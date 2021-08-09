Під час зустрічі Байден і Зеленський обговорять питання політики, безпеки та економіки, - Кулеба
Під час спільної поїздки в США глави МЗС Дмитра Кулеби і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака були узгоджені основні питання зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського.
Про це міністр закордонних справ розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Під час цього візиту ми проговорювали змістовні, до речі, результати, з якими два президенти вийдуть після зустрічі. Тому що будь-який результат потрібно готувати. Буде три блоки питань. Перший – це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий – безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися.
Третій – економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом, фінансовими установами, і готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, термінами реалізації, які передам на розгляд американської сторони", — сказав він.
Кулеба розповів, яким буде офіційний результат поїздки до Штатів.
"(За результатами зустрічі – ред.) буде спільний документ двох президентів, будуть підписані документи, деякі з них вже буквально на фінальній стадії опрацювання. Деякі потребують додаткового опрацювання. Будуть конкретні документи за результатами візиту, в цьому я запевняю", — сказав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Вашингтоні провели низку зустрічей з американськими високопосадовцями, де узгодили деталі візиту Володимира Зеленського до США.
Ключовими були зустрічі Кулеби та Єрмака з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейкобом Саліваном та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 30 серпня.
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Який теж у Штатах не визнають.
Не вопросы же секса, отдыха и гравитации?
- Вовчик-морковчик, тут тебе из Америки звонят.
Зеленський із абсолютно вбитими очима бере слухавку, звідти голос Байдена:
- Hello, Vladimir...
Зеленський (панічно відкидає слухавку):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
неполноценным, неавтономным, трусливым, не знающим английского, зависимым от веществ изменяющим сознание , не умеющим говорить?
С Меркель , к примеру , уже поговорил. После шуточек о старушке Европе 2 года назад и о меркель , при разговоре с трумпом ....