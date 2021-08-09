Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба
Отриманяня Україною ПДЧ в НАТО - це дорога з двостороннім рухом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Я думаю, що це дорога з двостороннім рухом. Це як копати тунель під водою – з обох боків починають копати, і в певній точці зустрічаються. Іноді наші партнери більше хочуть, як це було 2013 року, коли вони хотіли Угоду про асоціацію підписати, а президент Янукович тодішній відмовився. Іноді ми більше хочемо, накидаємо їм якихось додаткових ідей, проєктів, амбіцій, вони стримано на них реагують. Але в принципі цей двосторонній рух іде. Я відкидаю абсолютно позицію про те, що нам хтось щось винен, а ми нічого не повинні робити. Так само я відкидаю ідею про те, що лише ми маємо щось робити, а та сторона має просто сидіти та на нас чекати. Це реально рух двох партнерів, двох сторін до спільного результату", - сказав він.
Кулеба розповів, що має робити Україна.
"Будь-яке рішення складається з технічної роботи та політичного рішення. Питання в тому, яка з частин домінує в цьому коктейлі. Коли ідеться про членство України в НАТО або ЄС, то вага політичної складової є набагато більшою, ніж технічної роботи. Були країни, які стали членами, не досягнувши відповідності до всіх критерій членства, але їх авансом забрали, бо це було політичне рішення.
Ключове питання, яке має вирішити українська держава у відносинах з Заходом, насамперед з НАТО і ЄС, просте і складне водночас – Захід має визнати, що Україна є частиною Заходу, що вона не є повсталою провінцією "русского мира", буферною зоною, серединним простором між Заходом і Росією. Коли це рішення буде остаточно ухвалене, бо наразі воно ще не одностайно ухвалене, ось тоді процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно пришвидшиться", - сказав він.
Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шо там прокукарекает найвелычнишый говноралиссимус на эту тему? Бубочка все еще мечтает вылизать анал Куйлу а потом посмотреть ему в глаза?
Чи тільки з москалями на камери лобизались?
Оце і запам'ятає Європа, а не висловлювання міністра без портфелю.
..Що з тих пір щось змінилося ? Чи Мордора немає !?
Может признать, а может дальше смотреть, как Украина и дальше болтается, как говно в проруби, дергаясь то на Запад, то на Восток.
Если шо, у Арахамии насчет ядерного оружия и коммунистического Китая спросите. А потом оцените нужны ли Европе такие неуравновешенные ******** с замашками шантажиста.
Комплекс меншовартості закладений в гени!
Т.е. МИД не выполняет свою работу!
И на Чернобыль немного денег дали.
С лохами не дружат, лохов обманывают.
Чтобы добиться дружбы, или, хотя-бы, партнерства - надо в 1-ю очередь перестать быть лохом.
И Кулеба ещё на что-то надеется?
А Кулеба хоче щоб йому дали вичерпний перелік реформ і пообіцяли приз за їх виконання.
Але "Захід" вже навчений, що "наші" їх весь час дурять: відповідальнисть за е-декларування знімають, корпоративне управління ламають, саботують реформу судової системи, реформу армії і т.д.
Тому спочатку треба відновити довіру, а потім вже просити, щоб нам щось пообіцяли.
У Зеленского, после позорного визита комика в Берлин, решили провести «работу над ошибками» в пиар-плане. И целый месяц перед таким же позорным визитом к Байдену будут надувать щеки в информпространстве. Имитируя очень серьёзную «подготовку в визиту».
Такие оценки сегодня https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Именно в этом ключе можно рассматривать все разговоры министроимитатора Кулебы, которому глава ОП Ермак поручил нести всякую дичь про «наработанные блоки вопросов» и так далее.
В реальности, если визит таки состоится, Зеленский тихо, как унылая мышь, будет сидеть и слушать, что ему расскажут в Вашингтоне. Так же, как перед этим он «обтекал» у Меркель.
К сожалению для страны, комик вызывает на Западе только отвращение…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп
…
Источник с Минобороны: замминистра вызвала Зеленского на серьезный разговор из-за продажи сериалов «95 квартала» в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку война накладывает ряд ограничений.
…
Глава МИД Кулеба заявил, что мы хотим больше американских денег.
Серьезно? Обворовывать без малейшего наказания Зеленский и Ко могут только свой нищий народ. А украсть деньги американских налогоплательщиков США не позволят…
***
Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнейчука, которую он иронически подписал:
«Лично я считаю, что альтернативы Зеленскому в украинской политике нет.
А вы как думаете?))))))»