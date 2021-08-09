Устаткування з контролю за надводними і підводними цілями встановили на острові Зміїний, - ГУР Міноборони
Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов перевірив систему захисту на острові Зміїний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.
Під час відвідування острова був "відпрацьований комплекс практичних питань". "Зокрема, з особовим складом були проведені заняття з підводного мінування, перевірена готовність розрахунків ПЗРК до виявлення і розпізнавання повітряних цілей, а також розвідники виконали вправи стрільб зі стрілецької зброї", - повідомили в ГУР.
Також зазначається, що на острові було встановлено обладнання з контролю за надводними і підводними цілями, отримане від іноземних партнерів.
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