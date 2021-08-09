Місцева влада має організовувати підвезення до центрів вакцинації проти COVID-19, - заступник голови ОП Тимошенко
Місцевій владі необхідно організувати роботу центрів вакцинації і пунктів щеплення і забезпечити підвезення людей з віддалених населених пунктів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив у Facebook, ознайомившись з ходом вакцинації в Черкаській області.
"Місцева влада має доручення розгорнути мінімум один великий центр масової вакцинації в області, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тисяч мешканців. Також має бути організовано безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей, які проживають у менших населених пунктах", - зазначив Тимошенко.
У Черкасах уже було зроблено 216 тисяч щеплень у 30 центрах вакцинації і 95 прищеплювальних пунктах. Працюють також 25 мобільних бригад. При цьому в наявності у медиків відразу кілька видів вакцин: CoronaVac, Pfizer і Moderna. Область посідає четверте місце за темпами вакцинації.
Заступник голови ОП акцентував увагу на необхідності більш тісної роботи місцевої влади з малими населеними пунктами, жителі яких досі не мають повної інформації про можливості вакцинації для всіх груп населення.
Тимошенко підкреслив, що керівники ОДА повинні виїхати в райони і особисто перевірити хід вакцинації і донести інформацію про важливість вакцинації.
"У нас достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників. Будь ласка, скористайтеся цією можливістю, захистіть себе і близьких", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що в цьому році в Україні в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде завершена реконструкція і модернізація 200 приймальних лікарняних відділень, а з наступного року почнеться відновлення обласних лікарень в кожному регіоні.
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Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.
Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.
47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.
Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.
Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.
Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.
В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.
Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»
Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.