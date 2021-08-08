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Новини Олімпіада-2020
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Міністр спорту Гутцайт про Україну на Олімпіаді: 19 медалей - це успіх, хоча і майже без золота

Міністр спорту Гутцайт про Україну на Олімпіаді: 19 медалей - це успіх, хоча і майже без золота

Українці завоювали велику кількість медалей на Олімпійських іграх в Токіо.

Результати України на Олімпіаді 2020 прокоментував в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу привітати всю Україну, тому що вся Україна вболівала за нас, вся спортивна галузь, просто всі українці. Тому що багато людей телефонували, писали нам, спортсменам у Токіо, уже в Києві. Ми всі вважаємо, що це успіх наших українських спортсменів – виступи на Олімпійських іграх. 19 медалей, ви уявляєте, що наші спортсмени завоювали 19 медалей. На жаль, не було багато золотих медалей, але були срібні нагороди, бронзові нагороди. Є над чим працювати, але сьогодні нам потрібно підтримати всіх наших олімпійців, підтримати всіх наших медалістів і сказати їм – велика дяка, всім тренерам, федераціям, хто багато років працював", — сказав він.

Міністр пояснив, що підготовка до Ігор була важкою для спортсменів.

"Зараз був дуже критичний рік через COVID-19 зупинився спорт, міжнародні змагання, і в державі рік було складно з підготовкою, тому що не було міжнародних змагань, не було міжнародних тренувальних зборів. Але наші спортсмени витримали, вибороли 19 медалей. Тому я вас всіх вітаю, вітаю всю Україну", — сказав він.

Нагадаємо, українські спортсмени вибороли на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.

Єдину золоту медаль для України отримав 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Дивіться також: Беленюк після перемоги в Токіо станцював гопак. ВІДЕО

Олімпіада (687) Беленюк Жан (59) Гутцайт (78)


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Топ коментарі
+20
а в США нет министерства спорта, а нам оно нафига
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08.08.2021 22:26
+20
і Держкіно там нема... - і як той Голівуд без нього обходиться ?!
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08.08.2021 22:28
+16
зеленые долпоепы повезли кучу бесполезных чиновников-понтовиков за гос счет, при этом у многих спортсменов даже тренеров не было на олимпиаде. и о каком спортивном духе идет речь?!! зеленые мрази!
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08.08.2021 22:42
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Правила форума Рада форумчан
а в США нет министерства спорта, а нам оно нафига
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08.08.2021 22:26 Відповісти
і Держкіно там нема... - і як той Голівуд без нього обходиться ?!
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08.08.2021 22:28 Відповісти
Что смеётесь. Все гос функционеры друг-друга поздравляют как с их победой...
Стыд...
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08.08.2021 22:32 Відповісти
Звісно - це і їх перемога також ..))
Читали скільки бабла виділяють за медалі ? Це ж треба скласти кошторис , розділити , начислити це бабло - отже і чинушам завжди робота знайдеться ...
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08.08.2021 22:36 Відповісти
Совершенно верно, - в Голливуде люди вкладывают в производство фильмов свои деньги и деньги спонсоров, а потому заинтересованы в успешном прокате. А у нас казнокрады сидят и сорят направо-налево народными деньгами, выделяя, за откаты, миллионы на всякие "кузюки"...
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08.08.2021 22:47 Відповісти
Министерства культуры нет, домов культуры нет, а леди есть, джентльмены - тоже,
и культура ничего так в целом ....
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09.08.2021 00:36 Відповісти
Чтобы бабло пилить.
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09.08.2021 10:37 Відповісти
видимо в других странах ковида и всего остального не было..они с Марса...
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08.08.2021 22:26 Відповісти
Нааіть в 2016 було два золота, про всі інші олімпіади мовчу вже!
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08.08.2021 22:28 Відповісти
Одна помилка Хижняка відкинула нас на 15 позицій до низу, і ганьбу і зраду всім спортсменам? Ви серйозно?)
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08.08.2021 22:34 Відповісти
Ганьба не спортсменам, ганьба Гутцайту і міністерству!

Бо чомусь у набагато скрутнішому 2016-му міністерство знайшло кошти і ресурси, щоб виступити більш гідно на Олімпіаді!
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08.08.2021 22:35 Відповісти
та да, и как эти бедолаги пиндосы обходятся без министерства спорта, да и премии у них по скромнее за медали.
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08.08.2021 22:39 Відповісти
ну , дикі люди ... що з них взяти ?
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08.08.2021 22:52 Відповісти
По скромнее? Понятно
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09.08.2021 00:11 Відповісти
Да, там 32000 за золото а у нас 125000
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09.08.2021 09:48 Відповісти
І так, на минулій Олімпіаді срібла ми взяли майже стільки ж, як і на цій - 5 штук... На цій Олімпіаді лише бронзи суттєво більше, що ажніяк не говорить про прогрес.

