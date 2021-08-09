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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 серпня у світі зареєстрували 473 234 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 033 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 203 455 121 випадок інфікування, з них 473 234 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 307 456 людини, з них 8 033 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн 01

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Побороли хворобу і вилікувалися 182,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 60-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 54-ту та 7-му позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн - Цензор.НЕТ 2003
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09.08.2021 08:17 Відповісти
Аяяй кокой кошмар.
Изо дня в день кочует одна и та же "новасть"
Больше походу пейсать нечего
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09.08.2021 08:49 Відповісти
Пейши про Ксавье молочника...
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09.08.2021 09:09 Відповісти
Коммунисты кетая и расии развязали мировую войну, способную уничтожить человечество биологическим оружием. Число их жертв растет...
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09.08.2021 09:08 Відповісти
ворлдометр - это медицина!! почти как фаучи
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09.08.2021 09:13 Відповісти
 
 