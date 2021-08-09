Підсилювач вакцини проти COVID-19 планують затвердити в США до кінця серпня, - Фаучі

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованих швидше за все буде потрібно додатковий укол від коронавірусу.

Така заява прозвучала в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Фаучі сказав, що люди зі слабкою імунною системою швидше за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом ослабне. Він додав, зокрема, це стосується людей похилого віку.

"Якщо подивитися на дані від Pfizer, після декількох місяців ефективність вакцини знизилася з більш 90% до 84% ... Всі припускають, і я думаю, вони мають рацію, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що буде потрібен додатковий укол", - підсумував лікар.

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Він додав, що першими додатковий укол отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою. Фаучі висловив надію, що Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США затвердить вакцину-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.