А найбільш показовим є місце у загальному заліку країн!
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08.08.2021 22:38 Відповісти
Ні ти не правий, якби Хижняк не пропустив того удара, то було б краще ніж у Ріо.
Ти приніжуєш спортсменів 10 видів спорту за одного тупого боксера.?)
По-друге, кожного спортсмена ціікавить насамперед його вид спорту, якому він присвятив все своє життя. Кожна олімпійська медаль згадуєтся все життя, бо то є найвища ступінь в аматорскому спорті. Там чемпіони та призери світу між собою змагаються.
То є не залік, Олімпіада то не змагання між країнами, то просто зведена таблиця результатів.
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09.08.2021 13:01 Відповісти
В жіночих стрибках з жердиною тренера не було зовсім, в художній гімнастиці (індивідуальна) тренера не було, а була шкура блохінша, яка має стосунки до тренувань як морська свинка до моря. Зате у нас є МІНІСТЕРСТВО.
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09.08.2021 07:08 Відповісти
І яким боком цей міністр до досягнень спортсменів? Може він їм умови створив? Стрільці скаржилися, що єдиний придатний для тренувань тир давно згорів, стрибкиня з жердиною нарікала, що залишилася в секторі без допомоги не лише свого тренера, а й будь-якого взагалі...
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08.08.2021 22:33 Відповісти
А замість тренера у Японію поїхав мабуть хтось із зелених...
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08.08.2021 22:39 Відповісти
Я у цьому нее певен. Японці обмежили у олімпійському містечку кількість місць для делегації "офіційних осіб", як половину кількості місць для спортсменів. Треба було просто швидко замінювати тренерів, та й по тому. А гутцайти не ье, що до цього не додумалися - вони прогавили вчасно зробити допінг-проби спортсменам, які могли (і змогли) отримати ліцензії перед самими ОІ.
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08.08.2021 22:46 Відповісти
Можливо частково і так, але було і таке:
Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.
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08.08.2021 22:55 Відповісти
Навіщо взагалі тренери на Олімпіаді? Вони, як вчителі початкової школи, навчили читати, писати, дотримуватися правопису, а далі вже сам старайся. Тренер на Олімпіаді вже не поможе, хіба шмарклі витре. А от національна свідомість і любов до Батьківщини швидше допоможуть.
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09.08.2021 10:35 Відповісти
Тренер на Олімпіаді, це як психолог на весіллі))
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09.08.2021 10:40 Відповісти
Тренер потрібен для зміни тактики і стратегії, наприклад! От на Євро-2020 купа випадків була, коли тренери по ходу гри міняли командну стратегію і добивалися перемоги.

Зустрічне питання: як може русскоязична Блохіна додати свідомості?
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09.08.2021 10:45 Відповісти
Саид,ты что дурак?Как министерство может вовремя сделать допинг пробы?Ты хоть слыхало,убогое,что такое ВАДА?И как оно берет тесты?"Дебилы,бл%дь."
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09.08.2021 07:11 Відповісти
Деумененаписанощовономаловзятипробийолопе? Вономаловідслідкуватиситуаціюйорганізувативзяттяпробдурнютиневмиваний.
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09.08.2021 07:28 Відповісти
Боря, ти ідіот? Скажи, а нах на олімпіаді чиновники міністерства якщо не для домовиться, організувати, здійснити контроль? Яка в них може бути інша функція?
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09.08.2021 07:35 Відповісти
З "Великого крадівництва" трохи грошенят на спорт додали б ,можливо булиб кращі результати !!!)))
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08.08.2021 22:39 Відповісти
Ви не сповна розуму??? Ті гроші вже пораховані і розподілені!!! Аж до 24 року!!!
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08.08.2021 22:47 Відповісти
форма у наших спортсменів гарна
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08.08.2021 22:39 Відповісти
Марина Килипко поїхала в Токіо БЕЗ ТРЕНЕРА. Це що???? Вона плакала! Вона зробила все що могла!!! Пістець повний!!! Як це можливо???
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08.08.2021 22:41 Відповісти
Як це можливо, що там ніхто її за ручку не тримав, і нікому було слізки витерти, ма-ма!...
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09.08.2021 10:52 Відповісти
Антирекорд лицензий
На Олимпийские игры в Токио сборная Украины едет самой маленькой делегацией за всю историю выступлений национальной команды на летних Олимпиадах. Украинцы смогли завоевать лишь 158 лицензий. Ранее абсолютным минимумом было 206 лицензий перед Играми в Рио 2016 года. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объясняет это сложным коронавирусным годом.
У зебилов он был сложнее, чем у всего остального мира.
Т.е. в том, что Украина взяла минимум медалей, виноваты коронавирус и Порох.
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08.08.2021 22:41 Відповісти
І на додачу прогавили терміни здачі допінг-тестів, через що кілька спортсменів, що отримали ліцензії, не змогли взяти участь у ОІ-20
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08.08.2021 22:49 Відповісти
зеленые долпоепы повезли кучу бесполезных чиновников-понтовиков за гос счет, при этом у многих спортсменов даже тренеров не было на олимпиаде. и о каком спортивном духе идет речь?!! зеленые мрази!
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08.08.2021 22:42 Відповісти
Я вважаю, що до більшості медалей міністерство спорту ніякого відношення не має.
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08.08.2021 22:46 Відповісти
а кто имеет?
министр железнодорожного транспорта, да?
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08.08.2021 22:50 Відповісти
До виступу нашої збірної на Євро-2020 міністерство, по-твоєму, теж має відношення?
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08.08.2021 22:52 Відповісти
а что нет?
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08.08.2021 22:53 Відповісти
Ні, бо міністерство не виділило ані копійки на збірну чи тренерський штаб Шевченка - усе профінансувала УАФ, яка не використовує бюджетні кошти, а утримується за рахунок внесків футбольних клубів!
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08.08.2021 22:57 Відповісти
извини, я не большой знаток в спорте
- это ты написал сейчас про глав.тренера сборной по футболу Шевченко?
про футбол, где в клубах А месячные зарплаты футболистов достигают мильоны гривен и долляров?
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08.08.2021 23:02 Відповісти
А причому клуби до збірної держави?
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08.08.2021 23:06 Відповісти
да при том
- просто неудачный пример ты привел
если бы ты привел пример нехватки денег у велосипедистов - я бы поплакал вместе с тобой
- а бегуны-миллионеры за мячиком, проигравшие последнюю игру 4:0, и до этого постоянно - должны доплачивать болельщикам за их страдания..
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08.08.2021 23:12 Відповісти
Ок, просте питання: чому в 2016 році у міністерства найшлися гроші на команду з 206 спортсменів на Олімпіаду, а в 2021 - лише на 158?

