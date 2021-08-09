Місцева влада має організовувати підвезення до центрів вакцинації проти COVID-19, - заступник голови ОП Тимошенко

Місцевій владі необхідно організувати роботу центрів вакцинації і пунктів щеплення і забезпечити підвезення людей з віддалених населених пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив у Facebook, ознайомившись з ходом вакцинації в Черкаській області.

"Місцева влада має доручення розгорнути мінімум один великий центр масової вакцинації в області, а також центри вакцинації у кожному райцентрі та містах із населенням понад 100 тисяч мешканців. Також має бути організовано безкоштовне підвезення до пунктів вакцинації людей, які проживають у менших населених пунктах", - зазначив Тимошенко.

У Черкасах уже було зроблено 216 тисяч щеплень у 30 центрах вакцинації і 95 прищеплювальних пунктах. Працюють також 25 мобільних бригад. При цьому в наявності у медиків відразу кілька видів вакцин: CoronaVac, Pfizer і Moderna. Область посідає четверте місце за темпами вакцинації.

Заступник голови ОП акцентував увагу на необхідності більш тісної роботи місцевої влади з малими населеними пунктами, жителі яких досі не мають повної інформації про можливості вакцинації для всіх груп населення.

Тимошенко підкреслив, що керівники ОДА повинні виїхати в райони і особисто перевірити хід вакцинації і донести інформацію про важливість вакцинації.

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"У нас достатньо вакцин і кваліфікованих медичних працівників. Будь ласка, скористайтеся цією можливістю, захистіть себе і близьких", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв, що в цьому році в Україні в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде завершена реконструкція і модернізація 200 приймальних лікарняних відділень, а з наступного року почнеться відновлення обласних лікарень в кожному регіоні.