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Після масових протестів на Кубі дозволили відкривати малі й середні приватні підприємства

Після масових протестів на Кубі дозволили відкривати малі й середні приватні підприємства

Кубинська влада офіційно дозволила жителям країни відкривати малі і середні приватні підприємства. Це сталося після масових антиурядових протестів минулого місяця, викликаних важким економічним становищем в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За новими правилами, можна створювати приватні підприємства з чисельністю працівників до ста осіб. Це рішення створює юридичну базу для багатьох кубинців, які вже працюють в приватному секторі, і дозволяє законним чином відкривати приватні підприємства в самих різних сферах економіки.

Останнім часом на тлі численних проблем в економіці кубинська влада закривали очі на ведення підприємницької діяльності в країні. Зараз близько 600 тисяч кубинців працюють в приватному секторі - це близько 13 відсотків працюючого населення.

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Однак співробітники приватного сектора закликали створити юридичну систему, в якій дозвіл їхнього бізнесу був  б чітко прописаний.

Нагадаємо, хронічна нестача продуктів, електрики і медикаментів на Кубі останнім часом загострилася через наслідки пандемії, і тисячі людей в минулому місяці вийшли на акції протесту.

Демонстранти також критикували заходи щодо боротьби з коронавірусом і вимагали політичних змін. Президент Куби Мігель Діас-Канель засудив помилкові, на його думку, повідомлення про заворушення на острові. Десятки людей у всій країні були заарештовані, щонайменше одна людина загинула під час акцій протесту.

Куба (76) протест (2394)


