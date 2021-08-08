Bellingcat розслідує можливу причетність розвідки РФ до вибухів на складах боєприпасів в Україні, - Грозєв
Bellingcat в найближчі місяці завершить розслідування, присвячене пожежам і вибухам на складах боєприпасів в Україні. Розслідувачі перевіряють причетність до цих інцидентів військової розвідки Росії.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.
"Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, - це щодо вибухів в Україні, які були на військових заводах (складах. - Ред.) боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії. - Ред.), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це ще не можна довести", - зазначив він.
За словами Грозєва, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років:
"У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не об'єднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати".
Упродовж останніх років в Україні сталася низка масштабних пожеж на складах боєприпасів - у Сватовому, Балаклії, Ічні та інших населених пунктах вогнем було знищено тисячі тонн снарядів.
Одна з наймасштабніших пожеж на військових складах сталася в Калинівці на Вінниччині 26 вересня 2017 року. Вибухи завдали величезних збитків, 30 тисяч людей були евакуйовані. Серед головних версій події називали ворожу диверсію.
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За моряков как раз и подарили, а обменяли на Сенцова.
которым какаяразница кто правит страной, им - даже фуйло допустимо,
лишьбынеПорох,
тупые мрази !
P.S. Рашисских тролей с северной клоаки человечества прошу сильно не возбуждаться.
это всё Зе и 95 виноваты.
дело раскрыто.
Вывод об их деятельности: это бизнес-проект для шантажа властей.
Они нароют компромат и начали его продавать. Типа платите и мы не опубликуем.
Вагнеровцев уже зеля выкупил.
"У грудні минулого року Грозев говорив, що https://thepage.ua/ua/news/bellingcat-znimaye-film-pro-**********-specoperaciyu результат розслідування буде представлений в двох частинах. Перша - розслідування, в якому використовують частину зібраної інформації та інтерв'ю. Ймовірно вона буде готова в лютому. Документальний фільм очікується до осені. Потім говорилося, що https://thepage.ua/ua/news/rozsliduvachi-bellingcat-priyihali-do-kiyeva скорочений варіант фільму продемонструють на YouTube наприкінці березня, а повний варіант вийде в липні на стрімінговому сервісі Netflix."
1 травня, 2021 https://espreso.tv/rosiyske-gru-mozhe-buti-prichetnim-do-vibukhiv-na-viyskovikh-skladakh-v-ukraini-rozsliduvach-bellingcat Російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах в Україні, - розслідувач Bellingcat