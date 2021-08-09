В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 300 нових випадків зараження, 281 людина одужала

В Україні зафіксовано 300 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 9 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 08 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 400 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 281 особа;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 383 особи,

методом ІФА – 1 424 особи,

експрес-тестами – 5 913 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 259 451 особа;

одужало – 2 191 202 особи;

летальних випадків – 53 100;

проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях", - розповіли в МОЗ.

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