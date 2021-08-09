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Під час зустрічі Байден і Зеленський обговорять питання політики, безпеки та економіки, - Кулеба

Під час зустрічі Байден і Зеленський обговорять питання політики, безпеки та економіки, - Кулеба

Під час спільної поїздки в США глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака були узгоджені основні питання зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Про це міністр закордонних справ розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Під час цього візиту ми проговорювали змістовні, до речі, результати, з якими два президенти вийдуть після зустрічі. Тому що будь-який результат потрібно готувати. Буде три блоки питань. Перший – це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий – безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися.

Третій – економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом, фінансовими установами, і готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, термінами реалізації, які передам на розгляд американської сторони", — сказав він.

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Кулеба розповів, яким буде офіційний результат поїздки до Штатів.

"(За результатами зустрічі – ред.) буде спільний документ двох президентів, будуть підписані документи, деякі з них вже буквально на фінальній стадії опрацювання. Деякі потребують додаткового опрацювання. Будуть конкретні документи за результатами візиту, в цьому я запевняю", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.

Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Автор: 

Байден (2883) Зеленський (23653) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Я извиняюсь, но имею спросить, а шо, вот это, ну то, что ещё совсем не так давно зарабатывало имитацией игры пиписькой на пианино, что то понимает в политике и экономике? За безопасность он конечно в курсе, и попытается сдрыснуть при первом жде шухере, а вот за политику и экономику меня терзают смутные сомнения.
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09.08.2021 01:51
+9
Офіс ***********. Серед джунглів сидить власне Зеленський, обдовбаний в сосіську, і доганяється "медичним" косяком. Непомітною м'якою ходою підораса заходить Сірьожа Нікіфоров, прес-секретар, із слухавкою в руці:
- Вовчик-морковчик, тут тебе из Америки звонят.
Зеленський із абсолютно вбитими очима бере слухавку, звідти голос Байдена:
- Hello, Vladimir...
Зеленський (панічно відкидає слухавку):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
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09.08.2021 04:06
+4
знаєш, я дивився цю передачу Є.Кісельова... Мне неприємно вразило кулебине брехливе підлабузництво членограя. Аж до того, ніби він в достатній мірі володіє англійською, щоб висловити власні претензії Байдену без перекладача. А вже про те, як він ніби розбирається в проблемах політики і економіки - то кулеба вилизав аж до гланд.
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09.08.2021 06:43
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Я извиняюсь, но имею спросить, а шо, вот это, ну то, что ещё совсем не так давно зарабатывало имитацией игры пиписькой на пианино, что то понимает в политике и экономике? За безопасность он конечно в курсе, и попытается сдрыснуть при первом жде шухере, а вот за политику и экономику меня терзают смутные сомнения.
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09.08.2021 01:51 Відповісти
знаєш, я дивився цю передачу Є.Кісельова... Мне неприємно вразило кулебине брехливе підлабузництво членограя. Аж до того, ніби він в достатній мірі володіє англійською, щоб висловити власні претензії Байдену без перекладача. А вже про те, як він ніби розбирається в проблемах політики і економіки - то кулеба вилизав аж до гланд.
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09.08.2021 06:43 Відповісти
Сомненья прочь! Указания давать может и дрессированная обезьяна.
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09.08.2021 06:53 Відповісти
Оно, зеленое, имеет свойство знать за все, абсолютно все. Но это "абсолютно все" должно быть написано на бумажечке Ермаком. Поэтому такие провальные пресс-конференции и такие душещипательные видосики.
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09.08.2021 08:27 Відповісти
А Зе чем укололся, что его пустят в сша? Может они с Байденом будут говорить через стекло из плексигласа с телефоном?
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09.08.2021 01:55 Відповісти
