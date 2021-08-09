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Через негоду в Україні знеструмлено 49 населених пунктів у Закарпатській і Сумській областях, - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмлено 49 населених пунктів у Закарпатській і Сумській областях, - ДСНС

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 49 населених пунктів у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7:00 9 серпня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у 2 областях (Закарпатська - 47 і Сумська - 2)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте: Через негоду в Україні знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС

Автор: 

негода (755) Сумська область (3530) ДСНС (5083) Електрика (2042) Закарпатська область (2043)


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