Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії

Фахівці всіх родів військ Південного військового округу (ПВО) із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) і Каспійської флотилії (КФЛ) починають тиждень масштабних батальйонних тактичних навчань на Півдні Росії і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба ПВО.

Етап двосторонніх батальйонних тактичних і спеціальних навчань буде проведено з 9 серпня до 15 вересня. Навчання відбудуться на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії і Південній Осетії.

Зазначається, що в рамках навчань мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ.

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Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включно з кораблями ЧФ і КФЛ.

Навчання відбудуться також із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.

Уточнюється, що для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

"Навчання повинні відбуватися не за шаблоном, а на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їх особистого вибору способів і методів знищення умовного противника", - сказано в повідомленні.