Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 серпня у світі зареєстрували 473 234 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 033 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 203 455 121 випадок інфікування, з них 473 234 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 307 456 людини, з них 8 033 за минулу добу.

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Побороли хворобу і вилікувалися 182,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 60-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 54-ту та 7-му позицію відповідно.