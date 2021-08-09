Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає

Минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресслужба Міноборони.

Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік від Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.