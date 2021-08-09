УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10754 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 829 3

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала

В Україні зафіксовано 300 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 9 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 08 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 400 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 281 особа;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 383 особи,

методом ІФА – 1 424 особи,

експрес-тестами – 5 913 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 259 451 особа;

одужало – 2 191 202 особи;

летальних випадків – 53 100;

проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях", - розповіли в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн. ІНФОГРАФІКА

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала 04

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки померло від інших хвороб?
показати весь коментар
09.08.2021 08:19 Відповісти
От рака к примеру только за 2020-й год умерло 10 миллионов человек по данным ВОЗ...
Что практически в четыре раза больше чем от вируса...
При этом смертность от рака на втором месте...а на первом сердечно-сосудистые заболевания...
показати весь коментар
09.08.2021 08:22 Відповісти
Поболев перед этим от полугода до и более 10 лет. А ковид за неделю- две в гробик загоняет. И рак - он незаразен. Можешь хоть всю жизнь на работу в автобусе с онкобольными ездить - риска подхватить от них рак нет вообще.
показати весь коментар
09.08.2021 10:56 Відповісти
 
 