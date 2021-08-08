МОЗ планує до осені забезпечити діагностику штаму "дельта" в кожній області, - Кузін
До осені Міністерство охорони здоров'я сподівається забезпечити можливість виявляти штам коронавірусу Sars-CoV-2 "дельта".
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі хворих, інфікованих штамом "дельта", лікують за тим же протоколом, що й пацієнтів із іншими штамами.
"Тактика лікарська не буде відрізнятися по відношенню до будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідеміологічні заходи", – сказав Кузін.
Він додав, що наразі лабораторії можуть виявляти "дельту" двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще більше п’яти чи шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.
"І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області", – заявив головний санлікар.
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