Ветеран АТО підірвався на гранаті в Кривому Розі - його госпіталізували. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 серпня, на житловому масиві Південного ГЗК у Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті.

Інформацію про подію "Першому Криворізькому" підтвердили пресслужби районного управління поліції і рятувальників, передає Цензор.НЕТ.

НП сталася близько 18-ї години на вулиці Кармелюка біля житлового будинку. Чоловікові 61 рік, він госпіталізований з відірваною ногою.

Звідки у городянина граната, сам він її підірвав чи ні, офіційно зараз невідомо.

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На місці працюють вибухотехніки, поліцейські і рятувальники.

До даними видання "Сегодня", потерпілий - ветеран АТО. Він взяв дві гранати і підірвав їх поруч з собою.







