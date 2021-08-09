За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 51 445 осіб, загалом - 4 137 073, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози); 2 401 647 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"51 445 осіб вакциновані проти COVID-19 8 серпня 2021 року. Першу дозу отримали 30 988 осіб, повністю імунізовані - 20 457 осіб.

Протягом доби працювали: 277 мобільних бригад, 816 пунктів вакцинації, 340 центрів вакцинації.

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З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримав одну дозу - 4 137 071 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 401 647 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведені 6 538 718 щеплень", - розповіли в МОЗ.





