Після зняття карантинних обмежень першим розглядатиметься питання перенесення засідань ТКГ з Мінська: це дуже довга процедура, - радник Єрмака
Переговори офлайн потрібні Росії для продовження спроб нав'язати Україні діалог у рамках Тристоронньої контактної групи з так званими представниками ОРДЛО.
Таку думку висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
Він вважає, що таким чином Росія намагається показати, що вона нібито не є стороною конфлікту.
"Оскільки не вдалося відразу переконати в цьому нових представників ОБСЄ, які прийшли в ТКГ на роботу, то, мабуть, вирішили зробити так, щоб в кадрах замиготіли українські представники з представниками так званих "ЛНР", "ДНР" за одним столом, разом із представниками ОБСЄ. … Це один з прийомів, він використовується, і якщо у світових ЗМІ, в українських, російських тощо з’явиться інформація, що наша делегація перебуває з цими представниками за одним столом, — можна буде набагато легше продавати ідею про те, що ми вступили з ними в прямі переговори", — пояснив Арестович.
Зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань (НЗФ) виключена, додав він.
Водночас формат очних зустрічей передбачений Мінськими домовленостями, проте в умовах коронавірусу це неможливо. Адже за правилами, які діють в Україні, після приїзду з РФ та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.
"Тепер увага: зустрічі Тристоронньої контактної групи проходять раз на два тижні. Це означає, що, зустрівшись з ними за одним столом, ми повинні будемо два тижні сидіти в ізоляції, потім знову два тижні в ізоляції. Зустрічатися з ними в умовах коронавірусу — це означає сісти на безперервну ізоляцію. Ми не можемо собі цього дозволити", — додав спікер української делегації.
Що стосується зустрічей ТКГ, коли будуть зняті карантинні обмеження, перш за все, буде розглядатися питання про нове місце їх проведення.
"Чи може Мінськ утримати статус посередника — це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі й відмовили йому в праві представляти білоруський народ. Тому мова, з вельми великою часткою ймовірності, піде про перенесення переговорів з Мінська. А це ще одна дуже довга процедура", — сказав Арестович.
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А може пора "дєвочєк" міняти??
Ибо вам подпрыгивать к Белоруссии это уничтожать себя как интеллектуалов и людей, которые привыкли работать и анализировать огромные массивы информации , основанные на представлениях людей о том, что такое развитие и преумножение благополучия в глазах рядового гражданина.
Что у вас есть? Что вы сделали,что бы вы могли диалог вести на том уровне развития благополучия государства, который есть у белорусов?
Там дороги, медицина, цены на коммуналыные услуги сохраняют уровень стабильности, который государство гарантирует гражданам, как защиту,пенсии, люди работают , люди зарабатывают, строят, вкладывают в развитие сельского хозяйства, в развитие инфраструктуры . Там ровно то устройство жизни и общества, до которого вам как до неба рачки и вы рачки ползаете возле этого всего. Осознайтесь. Вы стоите раком , потому что у вас ничего нет, чтобы встать с ровной спиной и заявить, что мы добились успеха там-то и там-то и для того чтобы сохранить этот успех и пронести его дальше и для того, чтобы не растратить этот потенциал нам нужная новая платформа.
Вы же тупые, добились только санкций, прекращения полетов, усечения деловых аспектов и с с этим достижением умственных кастратов пытаетесь идти туда не знаю куда, найти то не знаю что, потому что ивестиции и инвестиционный климат висит там , куда таким умственным кастратам как вы - дорогу еще одни умственные кастраты с санкциями и прекращениями сотрудничества с Белоруссией - перекрыли.
Прислушайтесь. Вам же лучше будет. И когда ПС Украины говорит, что вам же лучше будет , необходимо тумблер памяти переключить в режим - Вспомнить. И сделать выводы, которые свойственны человеку разумному, а не умственному кастрату , т.е вот этому всему ( После снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска: это очень длинная процедура, - советник Ермака.)