Людина-комета, патріот, по вуха закоханий в мистецтво, - політики, активісти та культурні діячі пишуть про Олександра Ройтбурда

Смерть художника Олександра Ройтбурда вразила багатьох українців. Вони залишають слова жалю та співчуття в соціальних мережах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, п'ятий президент України Петро Порошенко зазначив у фейсбуці: "Сьогодні Україна втратила обдарованого художника, патріота і професіонала Олександра Ройтбурда. Олександра Анатолійовича знали і поважали як в Одесі, так і далеко за її межами. Після тривалої боротьби він залишився на посаді директора Одеського художнього музею — на його боці був закон і щира підтримка одеситів. Відстоював європейську Україну як депутат Одеської обласної ради від "Європейської Солідарності". Олександр Ройтбурд щиро любив мистецтво, Україну і рідну Одесу. Велика людина і велика втрата для усіх нас. Спочивайте з миром, Олександре Анатолійовичу..."

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко називає Ройтбурда дуже талановитою і доброю людиною.

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"Пішов у засвіти Олександр Ройтбурд. Художник, громадський діяч, справжній одесит, справжній митець…Надзвичайно талановита і добра людина. Один із тих "китів", на яких справді тримається сучасна українська культура, мистецтво… Його остання картина на фейсбуці - "Самурай Мамай". Як символ і України, і самого творчого та життєвого шляху Олександра Ройтбурда…. Шлях і воля, синтез різних культур, стилів, течій. Шкода… Неймовірно шкода… Відпочивайте, Олександре Анатолійовичу. Дякую Вам!" - написала вона в фейсбуці.

Мер Дніпра Борис Філатов нагадав, яким непростим був Ройтбурд. "Сложный. Разный. Контраверсивный. Отчасти скандальный. Тихо говорящий. Порядочный. Безмерно глубокий.…Мы спорили с ним обо всем, даже о евреях и украинцах, пили по бокалу вина, смеялись, пикировались и умничали. Он никогда не жаловался на свои болезни. Сань, человек-комета, ты оставил в этой жизни след...В отличие от говнотусовки, пытавшейся тебя сожрать…R.I.P", - написал він у фейсбуці.

Висловив свої співчуття у фейсбуці і одеський активіст Сергій Стерненко: "Тільки учора думав, що треба побачитись, давно не говорили. На жаль. Вже не поговоримо".

"Велика втрата для Одеси і всієї України. Пішов з життя видатний художник Олександр Ройтбурд. Він для мене в багатьох сенсах був символом Одеси, таким творчим, невгамовним, завжди шукав щось нове, з величезним почуттям гідності і гордості. Складно переоцінити його внесок у сучасне українське мистецтво і розвиток міста. Він назавжди залишиться з нами в своїх роботах і наших серцях. Світла пам'ять. Співчуття рідним і близьким", - написав у фейсбуці голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі.

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Культурні діячі також згадують Ройтбурда.

Співак і колишній політик Святослав Вакарчук у фейсбуці зазначив: "Сьогодні не стало Олександра Ройтбурда. Сам по вуха закоханий в мистецтво, він зумів закохати у нього тисячі інших людей! Нехай з миром спочиває душа твоя, Саша".

"Який сумний ранок ... Прощавайте, Генію ..." - пише в фейсбуці актриса Ірма Вітовська-Ванца.

"У Боженьки, напевно, свої міркування, свій план і свої пріоритети. Я Йому вдячний за те, що Олександр Ройтбурд пішов переможцем і встиг довести, що він не лише видатний художник, а й культурний герой у прямому розумінні слова, здатний змінювати середовище й стан мізків. Одеський музей буде пам'ятником нашому патріоту-жидобандерівцю. Деякі земляки завзято цькували Сашка, звинувачуючи в гріхах, набір яких вичерпно описував їх самих, вони були й залишилися при владі, хай місцевій. В мене до Нього питання, а чи пригадає Він цим гадам, що вони, поза сумнівом, вкоротили віку великому одеситу?" - написав Юрій Макаров, журналіст, продюсер, голова комітету Шевченківської премії.

Ексдиректор "Національного центру Олександра Довженка" Іван Козленко написав про велику довіру. "Дорогий Саша, Олександр Ройтбурд, це так несправедливо й гірко. Таким щастям було бути твоїм другом, чути, бачити, читати, любити тебе. Це така велика довіра! Саша - великий художник, інтелектуал, гедоніст - був незміримо більший за всі свої геніальні прояви, бо велику частину його життя складали мрії та візії, зокрема Музею, про який він говорив до останніх днів і створення якого має стати справою честі для Одеси та України".