Міністр спорту Гутцайт про Україну на Олімпіаді: 19 медалей - це успіх, хоча і майже без золота
Українці завоювали велику кількість медалей на Олімпійських іграх в Токіо.
Результати України на Олімпіаді 2020 прокоментував в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу привітати всю Україну, тому що вся Україна вболівала за нас, вся спортивна галузь, просто всі українці. Тому що багато людей телефонували, писали нам, спортсменам у Токіо, уже в Києві. Ми всі вважаємо, що це успіх наших українських спортсменів – виступи на Олімпійських іграх. 19 медалей, ви уявляєте, що наші спортсмени завоювали 19 медалей. На жаль, не було багато золотих медалей, але були срібні нагороди, бронзові нагороди. Є над чим працювати, але сьогодні нам потрібно підтримати всіх наших олімпійців, підтримати всіх наших медалістів і сказати їм – велика дяка, всім тренерам, федераціям, хто багато років працював", — сказав він.
Міністр пояснив, що підготовка до Ігор була важкою для спортсменів.
"Зараз був дуже критичний рік через COVID-19 зупинився спорт, міжнародні змагання, і в державі рік було складно з підготовкою, тому що не було міжнародних змагань, не було міжнародних тренувальних зборів. Але наші спортсмени витримали, вибороли 19 медалей. Тому я вас всіх вітаю, вітаю всю Україну", — сказав він.
Нагадаємо, українські спортсмени вибороли на Олімпійських Іграх у Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільній боротьбі, плаванні.
Єдину золоту медаль для України отримав 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
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Стыд...
Читали скільки бабла виділяють за медалі ? Це ж треба скласти кошторис , розділити , начислити це бабло - отже і чинушам завжди робота знайдеться ...
и культура ничего так в целом ....
Бо чомусь у набагато скрутнішому 2016-му міністерство знайшло кошти і ресурси, щоб виступити більш гідно на Олімпіаді!
А найбільш показовим є місце у загальному заліку країн!
Ти приніжуєш спортсменів 10 видів спорту за одного тупого боксера.?)
По-друге, кожного спортсмена ціікавить насамперед його вид спорту, якому він присвятив все своє життя. Кожна олімпійська медаль згадуєтся все життя, бо то є найвища ступінь в аматорскому спорті. Там чемпіони та призери світу між собою змагаються.
То є не залік, Олімпіада то не змагання між країнами, то просто зведена таблиця результатів.
Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.
Зустрічне питання: як може русскоязична Блохіна додати свідомості?
На Олимпийские игры в Токио сборная Украины едет самой маленькой делегацией за всю историю выступлений национальной команды на летних Олимпиадах. Украинцы смогли завоевать лишь 158 лицензий. Ранее абсолютным минимумом было 206 лицензий перед Играми в Рио 2016 года. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объясняет это сложным коронавирусным годом.
У зебилов он был сложнее, чем у всего остального мира.
Т.е. в том, что Украина взяла минимум медалей, виноваты коронавирус и Порох.
министр железнодорожного транспорта, да?
- это ты написал сейчас про глав.тренера сборной по футболу Шевченко?
про футбол, где в клубах А месячные зарплаты футболистов достигают мильоны гривен и долляров?
- просто неудачный пример ты привел
если бы ты привел пример нехватки денег у велосипедистов - я бы поплакал вместе с тобой
- а бегуны-миллионеры за мячиком, проигравшие последнюю игру 4:0, и до этого постоянно - должны доплачивать болельщикам за их страдания..
У 2016 у нас економічні показники були набагато гірші і в бюджеті ж ніби грошей менше було!
- воруют наверное, или спортсменов не стало достойных
хрен его знает товарищ прапорщик - я не бухгалтер в Оргкомитете ..
и еще - из за наших ватных через одного спортсмена - за них болеть перестал
https://champion.com.ua/olympic-games/2021/08/08/873612/medalniy-zalik-olimpiyskih-igor 44 місце у медальному заліку (після Косово) - от успіх
Министерству спорта - Ганьба!