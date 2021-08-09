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Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба

Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не

Отриманяня Україною ПДЧ в НАТО - це дорога з двостороннім рухом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Я думаю, що це дорога з двостороннім рухом. Це як копати тунель під водою – з обох боків починають копати, і в певній точці зустрічаються. Іноді наші партнери більше хочуть, як це було 2013 року, коли вони хотіли Угоду про асоціацію підписати, а президент Янукович тодішній відмовився. Іноді ми більше хочемо, накидаємо їм якихось додаткових ідей, проєктів, амбіцій, вони стримано на них реагують. Але в принципі цей двосторонній рух іде. Я відкидаю абсолютно позицію про те, що нам хтось щось винен, а ми нічого не повинні робити. Так само я відкидаю ідею про те, що лише ми маємо щось робити, а та сторона має просто сидіти та на нас чекати. Це реально рух двох партнерів, двох сторін до спільного результату", - сказав він.

Кулеба розповів, що має робити Україна.

"Будь-яке рішення складається з технічної роботи та політичного рішення. Питання в тому, яка з частин домінує в цьому коктейлі. Коли ідеться про членство України в НАТО або ЄС, то вага політичної складової є набагато більшою, ніж технічної роботи. Були країни, які стали членами, не досягнувши відповідності до всіх критерій членства, але їх авансом забрали, бо це було політичне рішення.

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Ключове питання, яке має вирішити українська держава у відносинах з Заходом, насамперед з НАТО і ЄС, просте і складне водночас – Захід має визнати, що Україна є частиною Заходу, що вона не є повсталою провінцією "русского мира", буферною зоною, серединним простором між Заходом і Росією. Коли це рішення буде остаточно ухвалене, бо наразі воно ще не одностайно ухвалене, ось тоді процес нашої європейської та євроатлантичної інтеграції дуже сильно пришвидшиться", - сказав він.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Автор: 

НАТО (6395) ПДЧ (102) членство в НАТО (1711) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7723 Захід вам нічого не винен.
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09.08.2021 07:34
+13
А наші спортсмени обіймались з представниками європейських держав ?
Чи тільки з москалями на камери лобизались?
Оце і запам'ятає Європа, а не висловлювання міністра без портфелю.
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09.08.2021 08:11
+12
Никто вам ничего не должен. Пока Украина сама не станет Европой, а не колонией орды. Вопрос очень сложный, слышком много ордынцев в Украине.
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09.08.2021 08:56
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Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7723 Захід вам нічого не винен.
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09.08.2021 07:34 Відповісти
Запад признает Украину частью запада когда вся украинская земля будет куплена западом и заселена колонистами с запада
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09.08.2021 08:14 Відповісти
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9959
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09.08.2021 08:19 Відповісти
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2256
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09.08.2021 08:20 Відповісти
Бо треба самим проводити наступальну міжнародну політику, а не скиглити що вам "кто-то должен".
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09.08.2021 09:44 Відповісти
Правильные слова.
А шо там прокукарекает найвелычнишый говноралиссимус на эту тему? Бубочка все еще мечтает вылизать анал Куйлу а потом посмотреть ему в глаза?
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09.08.2021 07:35 Відповісти
...через анал.
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09.08.2021 07:40 Відповісти
О признании Украины частью запада высказались англичане на учениях под Львовом - задний двор России. Помните?
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09.08.2021 08:32 Відповісти
Козломордая, здесь водки нет)
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09.08.2021 08:56 Відповісти
От же ж "Кот Леопольд"!!! "Ребята - давайте жить дружно...". Кулеба! Ви своєю "політикою умиротворення" заганяєте Україну на позицію "ревалюцянерав" Білорусі: "Ми бунтуєм мирно, а ви - Захід", прийдіть і для нас, нам, переможіть!"...
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09.08.2021 07:52 Відповісти
бубочка, нарешті, нашими спільними зусиллями і копняками - потрапив в тунель (який починав копати ще Майдан, потім Порох...); але бубочка копати зі своєї сторони - лінується, байдикує.
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09.08.2021 08:06 Відповісти
А наші спортсмени обіймались з представниками європейських держав ?
Чи тільки з москалями на камери лобизались?
Оце і запам'ятає Європа, а не висловлювання міністра без портфелю.
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09.08.2021 08:11 Відповісти
Це мене вразило найбільше! Жодного разу не привітали американців, австралійців, чи європейців. Кулак об кулак. Ото і все привітання. Але спортсмен робить те, що скаже тренер. Тренер спортсменові і мати, і батько, і вчитель, і піп. А тренери й досі вважають, що вони живуть в есесері.
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09.08.2021 11:23 Відповісти
Та обняла кацапку одна тупа курка, а не всі спортсмени. І, нікому не цікаві обійми з голандцями чи турками. Всі обсмоктують лише "зраду"...
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09.08.2021 15:48 Відповісти
Давно признал, тряпка дерьмака.
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09.08.2021 08:13 Відповісти
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8343
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09.08.2021 08:16 Відповісти
Старий це казав тридцять років тому. Вже зовсім інші реалії.
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09.08.2021 08:44 Відповісти
Які реалії?
..Що з тих пір щось змінилося ? Чи Мордора немає !?
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09.08.2021 08:57 Відповісти
Европа поняття резиново-розтяжиме…
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09.08.2021 08:29 Відповісти
Вовсе не должен.

