТ 6980
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08.08.2021 19:30 Відповісти
я так понимаю название у этого перформанса "обоссавшийся петух"
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08.08.2021 19:31 Відповісти
Я Вас поддерживаю, но тут другая тема. Это о выживших борцах с той, совковой эпохой. Это о таланте в подвале, из окошка которого ты видишь мир целиком, и во всех его красках и объемах создаешь для жителей подземелья его настоящий вид.
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08.08.2021 19:50 Відповісти
Півень у косовортці й без крил - символічно,
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08.08.2021 20:13 Відповісти
Це що за нарко-інсталяція?
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08.08.2021 20:07 Відповісти
R. I. P.
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08.08.2021 20:25 Відповісти
RIP
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08.08.2021 23:07 Відповісти
https://www.google.com.ua/search?sxsrf=ALeKk02UOVvM1WErcWds46TU035FROuVwA:1628491199648&source=univ&tbm=isch&q=%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&sa=X&ved=2ahUKEwji0-W7qqPyAhUbhP0HHRLsAiMQ7Al6BAgDED4&biw=1280&bih=881 Посмотрите внимательно.
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09.08.2021 09:47 Відповісти
 
 