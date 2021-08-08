Кримського татарина Османа Аджиосманова, зниклого на окупованому півострові місяць тому, знайшли мертвим, - ЗМІ
В окупованому Криму перебував понад місяць в розшуку 19-річний кримський татарин Осман Аджиосманов. Його знайдено мертвим.
Про це повідомляє кримськотатарська газета "Авдет" з посиланням на пошукову групу "Ліза Алерт", інформує Цензор.НЕТ.
"Осман Аджиосманов, що був більше місяця в розшуку, знайдений мертвим", - йдеться в повідомленні.
За непідтвердженими даними, молоду людину знайшли повішеною у лісосмузі.
19-річний Осман Аджиосманов зник 2 липня в селищі Зуя Білогірського (Карасубазарського) району. Він проживав з бабусею, яка виховувала його з 3-річного віку.
Також повідомляється, що кілька днів тому було знайдено тіло зниклого 26 липня Айдера Джемалядінова. За словами користувачів соцмереж, знайомих з сім'єю загиблого, його знайшли повішеним у Сімферопольському (Акмесджинському) районі окупованого Криму.
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коренные в Крыму - тлько къырымлы !
а "народ Крыма" - московский бред
"Старая там беда у того народа крымского. Одни были *за*, другие *против*. Тех что *против* оказалось меньше"... "Татарский---коренной. Не смогли объединится они" - это Ваши слова.
Меджлис решил, что крымские татары на фейкореферендум не идут, и они не ходили, за исключением пары отщепенцев. Это то что говорил и говорит лично Джемилев (без каких-либо источников).
Кто-то из вас лжёт. И я уверен что это не Мустафа-ага.
И теперь можно авторитетно закрывать тему, гражданин соврамши.
Я тоже понимаю, что если бы крымские татары начали стрелять, в РФ с радостью бы добавили к сталинскому статусу "народ предатель", статус "народ террорист".
Джемилев просил Эрдогана перекрыть Босфор, блокировать полуостров турецким флотом и присоединиться к санкциям...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/Татары
стреляет, вешает и бьёт,
и потому в любой стране -
растёт лишь ненависть к гэбне
Лиля БУДЖУРОВА
Когда мы вернемся домой всем народом,
Придется вам вспомнить откуда мы родом,
Придется вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберемся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплеванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернемся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит еще память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернемся, все будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернет родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слезы утрем им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся,
Все вместе под небом родным соберемся!