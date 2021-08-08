Після масових протестів на Кубі дозволили відкривати малі й середні приватні підприємства
Кубинська влада офіційно дозволила жителям країни відкривати малі і середні приватні підприємства. Це сталося після масових антиурядових протестів минулого місяця, викликаних важким економічним становищем в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За новими правилами, можна створювати приватні підприємства з чисельністю працівників до ста осіб. Це рішення створює юридичну базу для багатьох кубинців, які вже працюють в приватному секторі, і дозволяє законним чином відкривати приватні підприємства в самих різних сферах економіки.
Останнім часом на тлі численних проблем в економіці кубинська влада закривали очі на ведення підприємницької діяльності в країні. Зараз близько 600 тисяч кубинців працюють в приватному секторі - це близько 13 відсотків працюючого населення.
Однак співробітники приватного сектора закликали створити юридичну систему, в якій дозвіл їхнього бізнесу був б чітко прописаний.
Нагадаємо, хронічна нестача продуктів, електрики і медикаментів на Кубі останнім часом загострилася через наслідки пандемії, і тисячі людей в минулому місяці вийшли на акції протесту.
Демонстранти також критикували заходи щодо боротьби з коронавірусом і вимагали політичних змін. Президент Куби Мігель Діас-Канель засудив помилкові, на його думку, повідомлення про заворушення на острові. Десятки людей у всій країні були заарештовані, щонайменше одна людина загинула під час акцій протесту.
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Перший раз був в Кубі в 1976...
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матросамолигархам, всё остальное также. Да здравствуют монополии, дикий капитализм и закон джунглей. Ура, таварищи.
Значит скоро только сев. Корея продолжит строить коммунизм..
Куба государственный капитализм в который добавили % частного...Правитель назначаемый высшим руководством менеджер-диктатор
Северная Корея государственный капитализм..правитель абсолютный монарх и верховный жрец одновременно
тянет резать и стрелять в затылки, да?
как диды, да?