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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії

Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії

Фахівці всіх родів військ Південного військового округу (ПВО) із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) і Каспійської флотилії (КФЛ) починають тиждень масштабних батальйонних тактичних навчань на Півдні Росії і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба ПВО.

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня. Навчання відбудуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії і Південній Осетії.

Зазначається, що в рамках навчань мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

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Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включно з кораблями ЧФ і КФЛ.

Навчання відбудуться також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.

Уточнюється, що для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

"Навчання повинні відбуватися не за шаблоном, а на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їх особистого вибору способів і методів знищення умовного противника", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Абхазія (100) армія рф (17160) Крим (14122) військові навчання (2775) Південна Осетія (60)


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Топ коментарі
+16
Я ще навесні казав шо ***** щось придумає до дня Незалежності. Ця дата для нього як серпом.
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09.08.2021 07:39
+11
Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії - Цензор.НЕТ 1335
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09.08.2021 08:25
+6
Это значит что скоро что-то не имеющее аналогов упадет, утонет или взорвется.
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09.08.2021 07:31
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ненаша раша бунтует.
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09.08.2021 07:21 Відповісти
престарелое кремлевское недоразумение решило опять потрясти мощами...
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09.08.2021 08:48 Відповісти
Это значит что скоро что-то не имеющее аналогов упадет, утонет или взорвется.
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09.08.2021 07:31 Відповісти
Я ще навесні казав шо ***** щось придумає до дня Незалежності. Ця дата для нього як серпом.
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09.08.2021 07:39 Відповісти
Лугандони навіть не уявляють - кого у жертву з них буде принесено, щоб оголосити Україну агресором.
ПП-2 ще не добудований, тому відпочиваєм, поки що
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09.08.2021 07:44 Відповісти
Ваня - ти будеш першим!
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09.08.2021 07:54 Відповісти
Я всім так набрид своєю правдою, що День Жмура буде проголошений на мою честь))
Жартую))
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09.08.2021 08:07 Відповісти
Ванька! Тобі ближче "День ідіота України" - 21 квітня!!!
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09.08.2021 08:11 Відповісти
Ти всим набрид своєю тупістю.
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09.08.2021 08:25 Відповісти
Про що пан пише?!))) Де ж таким можна набриднути?)))
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09.08.2021 09:26 Відповісти
У тебе така правда, як дірява торба ))
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09.08.2021 14:45 Відповісти
Оксаночка! Твоя "дірява торба" не набагато від тої відрізняється" Може - дірками? А колір - той самий "лахтинський"!!!
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09.08.2021 15:27 Відповісти
Ответными мерами "Вейшнория" утопит несколько танков, задавит пьяных солдат и направит военную колону на гражданский автобус.....
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09.08.2021 07:48 Відповісти
Нудно потрібно щось свіженьке.... Пво - зіб'є свій літак, чи літак розїбашить своє пво...
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09.08.2021 08:11 Відповісти
А ще додайте сюди одвічний зкріпний потяг лаптєногів до самознищення.
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09.08.2021 09:28 Відповісти
Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії - Цензор.НЕТ 1335
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09.08.2021 08:25 Відповісти
А у нас по Джанни Родари
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09.08.2021 09:10 Відповісти
З мови зняли .
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09.08.2021 09:29 Відповісти
Деньги за газ есть -можно в танчики поиграть....
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09.08.2021 08:34 Відповісти
Чим би вони не тішились аби до нас не лізли.. А так кожне навчання то викид грошей з бюджету. Просто країна багата і до кінця не освоєна державними злодіями
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09.08.2021 09:15 Відповісти
А когда уже у нас будут проводить подобные учения? (а не покатушки/побегушки без единого выстрела)
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09.08.2021 09:43 Відповісти
 
 