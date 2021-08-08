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Новини Агресія Росії проти України Вибухи на складі в Балаклії Вибухи на складі в Ічні
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Bellingcat розслідує можливу причетність розвідки РФ до вибухів на складах боєприпасів в Україні, - Грозєв

Bellingcat розслідує можливу причетність розвідки РФ до вибухів на складах боєприпасів в Україні, - Грозєв

Bellingcat в найближчі місяці завершить розслідування, присвячене пожежам і вибухам на складах боєприпасів в Україні. Розслідувачі перевіряють причетність до цих інцидентів військової розвідки Росії.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

"Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, - це щодо вибухів в Україні, які були на військових заводах (складах. - Ред.) боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії. - Ред.), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це ще не можна довести", - зазначив він.

За словами Грозєва, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років:

"У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не об'єднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати".

Упродовж останніх років в Україні сталася низка масштабних пожеж на складах боєприпасів - у Сватовому, Балаклії, Ічні та інших населених пунктах вогнем було знищено тисячі тонн снарядів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Одна з наймасштабніших пожеж на військових складах сталася в Калинівці на Вінниччині 26 вересня 2017 року. Вибухи завдали величезних збитків, 30 тисяч людей були евакуйовані. Серед головних версій події називали ворожу диверсію.

вибух (4433) розслідування (2265) Bellingcat (128) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+41
Bellingcat расследует взрывы на складах боеприпасов в Украине, - Грозев - Цензор.НЕТ 1776
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08.08.2021 21:34
+35
А Порох был не в воюющей стране, не? Но на него нападки тебя почему-то никак не трогали...
Назови ХОТЬ ОДИН квадратный метр нашей земли, освобожденной при зеленом придурке?
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08.08.2021 22:20
+23
То промовч,за розумну зійдеш!!!)))
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08.08.2021 22:19
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Потому что разведкой разрабатывалось около 180. "Российская версия" - это то что было известно предателям на Банковой, первая партия - 33 человека, из них 28 орков.
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08.08.2021 23:18 Відповісти
Как интересно, вот НАХРЕНА всрались 180 исполнителей, лучше бы Дыркина выкрали!
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08.08.2021 23:22 Відповісти
Гундосик подарил бы его ***** как и Цемаха, за "мир в глазах".
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08.08.2021 23:24 Відповісти
Цемаха поменяли на УКРАИНСКИХ моряков, а не "подарили".
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08.08.2021 23:26 Відповісти
Спасибо КЭП.
За моряков как раз и подарили, а обменяли на Сенцова.
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08.08.2021 23:33 Відповісти
Люся, ты?
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09.08.2021 00:08 Відповісти
а где кино про вагнергейт,расследователи хреновы?
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08.08.2021 22:16 Відповісти
Через две недели в сети нетфликс - зе-упыри таки прославятся на весь мир
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08.08.2021 22:39 Відповісти
Bellingcat розслідує можливу причетність розвідки РФ до вибухів на складах боєприпасів в Україні, - Грозєв - Цензор.НЕТ 2230
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08.08.2021 22:18 Відповісти
продам лапти не дорого...экологически 100% чистая солома
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08.08.2021 22:18 Відповісти
73 - плохое число для Украины, обозначающее хитрожопых ждунов,
которым какаяразница кто правит страной, им - даже фуйло допустимо,
лишьбынеПорох,
тупые мрази !
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08.08.2021 22:26 Відповісти
Чемодан-вокзал-Расея
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08.08.2021 22:53 Відповісти
это просто пиво-айкосные желудки
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09.08.2021 07:06 Відповісти
А зебилы пять лет волали, что это пэтя лично взрывал склады с боеприпасами. Неужели ********* 73% таки *******?!
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08.08.2021 22:34 Відповісти
Срочно нуждо засунуть в студию Чауса, или раздуть из мухи слона с лишними эмоциями сержантки (насмешили) Магучих, на крвйняк всегда есть изнасиловпния девочек, чтобы публика забыла про взрывы складов, казнь Шишова, расследования по Майдану,убицству Вербицкого, жестокой казни черкасского журналиста Сергиенко в 14м, а в 19 там же Комарова ит.д и т.п.
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08.08.2021 22:47 Відповісти
Не знаю как другие склады, но над Балаклеей был российский беспилотник непосредственно перед взрывом. Несколько локационных позиций это зафиксировали. Зная подлость рашисских ублюдков - без них не обошлось и в остальных случаях.

P.S. Рашисских тролей с северной клоаки человечества прошу сильно не возбуждаться.
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08.08.2021 22:55 Відповісти
Московитского гнуса в Украине и сейчас -пруд пруди.Все видные люди ,якшающиеся с ПЦР-МПЦ-априори гнус.Они имеют свои гнусные партейки,представительства в Раде.Взрывыбыли и в довоенное время под Мелитополем и Лозовой.И все это-звенья одной цепи.
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08.08.2021 23:40 Відповісти
и все взрывы в 2014-2018.
это всё Зе и 95 виноваты.
дело раскрыто.
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08.08.2021 23:43 Відповісти
Будет грустно если волонтёры и гражданские отпустят наши органы, которые расследовали эти взрывы годами. И них не нашли.
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09.08.2021 01:42 Відповісти
После зашквара "грозева" о вагнеровцах, которые тот так и не опубликовал = веры этой конторе нет СОВСЕМ.
Вывод об их деятельности: это бизнес-проект для шантажа властей.
Они нароют компромат и начали его продавать. Типа платите и мы не опубликуем.
Вагнеровцев уже зеля выкупил.
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09.08.2021 02:07 Відповісти
Чому ж. Оприлюднять.Коли інтересу до цього буде мінімум.Вже момент пройшов.
"У грудні минулого року Грозев говорив, що https://thepage.ua/ua/news/bellingcat-znimaye-film-pro-**********-specoperaciyu результат розслідування буде представлений в двох частинах. Перша - розслідування, в якому використовують частину зібраної інформації та інтерв'ю. Ймовірно вона буде готова в лютому. Документальний фільм очікується до осені. Потім говорилося, що https://thepage.ua/ua/news/rozsliduvachi-bellingcat-priyihali-do-kiyeva скорочений варіант фільму продемонструють на YouTube наприкінці березня, а повний варіант вийде в липні на стрімінговому сервісі Netflix."

1 травня, 2021 https://espreso.tv/rosiyske-gru-mozhe-buti-prichetnim-do-vibukhiv-na-viyskovikh-skladakh-v-ukraini-rozsliduvach-bellingcat Російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах в Україні, - розслідувач Bellingcat
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09.08.2021 07:47 Відповісти
Bellingcat розслідує...Добре хоч так,бо в Україні фсб не дозволяє.☺
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09.08.2021 07:10 Відповісти
?
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09.08.2021 07:24 Відповісти
Забили Мике баки? Расследуйте склады, только про Вагнеровцев молчите... Да и денег официально собьете.
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09.08.2021 07:25 Відповісти
А хтось наче сумнівається в цьому. расіся витратить всі гроші, народ з голоду здохне, але наср@ати сусіді для скрєпних - то святе
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09.08.2021 08:38 Відповісти
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