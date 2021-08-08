Кримського татарина Османа Аджиосманова, зниклого на окупованому півострові місяць тому, знайшли мертвим, - ЗМІ

В окупованому Криму перебував понад місяць в розшуку 19-річний кримський татарин Осман Аджиосманов. Його знайдено мертвим.

Про це повідомляє кримськотатарська газета "Авдет" з посиланням на пошукову групу "Ліза Алерт", інформує Цензор.НЕТ.

"Осман Аджиосманов, що був більше місяця в розшуку, знайдений мертвим", - йдеться в повідомленні.

За непідтвердженими даними, молоду людину знайшли повішеною у лісосмузі.

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19-річний Осман Аджиосманов зник 2 липня в селищі Зуя Білогірського (Карасубазарського) району. Він проживав з бабусею, яка виховувала його з 3-річного віку.

Також повідомляється, що кілька днів тому було знайдено тіло зниклого 26 липня Айдера Джемалядінова. За словами користувачів соцмереж, знайомих з сім'єю загиблого, його знайшли повішеним у Сімферопольському (Акмесджинському) районі окупованого Криму.