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Топ коментарі
+18
Та да))) Куда лучше целый день стоять в очереди булкой хлеба и наблюдать что вокруг все одинаково нищие))) Какуюстранупотеряли)))
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08.08.2021 23:13
+9
Ну ты и дурак
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08.08.2021 23:07
+7
Коммунизм это когда от голода едят воробьев? Или своих собственных детей? Расскажите в какой их этих моментов это уже коммунизм???
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08.08.2021 23:19
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Та Да..
Перший раз був в Кубі в 1976...
Фотки Є...))
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08.08.2021 22:59 Відповісти
_Дайош хозрасчёт и кооператив. Воду матросам олигархам, всё остальное также. Да здравствуют монополии, дикий капитализм и закон джунглей. Ура, таварищи.
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08.08.2021 23:01 Відповісти
Ну ты и дурак
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08.08.2021 23:07 Відповісти
Та да))) Куда лучше целый день стоять в очереди булкой хлеба и наблюдать что вокруг все одинаково нищие))) Какуюстранупотеряли)))
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08.08.2021 23:13 Відповісти
Сколько тебе было лет когда сдох совок?
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08.08.2021 23:27 Відповісти
_Единственная сплоченная и организованная сила там сейчас - силовики. Завтра эти коммуняки станут олигархами и приберут всё ценное к своим рукам - если только народ не расправится с ними сегодня, что вряд ли.
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08.08.2021 23:42 Відповісти
и как только ботоксный опарыш ещё до Кубы не добрался ?..
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08.08.2021 23:04 Відповісти
у ботоксного опарыша бабла на всех не хватает. Кроме того, коммунизм жеж строить перестали. Зачем теперь раздувать пламя мировой революции?
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08.08.2021 23:21 Відповісти
та чё штуку бы взял дишовка гыркинд а на гиву с моторылом ему бы хватило и полштуки баксов...
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08.08.2021 23:41 Відповісти
это мы проходили в СССР - началось с хозрасчета и открытия частных кооперативов, а закончилось Беловежским соглашениями...
Значит скоро только сев. Корея продолжит строить коммунизм..
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08.08.2021 23:06 Відповісти
А сначала НЭП, потом голодомор, вы в СССР не проходили? Северная Корея строит Чучхе.
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08.08.2021 23:11 Відповісти
Чучхе это подвид коммунизма с местным колоритом..
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08.08.2021 23:14 Відповісти
Коммунизм это когда от голода едят воробьев? Или своих собственных детей? Расскажите в какой их этих моментов это уже коммунизм???
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08.08.2021 23:19 Відповісти
Коммунизм это когда пофиг и первое и второе
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08.08.2021 23:22 Відповісти
Коммунизм это абсурд...его не существует...
Куба государственный капитализм в который добавили % частного...Правитель назначаемый высшим руководством менеджер-диктатор
Северная Корея государственный капитализм..правитель абсолютный монарх и верховный жрец одновременно
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09.08.2021 02:13 Відповісти
Нет там коммунизма, только монархический религиозный тоталитаризм.
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08.08.2021 23:21 Відповісти
Это же насколько нужно быть епанутым, чтобы своим внукам желать свою нищую жизнь в совке?)
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08.08.2021 23:17 Відповісти
а кто желает?
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08.08.2021 23:19 Відповісти
найти бы тебя в эсэсэр и порезать на ленточки
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08.08.2021 23:29 Відповісти
да ты коммунист товарищ как я вижу..
тянет резать и стрелять в затылки, да?
как диды, да?
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08.08.2021 23:32 Відповісти
он наверно с потомственых вертухаев с гулаговских
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08.08.2021 23:47 Відповісти
Цікаво ,як там "остров зари багряной" !!!)))
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08.08.2021 23:09 Відповісти
Ойц...А куди їм діватися?
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08.08.2021 23:14 Відповісти
спустя 60 (или 70?) лет чуваки начали что-то подозревать...
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08.08.2021 23:20 Відповісти
Та не друзья, не так быстро! Сначала надо выпустить приватизационные ваучеры и раскрутить мегаинфляцию (а лучше гига). Потом создать пирамиды. Потом подождать пока банды перестреляют друг друга, и только потом можно разрешать чпшки
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08.08.2021 23:21 Відповісти
чё там приватизировать? Пальмы? Можно сразу переходить к бандам.
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08.08.2021 23:22 Відповісти
Там много чего можно приватизировать. Пляжи, музеи, землю... рабов тоже можно
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08.08.2021 23:25 Відповісти
го туда надо, приватизировать ресурсы ( не важно какие, щебень, песок, что под руку попадает ), через пятачок-червончик стрельнет
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08.08.2021 23:22 Відповісти
Ні в одній країні соціалізьма-камунізьма не принесли людям щастя, а тільки горе.
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08.08.2021 23:30 Відповісти
Абсолютно всё, к чему прикасалась Расеющька, гниёт и воняет. И мы к сожалению, не исключение.
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08.08.2021 23:38 Відповісти
Ай-ай-ай, хіба так можна? Шоб люди самі думали, що і як їм робити і чим займатися? Путін, срочна ввєді!
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08.08.2021 23:42 Відповісти
Ха...Куба. В Британии продукты и медикаменты начинают развозить военные. Кто-то видит, как в ближайшем будущем все первочередные задачи для населения будут делать военные? Автобус к дому...семьями получать пайки, лекарства, воду. Очередь, крики детей, лай собак, призывы через громкоговоритель соблюдать спокойствие и порядок и готовить документы о вакцинации...
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09.08.2021 01:35 Відповісти
русіш швайн, шнеля шнеля, пайка, жрать, воткі нєт, іді дамой
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10.08.2021 08:06 Відповісти
Первым делом нужно кастровских комуняк вывезти в залив свиней,чтобы не путались под ногами,потом все остальное.
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09.08.2021 07:02 Відповісти
судя из последних 2х лет, скоро и мы будем как Куба..
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09.08.2021 07:03 Відповісти
А там что,разве не Ф.Кастро президент?Как мир быстро меняется...
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09.08.2021 07:10 Відповісти
Жили ведь не тужили, пока комуняки не пришли. Теперь как отсталые дикари живут
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09.08.2021 08:46 Відповісти
А, в какой латиноамериканской стране живут и не тужат?
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09.08.2021 13:41 Відповісти
 
 