Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає
Минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресслужба Міноборони.
Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік від Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції ЗСУ з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в Міноборони.
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