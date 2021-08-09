Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба

Отриманяня Україною ПДЧ в НАТО - це дорога з двостороннім рухом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що це дорога з двостороннім рухом. Це як копати тунель під водою – з обох боків починають копати, і в певній точці зустрічаються. Іноді наші партнери більше хочуть, як це було 2013 року, коли вони хотіли Угоду про асоціацію підписати, а президент Янукович тодішній відмовився. Іноді ми більше хочемо, накидаємо їм якихось додаткових ідей, проєктів, амбіцій, вони стримано на них реагують. Але в принципі цей двосторонній рух іде. Я відкидаю абсолютно позицію про те, що нам хтось щось винен, а ми нічого не повинні робити. Так само я відкидаю ідею про те, що лише ми маємо щось робити, а та сторона має просто сидіти та на нас чекати. Це реально рух двох партнерів, двох сторін до спільного результату", - сказав він.

Кулеба розповів, що має робити Україна.

"Будь-яке рішення складається з технічної роботи та політичного рішення. Питання в тому, яка з частин домінує в цьому коктейлі. Коли ідеться про членство України в НАТО або ЄС, то вага політичної складової є набагато більшою, ніж технічної роботи. Були країни, які стали членами, не досягнувши відповідності до всіх критерій членства, але їх авансом забрали, бо це було політичне рішення.

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Ключове питання, яке має вирішити українська держава у відносинах з Заходом, насамперед з НАТО і ЄС, просте і складне водночас – Захід має визнати, що Україна є частиною Заходу, що вона не є повсталою провінцією "русского мира", буферною зоною, серединним простором між Заходом і Росією. Коли це рішення буде остаточно ухвалене, бо наразі воно ще не одностайно ухвалене, ось тоді процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно пришвидшиться", - сказав він.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).