Нет...лучше будет так -- Зе оденут в скафандр-пузырь, из которого тот будет общаться с Байденом в присутствии сотрудников.
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09.08.2021 02:04 Відповісти
Астра-Зенека-КовіШілдом.
Який теж у Штатах не визнають.
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09.08.2021 03:54 Відповісти
Штирлиц дЕрмак разрешил Кулебе сказать пару дежурных слов...
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09.08.2021 02:05 Відповісти
У Фейгина Аферистович оптимистично прогнозировал встречу по всем общим вопросам , по результатам приехавших Кулебы и Ермака. НО НЕСКОЛЬКО РАЗ повторил - могут на личном уровне Байден-Зеленский и не сложится отношения , но стратегически для Украины все будетсо США ОК... а НАЛИЧНОМ ЭТО КАК? ЧИТАЕМ ВСЕ ПРОБЛЕМКИ ВОВЫ ? От Бени до судьи в трухалях с вагнергейтом????
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09.08.2021 02:05 Відповісти
Самый крутой анекдот в блогосфере Мира,....Зеля-политик №1 в Мире
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09.08.2021 02:07 Відповісти
А что же еще будут обсуждать?
Не вопросы же секса, отдыха и гравитации?
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09.08.2021 02:08 Відповісти
😁
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09.08.2021 02:53 Відповісти
И последний альбом Дорофеевой
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09.08.2021 03:28 Відповісти
США как партнеру и другу должны полностью открыть свой рынок для всех украинских товаров без всяких и любых квот и ограничений. Но этого конечно не будет, ведь они друзья только на словах и им украинские колониальные товары не нужны, им нужен рынок сбыта и украинские ресурсы. Верим в дружбу США дальше.
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09.08.2021 08:18 Відповісти
Цирк Шапито продолжается... ,страны НАТО и США в частности ,запретили своим военным передавать данные военно-космической разведки Украине.Точка.чуваки ...вы приплыли...,в этом сообщении пресс-службы НАТО пару-тройку недел назад много чего стало ясно... не паьтесь так
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09.08.2021 02:14 Відповісти
Пока не найдут "козачка-стукачка",движения не будет...
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09.08.2021 02:16 Відповісти
А чого його шукати? Він на виду, ще і в США їздить. Навіть агентурна кличка розвідці США відома. Щось таке із карточної гри.
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09.08.2021 06:57 Відповісти
Вангуєєєє??
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09.08.2021 02:52 Відповісти
После того, как ЗЕ слил Луке операцию ЦРУ, вопросы безопасности обговорить надо стопудово.
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09.08.2021 03:22 Відповісти
Офіс ***********. Серед джунглів сидить власне Зеленський, обдовбаний в сосіську, і доганяється "медичним" косяком. Непомітною м'якою ходою підораса заходить Сірьожа Нікіфоров, прес-секретар, із слухавкою в руці:
- Вовчик-морковчик, тут тебе из Америки звонят.
Зеленський із абсолютно вбитими очима бере слухавку, звідти голос Байдена:
- Hello, Vladimir...
Зеленський (панічно відкидає слухавку):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
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09.08.2021 04:06 Відповісти
Как они могут что-то обсудить, если зегуано не может выродить ни одного связного предложения с подлежащим, сказуемым, дополнением, и обстоятельством, а Св. Джо вообще забывает о чем идет разговор на втором слове?
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09.08.2021 06:09 Відповісти
Как можно что-то обсуждать с :
неполноценным, неавтономным, трусливым, не знающим английского, зависимым от веществ изменяющим сознание , не умеющим говорить?
С Меркель , к примеру , уже поговорил. После шуточек о старушке Европе 2 года назад и о меркель , при разговоре с трумпом ....
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09.08.2021 06:38 Відповісти
Будет орать на Байдена
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09.08.2021 06:47 Відповісти
Аби при цьому не "обробився".
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09.08.2021 06:59 Відповісти
С клоуном можно говорить только о досрочных президентских и парламентских выборах,судя рейтингу косовороточного клоуна теперь он представляет только ахметку,беню,менделюшку,квартальную шайку и самого себя.
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09.08.2021 06:55 Відповісти
А чому це Єрмак наче язика в дупу всунув?...
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09.08.2021 09:10 Відповісти
 
 