Может признать, а может дальше смотреть, как Украина и дальше болтается, как говно в проруби, дергаясь то на Запад, то на Восток.

Если шо, у Арахамии насчет ядерного оружия и коммунистического Китая спросите. А потом оцените нужны ли Европе такие неуравновешенные ******** с замашками шантажиста.
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09.08.2021 08:40 Відповісти
О блин,Ю теперь я знаю, как зовут попугая Зеленского, которого споил пивом Ермак...
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09.08.2021 08:44 Відповісти
И что получил Запад?) И что пошло не так?)
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09.08.2021 09:00 Відповісти
Кулебу в кулебяку!
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09.08.2021 08:46 Відповісти
Какая часть запада? Ахметостан. Киминально-олигархоческая клептопкратия.
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09.08.2021 08:52 Відповісти
Никто вам ничего не должен. Пока Украина сама не станет Европой, а не колонией орды. Вопрос очень сложный, слышком много ордынцев в Украине.
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09.08.2021 08:56 Відповісти
Українські чистопородні гниди не мислять свого буття без гоподаря...
Комплекс меншовартості закладений в гени!
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09.08.2021 08:57 Відповісти
г.Кулеба, наверняка не читал М.Твена, поскольку полагает,что ему все должны, и не понимает, что в такой логике (с) " слова "оптимист" и "дурак" являются синонимами.."
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09.08.2021 09:06 Відповісти
Пока наш "мудрый нарид" не поумнеет, мы для Запада и будем банановой республикой с населением, привыкшем к халяве и коррупции
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09.08.2021 09:10 Відповісти
Він не розуміє,і не хоче розуміти що Європі не потрібні толерантні до корупції дикуни.Які хочуть в Європу бо там добре,але хочуть туди потрапити не змінюючись.Хочуть просто в інший,безпечний совок.Не всі,але не менше 73%...
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09.08.2021 09:16 Відповісти
Запад должен признать ...
Т.е. МИД не выполняет свою работу!
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09.08.2021 09:16 Відповісти
Треба бути частиною Заходу, тді й визнають усі, а поки зедовбні і є частиною кацапської провінції
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09.08.2021 09:24 Відповісти
Да уж. Комментарии... Порохолюбы такие патриоты Украины, шо писец...
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09.08.2021 09:31 Відповісти
Дилетант пише: Да уж. Комментарии... Порохолюбы такие патриоты Украины, шо писец..
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09.08.2021 13:34 Відповісти
І знову адепти свиночолого звинувачують Україну й українців, переводячи стрілки із Заходу, який просто НЕ БАЖАЄ брати Україну до себе, бо не хоче сваритися з рахою. Сотий раз повторюю: коли Заходу треба було, то до НАТО взяли Болгарію з Румунією, де корупції не менше, ніж у нас. ЇЇ до речі, і на Заході вистачає. Приклад - той же самий дєдушка жо та його свиночок-наркоман. Своїми дописами порохоботи іще раз демонструють, що їхній господар-імітатор і вони самі є ворогами України.
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09.08.2021 09:52 Відповісти
Вони зразу усвідомлять коли ВВП подвоється і буде далі рости, та ярди не будуть виводиться, чого ще не зробили свій офшор, там у всіх є, Голандія, Швейцарія, Великобританія, США Китай, а тут чого туплять
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09.08.2021 10:41 Відповісти
Як я можу визнати своїм того, хто не розцміє, що я кажу? Того, хто не знає моєї мови. Того, хто не сприймає моїх цінностей. Лише тоді, коли більша половина українців відмовиться від ватної мови на користь англійської, і відмовиться від совєцьких цінностей на користь європейських, нас визнають за своїх. Бідність в цьому не перешкода.
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09.08.2021 11:18 Відповісти
Істинно європейські цінності - права людини та її недоторканість, свобода слова і т.д - в Старій Європі вже давно похєрілі, і особливо це видно в Британії, Франції та Німеччині. А в Австралії під приводом боротьби з барано-фікусом зара' коїться взагалі казна-що: https://www.youtube.com/watch?v=H8KScb7XjzE Натомість глобалісти нав'язують в Старій Європі та США разом з Канадою та Австралією зверхність лгбт-свиноти, трансгендеризм, расове "розмаїття" та іншу гидоту, яка до справжніх цінностей цивілізованого світу жодного відношення не має.
