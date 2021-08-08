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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує до осені забезпечити діагностику штаму "дельта" в кожній області, - Кузін

МОЗ планує до осені забезпечити діагностику штаму

До осені Міністерство охорони здоров'я сподівається забезпечити можливість виявляти штам коронавірусу Sars-CoV-2 "дельта".

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі хворих, інфікованих штамом "дельта", лікують за тим же протоколом, що й пацієнтів із іншими штамами.

"Тактика лікарська не буде відрізнятися по відношенню до будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідеміологічні заходи", – сказав Кузін.

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Він додав, що наразі лабораторії можуть виявляти "дельту" двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще більше п’яти чи шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

"І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області", – заявив головний санлікар.

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
А чего так быстро? Чего не к зиме или следующему году? Как вы можете знать реальную ситуацию в стране, если у вас нет элементарных тестов?
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08.08.2021 23:48
+4
т.е. что сейчас Украину накрывает вирус Дельта у вас айболитов нет никакой уверенности (так как тесты будут только осенью !?) и продолжаете лечить-прививать по старой методике которая действует( а тут вопрос- а действует ли она) ТОЛЬКО на штамм Ковид19, а вот как она действует на Ковид21(Дельта) с вас упырей НИКТО НЕ ЗНАЕТ !? абалдеть !!! нах все вас с пляжа !!!
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08.08.2021 23:55
+4
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!
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09.08.2021 00:23
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А чего так быстро? Чего не к зиме или следующему году? Как вы можете знать реальную ситуацию в стране, если у вас нет элементарных тестов?
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08.08.2021 23:48 Відповісти
для создания элементарных тестов нужны элементарные частицы, но зебуины не знают, что это такое, если бы они знали, что это такое но они не знают, что это такое.Вот сделать себе зарплату 300 тыс в месяц это просто.
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08.08.2021 23:59 Відповісти
кто то еще помнит прежнюю жизнь без Короновируса?
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08.08.2021 23:48 Відповісти
нужно было чаще сохраняться
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08.08.2021 23:58 Відповісти
огласите весь списк пжалусто
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09.08.2021 00:01 Відповісти
Три недели к осени осталось . Таких быстрых ЗЕбещалок еще не было .
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08.08.2021 23:53 Відповісти
т.е. что сейчас Украину накрывает вирус Дельта у вас айболитов нет никакой уверенности (так как тесты будут только осенью !?) и продолжаете лечить-прививать по старой методике которая действует( а тут вопрос- а действует ли она) ТОЛЬКО на штамм Ковид19, а вот как она действует на Ковид21(Дельта) с вас упырей НИКТО НЕ ЗНАЕТ !? абалдеть !!! нах все вас с пляжа !!!
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08.08.2021 23:55 Відповісти
Бла-бла-лала-лала!
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08.08.2021 23:55 Відповісти
Хе-хе. Снова кацапский антиваксерный вой на болотах! Всем зэбаранам и пiд-рашкам не нужны тесты - они всё равно не верят в КОВИД, а потому и прививаться им НЕ следует! Ничем!
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08.08.2021 23:59 Відповісти
Два года уже прошло с начала эпидемии и многие вакцины появились очень скоро после ее начала. Статистики предостаточно и ВСЯ она не в пользу антиваксеров. Так что давай - бухти, как "корабли бороздят большой театр"
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09.08.2021 00:30 Відповісти
ограниченный мой вакцинофил - узнать о том пригодна ли вакцина и не вредит ли она , да и о побочках и т.д. и т.л. - можно узнать ни за 2 года и то с уст производителей вакцин(любая жаба хвалит свое болото) , а Международным и Независимым коллегиальным органом (к примеру воз или на подобии) - ТОЛЬКО через ПЯТЬ лет СЕРЬЕЗНЫХ испытаний как минимум !!!
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09.08.2021 00:37 Відповісти
А пока вы, лапти, жмуритесь по 800 рыл в день, зато здоровые
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09.08.2021 00:49 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.

А супруншу взад!!
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09.08.2021 00:01 Відповісти
в передок!
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09.08.2021 00:05 Відповісти
Ага...
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09.08.2021 00:12 Відповісти
Вееелиичеезне ваххкцнунвання??
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09.08.2021 00:06 Відповісти
Кузюка мультяшна??
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09.08.2021 00:15 Відповісти
у лукоморья кот учёный в аптечной маске и пенсне - идёт покорно на прививку чтоб не уволили с цепи
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09.08.2021 00:17 Відповісти
О! А вот и кацапское творчество! Только вас прививают не вакциной, а скотомицином спутник-вектор
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09.08.2021 00:22 Відповісти
у Лукоморья Дуб взбесился..
Сожрал кота и..застрелился...
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09.08.2021 00:25 Відповісти
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!
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09.08.2021 00:23 Відповісти
Тестов на Дельту еще нет нигде. О чем этот товарищь говорит?
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09.08.2021 01:40 Відповісти
оптимистично.
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09.08.2021 08:20 Відповісти
А для тех, кому не хватит
От Кузина - большая "кукурузина"
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09.08.2021 08:38 Відповісти
 
 