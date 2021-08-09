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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає

Війська РФ за добу 4 рази порушили режим

Минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресслужба Міноборони.

Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік від Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.

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обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Такое поведение дикой лапотной орды еще раз подтверждает народную мудрость:
хороший репоед - это дохлый репоед.
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09.08.2021 07:38 Відповісти
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає - Цензор.НЕТ 4711
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає - Цензор.НЕТ 5461
показати весь коментар
09.08.2021 08:19 Відповісти
https://real-vin.com/po-doroge-v-lugansk-v-dtp-pogib-rossijskij-general-kochenkov По дороге в Луганск в ДТП погиб российский генерал Коченков
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09.08.2021 08:20 Відповісти
 
 