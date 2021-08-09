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Устаткування з контролю за надводними і підводними цілями встановили на острові Зміїний, - ГУР Міноборони

Устаткування з контролю за надводними і підводними цілями встановили на острові Зміїний, - ГУР Міноборони

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов перевірив систему захисту на острові Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

Під час відвідування острова був "відпрацьований комплекс практичних питань". "Зокрема, з особовим складом були проведені заняття з підводного мінування, перевірена готовність розрахунків ПЗРК до виявлення і розпізнавання повітряних цілей, а також розвідники виконали вправи стрільб зі стрілецької зброї", - повідомили в ГУР.

Також зазначається, що на острові було встановлено обладнання з контролю за надводними і підводними цілями, отримане від іноземних партнерів.

Також дивіться: Хомчак вивчив ситуацію з безпекою на острові Зміїний, - Генштаб. ФОТО

Автор: 

Буданов (487) Зміїний (164) Міноборони (7294) оборона (4765) розвідка (3854)


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Топ коментарі
+6
Да в Крыму все было еще круче...Но команду "Фас" никто не дал,да и стрелять в бывших "своих" наверное было западло.Кацапы этим и воспользовались.Теперь уже никто никаких команд,особенно из Киева,ждать не должен.
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09.08.2021 07:20
+5
А це обов'язково фсім знати??
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09.08.2021 02:48
+3
Где? Зачем? Там же кусок камня. Занимайтесь своим делом и доверяйте профессионалам.
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09.08.2021 05:53
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А це обов'язково фсім знати??
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09.08.2021 02:48 Відповісти
кацапи знають... це вже не секрет.
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09.08.2021 03:24 Відповісти
роту мотивированых морпехов там разместите лучше
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09.08.2021 05:42 Відповісти
Где? Зачем? Там же кусок камня. Занимайтесь своим делом и доверяйте профессионалам.
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09.08.2021 05:53 Відповісти
а оборудование мониторинга сильно поможет при попытке захвата ?
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09.08.2021 07:00 Відповісти
Ну на мое непрофессиональное мнение - да. От Одессы до Змеиного - 50 миль или полчаса вертолетом. Сушкой - еще меньше.
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09.08.2021 07:36 Відповісти
До Донецка тоже не так далеко, но... Момент упущен
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09.08.2021 11:45 Відповісти
Давно служил под Одессой. Залётных у нас (самоволка, пьянка, конопля) отправляли в ссылку на Змеиный, на два-три месяца. Полезно для здоровья))- курить бросали)
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09.08.2021 09:48 Відповісти
Точно! Ну чтобы мотивированным контрморпехам долго на ножах не махаться, ибо успех совсем не гарантирован, а вот пара-тройка пакетов Града наверняка проблему с сотней мативированных решит в течении 30 секунд...
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09.08.2021 11:19 Відповісти
так ***** ж трусливое - оно попробует организовать какой нибудь инцидент и типа взять под охрану Змеиный.А будет там рота морпехов - оно туда не полезет - ибо трусливое
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09.08.2021 12:49 Відповісти
Я правильно понимаю - ты, в отличии от него, смелый и один из этих мотивированных?
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09.08.2021 16:54 Відповісти
правильно понимаешь
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09.08.2021 20:16 Відповісти
Да в Крыму все было еще круче...Но команду "Фас" никто не дал,да и стрелять в бывших "своих" наверное было западло.Кацапы этим и воспользовались.Теперь уже никто никаких команд,особенно из Киева,ждать не должен.
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09.08.2021 07:20 Відповісти
А мінні поля на острові й навколо острова,-не ефективніше ?
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09.08.2021 07:20 Відповісти
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов... язык бы ему отрезать и поменять мозги, чтобы меньше п*здЕл...
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09.08.2021 08:04 Відповісти
Спасибо Ющенко за бездарно профуканный нефтяной шельф около Змеиного.
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09.08.2021 09:02 Відповісти
Після Чауса прийшла черга Зміїного,мабуть , нова спецоперація Буданова планується.
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09.08.2021 09:22 Відповісти
чи зможуть наші ВМС захистити Зміїний
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09.08.2021 09:34 Відповісти
 
 