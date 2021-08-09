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Новини
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Чоловік, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення в Сумах. ФОТОрепортаж

У Сумах скоєно розбійний напад на кредитну організацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За даними поліції, 8 серпня в Сумське районне управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група і була введена в дію спеціальна поліцейська операція.

"Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що в приміщення зайшов невідомий, на якому була захисна маска. Погрожуючи ножем, чоловік наказав заявниці лягти на підлогу і заволодів коштами з каси в розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

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Чоловік, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення в Сумах 01

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисника вдалося знайти за кілька годин.

Співробітники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому був ніж та викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.

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Чоловік, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення в Сумах 02
Чоловік, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення в Сумах 03
Чоловік, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення в Сумах 04
Фото: сайт полиции

Автор: 

пограбування (575) Суми (807)


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Топ коментарі
+11
Они первые начали грабить...
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09.08.2021 09:03
+8
За такие проценты, все эти кредитные конторы не грабить нужно, а выжигать напалмом.
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09.08.2021 09:06
+3
Контора конечно уважения не заслуживает, но на что надеялся этот дятел? Что он такой крутой и умный, что его в жисть не поймают? Ну не поймали бы в этот раз - пошел бы на второе дело (безнаказанность порождает чувство самоуверенности). А сколько веревочке не виться - а конец будет. А где то мог бы и на пулю нарваться - вообще было бы красиво.
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09.08.2021 09:27
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Они первые начали грабить...
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09.08.2021 09:03 Відповісти
За такие проценты, все эти кредитные конторы не грабить нужно, а выжигать напалмом.
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09.08.2021 09:06 Відповісти
...хотів добуті гроші роздати біднякам, але не встиг.
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09.08.2021 10:02 Відповісти
при зеле все летит в пи тартарары
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09.08.2021 09:07 Відповісти
странно, в Сумах и в майке почему-то.
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09.08.2021 09:16 Відповісти
там нема нудистського пляжу
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09.08.2021 09:19 Відповісти
А шо,уже закрыли?
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09.08.2021 10:28 Відповісти
Контора конечно уважения не заслуживает, но на что надеялся этот дятел? Что он такой крутой и умный, что его в жисть не поймают? Ну не поймали бы в этот раз - пошел бы на второе дело (безнаказанность порождает чувство самоуверенности). А сколько веревочке не виться - а конец будет. А где то мог бы и на пулю нарваться - вообще было бы красиво.
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09.08.2021 09:27 Відповісти
судя по фото там денег то пятерка +/- 2 тысячи , получит он за них под десятку, это что способ перейти на 10 лет на госсодержание? Где там ум? Яка країна ,такі й грабіжники
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09.08.2021 09:56 Відповісти
абракад
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09.08.2021 10:12 Відповісти
Чувак "ограбил" Швыдко Грошi? Какое ж это ограбление?!!
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09.08.2021 11:19 Відповісти
 
 