Bellingcat розслідує можливу причетність розвідки РФ до вибухів на складах боєприпасів в Україні, - Грозєв

Bellingcat в найближчі місяці завершить розслідування, присвячене пожежам і вибухам на складах боєприпасів в Україні. Розслідувачі перевіряють причетність до цих інцидентів військової розвідки Росії.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

"Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, - це щодо вибухів в Україні, які були на військових заводах (складах. - Ред.) боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії. - Ред.), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це ще не можна довести", - зазначив він.

За словами Грозєва, є й інші розслідування військових злочинів упродовж останніх 5 років:

"У нас є достатньо доказів, щоб їх публікувати, але вони не об'єднані якимось одним інцидентом. Це багато дрібних інцидентів, тому ми намагаємося знайти якусь форму, щоб їх показати".

Упродовж останніх років в Україні сталася низка масштабних пожеж на складах боєприпасів - у Сватовому, Балаклії, Ічні та інших населених пунктах вогнем було знищено тисячі тонн снарядів.

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Одна з наймасштабніших пожеж на військових складах сталася в Калинівці на Вінниччині 26 вересня 2017 року. Вибухи завдали величезних збитків, 30 тисяч людей були евакуйовані. Серед головних версій події називали ворожу диверсію.