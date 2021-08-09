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Новини
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Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в Нормандському форматі - це лише одна з ідей, - Кулеба

Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в Нормандському форматі - це лише одна з ідей, - Кулеба

США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, чи буде обговорюватися питання підключення США до Нормандського формату.

"Обговорюватимуться абсолютно усі опції, зокрема і такі, які зараз не перебувають у публічному просторі і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є, ми їх проговорювали зараз під час візиту до Вашингтону. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті до обговорення будь-яких ідей, пов’язаних з припиненням російської агресії проти України. Тому що вони абсолютно рішуче підтримують нас у цій боротьбі", — сказав він.

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"Але у будь-якої ідеї є конкретні наслідки, обставини, за яких вона може бути або не може бути реалізована. І коли йдеться про "нормандський" формат, то, безумовно, тут говориться не лише одразу про позицію Франції та Німеччини, але й про позицію Росії – і все це потрібно враховувати. Але не потрібно зациклюватися на якійсь одній опції. Потрібно знайти таку опцію, яка дасть результат – і саме на це буде спрямована розмова. Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в "нормандському" форматі – це одна з ідей, одна з опцій", — сказав він.

Нормандський формат - група глав країн (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і їх радників, мета діяльності якої - припинення війни на Донбасі. Перше засідання відбулося 2014 року в Нормандії під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (звідси і назва); останнє засідання на рівні глав держав відбулося в Парижі 2019 року.

Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський має зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Автор: 

США (22417) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+3
Что то этот поц ЗЕленоватого окраса в последнее время слишком много ляпает своим языком, вы не находите, панове?
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09.08.2021 08:44
+3
Чим більше балачок про це, тим менше буде діла.
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09.08.2021 08:52
+2
Це ти кажи своєму недошефу.
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09.08.2021 08:37
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Це ти кажи своєму недошефу.
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09.08.2021 08:37 Відповісти
Ти тупий, ілі хдє?
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09.08.2021 08:50 Відповісти
Они бы и Исуса Христа привлекли бы к переговорам, чтобы и дальше у корыта удержаться...
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09.08.2021 08:42 Відповісти
Что то этот поц ЗЕленоватого окраса в последнее время слишком много ляпает своим языком, вы не находите, панове?
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09.08.2021 08:44 Відповісти
Чим більше балачок про це, тим менше буде діла.
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09.08.2021 08:52 Відповісти
Да, так делают перед грандиозным шухером. Предстоит визит в Вашингтон, где будут конкретные вопросы за конкретные дела.
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09.08.2021 08:58 Відповісти
Кулеба, я подаю вам хорошую идею. Нужно предложить всему миру заставить москву пойти на обмен оккупированных территорий донбасса на калининградскую область(кениксберг).и передать эти земли украине в обмен на донбасс,который они уже забрали и не хотят отдать.На донбассе они построят свой руский мир,а европа обретет островок покоя и избавится от язвы в организме европы.Подумай над этим .И кулеба и зеленский и остальные предатели украины--подумайте.Я думаю это будет выгодный для украины обмен.
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09.08.2021 08:56 Відповісти
Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в Нормандському форматі - це лише одна з ідей, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4993..
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09.08.2021 09:03 Відповісти
Была ,так называемая идея ,план " Б " ,о котором никакой конкретики по сей день ,
теперь хотя бы букву плана назвали ,на которой идеи остановились.
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09.08.2021 09:09 Відповісти
Это у Зели с языка слетело.
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09.08.2021 10:13 Відповісти
Без США - дела не будет!
Немцы уже на стороне *****.
Французы заняли нейтральную (?) позицию.
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09.08.2021 09:12 Відповісти
Как тут не зациклиться,если без США решения не будет !
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09.08.2021 09:18 Відповісти
Есть еще вариант - предоставить Китаю свободную торговую и промышленную зону в Донецкой и Луганской области. На условиях Украины и капиталлистических отношениях.Сначала на деоккупированной территории и с возможностью продвижения на восток.- Думаю,через месяц раха уберется от туда ))
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09.08.2021 09:22 Відповісти
Навіть не ваша ідея.
Але штати не можуть дозволити собі участь в заздалегідь приреченому проекті.
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09.08.2021 09:35 Відповісти
Хто такий цей Кулеба? Ось Єрмак, таки да. Бо Кулеба без нього навіть в США сам поїхати не зміг...
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09.08.2021 09:48 Відповісти
А Маркарова там в США вообще никто. Опустили себя дипломаты ради Козыря.
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09.08.2021 10:11 Відповісти
дЕрьмак смотрящий от дырявых, что бы не сболтнули лишнего.
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09.08.2021 10:53 Відповісти
После импичмента и США присоединится к Нормандскому формату.
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09.08.2021 10:09 Відповісти
после того как нас тупо и брутально слил Байден с северным потоком 2 - я думаю это даже опасно....он же там может и капитуляцию нашу подсуетить...а столько надежд было на старика Джо...
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09.08.2021 12:57 Відповісти
 
 