У 2016 у нас економічні показники були набагато гірші і в бюджеті ж ніби грошей менше було!
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08.08.2021 23:23 Відповісти
не знаю
- воруют наверное, или спортсменов не стало достойных
хрен его знает товарищ прапорщик - я не бухгалтер в Оргкомитете ..
и еще - из за наших ватных через одного спортсмена - за них болеть перестал
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08.08.2021 23:30 Відповісти
Господи, спершу читайте "шапку" -- Японія ОБМЕЖИЛА чисельність делегацій.
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09.08.2021 11:01 Відповісти
Аааа, так это поэтому ***** министров вместо тренеров поехали на ОИ в Токио?)
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08.08.2021 23:03 Відповісти
Ви краще оприлюдніть список делегації. Скільки кого поїхало. Спортсмени, тренери, лікарі і чиновники. Повний склад. З призвищами.
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08.08.2021 22:49 Відповісти
...о спортсменах на стадии подготовки и сопровождения на соревнованиях, заботы почти совсем нет..все брошено на самотек, деньги утекают по карманам функционеров отсюда и результаты...
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08.08.2021 22:51 Відповісти
Вибачте, але я займався легкою атлетикою (спринт 100, 200 метрів). Я знаю, що таке . Після кожного старту мав зауваження: рука не паралельно з тілом, ногу не так підняв, вугол підняття не той, при старті не вирівнявсья. Це дуже вагома підтримка. А тут дівчинка без тренера.
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08.08.2021 22:56 Відповісти
Як то збираються нам вбити в голови, що Україна на Олімпіаді виступила достойно. Ну, смішно же. Одна золота медаль, усе інше - утішливи призи. Можна було би говорити про неофіційний олімпійський принцип "Головне не перемога, а участь!", але виплата призових із цим ніяк нев"яжється.
https://champion.com.ua/olympic-games/2021/08/08/873612/medalniy-zalik-olimpiyskih-igor 44 місце у медальному заліку (після Косово) - от успіх
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08.08.2021 22:59 Відповісти
ничего. параолимпиада скоро))
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08.08.2021 23:07 Відповісти
Серебро і бронза -- це не втішливі призи, а перемога, бо інші й того не здобули.
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09.08.2021 11:05 Відповісти
Втішні, бо переможець один, усі інші переможені, а скільки разів переможені, то уже не має значення
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09.08.2021 11:18 Відповісти
Успіх - це Атланта-96 (9 золотих медалей), це Афіни-2004 (8 золотих медалей), це Пекін-2008 (7 золотих медалей)... І так, в 1996 році у нас була значно сильніша криза, ніж зараз!
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08.08.2021 23:01 Відповісти
Украина уже восьмой год воюет. С вооружением - проблемы,с обеспечением военных - проблемы, с социальным обеспечением населения - проблемы. Сейчас можно и воздержаться от ненужных расходов на международные спортивные и культурные сборища....
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08.08.2021 23:47 Відповісти
Гутцайту всё мало золота - и в смысле медалей, и вообще.
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09.08.2021 00:39 Відповісти
хоча з третього боку: який би не був результат в України - він все-одно безкінечно кращий ніж в москалів, які ВЗАГАЛІ НЕ ВИСТУПИЛИ! АХАХАХАХАХА!!!
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09.08.2021 05:43 Відповісти
Зелень до чого не долучиться завжди виходить все буде "чаус", раніш було все Україна
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09.08.2021 08:37 Відповісти
Одно золото и то негр. Ну хоть сразу видно, шо не москаль
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09.08.2021 08:53 Відповісти
Было бы не плохо, что бы увидеть весь список поехавшив в Токио.
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09.08.2021 09:22 Відповісти
Спортсменам - Vivat !
Министерству спорта - Ганьба!
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09.08.2021 09:33 Відповісти
 
 