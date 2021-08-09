Через негоду в Україні знеструмлено 49 населених пунктів у Закарпатській і Сумській областях, - ДСНС
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 49 населених пунктів у двох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7:00 9 серпня в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у 2 областях (Закарпатська - 47 і Сумська - 2)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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