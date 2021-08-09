Чоловік, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення в Сумах. ФОТОрепортаж

У Сумах скоєно розбійний напад на кредитну організацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За даними поліції, 8 серпня в Сумське районне управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група і була введена в дію спеціальна поліцейська операція.

"Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що в приміщення зайшов невідомий, на якому була захисна маска. Погрожуючи ножем, чоловік наказав заявниці лягти на підлогу і заволодів коштами з каси в розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисника вдалося знайти за кілька годин.

Співробітники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому був ніж та викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.

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Фото: сайт полиции