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09.08.2021 13:44 Відповісти
В начале 90-ых США и РФ нагло и цинично разоружили Украину без всяких обязательств и фин. компенсаций, а это сотни млрд.$
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09.08.2021 12:03 Відповісти
Не совсем так. Насколько я помню - выкупили по цене ядерного топлива для АЭС.
И на Чернобыль немного денег дали.
С лохами не дружат, лохов обманывают.
Чтобы добиться дружбы, или, хотя-бы, партнерства - надо в 1-ю очередь перестать быть лохом.
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09.08.2021 12:35 Відповісти
Министр Кулеба научился у своего президента бездоказательным утверждениям, нелогичным требованиям и пустой болтовне. Запад говорит вам открытым текстом: уберите агентуру РФ из окружения Зеленского - нет реакции. Привлеките к уголовной ответственности Коломойского за преступления, совершённые на территории Украины - нет реакции. Прекратите разрушать органы борьбы с коррупцией - продолжают.
И Кулеба ещё на что-то надеется?
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09.08.2021 12:27 Відповісти
"Захід" вимагає від нас того, що Україна так чи інакше повинна зробити, щоб стати успішною країною. З НАТО чи без НАТО, з ЄС чи без ЄС.
А Кулеба хоче щоб йому дали вичерпний перелік реформ і пообіцяли приз за їх виконання.
Але "Захід" вже навчений, що "наші" їх весь час дурять: відповідальнисть за е-декларування знімають, корпоративне управління ламають, саботують реформу судової системи, реформу армії і т.д.
Тому спочатку треба відновити довіру, а потім вже просити, щоб нам щось пообіцяли.
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09.08.2021 12:46 Відповісти
який кловун, такий і кулєба.
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09.08.2021 13:26 Відповісти
"тут воюем, а тут торгуем" - а хіба Захід у стосунках з рахою та китаєм дотримується (і дотримувався) не цього принципу? Чи, може, він героїчно воює з рахою через придушення опозиції, а з китаєм через знищення уйгурів?
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09.08.2021 13:47 Відповісти
К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение 9 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%ba-%d1%81%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%b7.html#comments Комментарии: 3
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5124У Зеленского, после позорного визита комика в Берлин, решили провести «работу над ошибками» в пиар-плане. И целый месяц перед таким же позорным визитом к Байдену будут надувать щеки в информпространстве. Имитируя очень серьёзную «подготовку в визиту».
Такие оценки сегодня https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7654

Именно в этом ключе можно рассматривать все разговоры министроимитатора Кулебы, которому глава ОП Ермак поручил нести всякую дичь про «наработанные блоки вопросов» и так далее.
В реальности, если визит таки состоится, Зеленский тихо, как унылая мышь, будет сидеть и слушать, что ему расскажут в Вашингтоне. Так же, как перед этим он «обтекал» у Меркель.
К сожалению для страны, комик вызывает на Западе только отвращение…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп

Источник с Минобороны: замминистра вызвала Зеленского на серьезный разговор из-за продажи сериалов «95 квартала» в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку война накладывает ряд ограничений.

Глава МИД Кулеба заявил, что мы хотим больше американских денег.

Серьезно? Обворовывать без малейшего наказания Зеленский и Ко могут только свой нищий народ. А украсть деньги американских налогоплательщиков США не позволят…

***
Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнейчука, которую он иронически подписал:
«Лично я считаю, что альтернативы Зеленскому в украинской политике нет.
А вы как думаете?))))))»
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09.08.2021 13:50 Відповісти
нельзя словами двигатся на Запад,а делами к рашисту. Можно обмануть 73% "мудрого нариду" Украины , но нельзя обмануть весь мир
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09.08.2021 15:04 Відповісти
 
 