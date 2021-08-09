Після зняття карантинних обмежень першим розглядатиметься питання перенесення засідань ТКГ з Мінська: це дуже довга процедура, - радник Єрмака

Переговори офлайн потрібні Росії для продовження спроб нав'язати Україні діалог у рамках Тристоронньої контактної групи з так званими представниками ОРДЛО.

Таку думку висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що таким чином Росія намагається показати, що вона нібито не є стороною конфлікту.

"Оскільки не вдалося відразу переконати в цьому нових представників ОБСЄ, які прийшли в ТКГ на роботу, то, мабуть, вирішили зробити так, щоб в кадрах замиготіли українські представники з представниками так званих "ЛНР", "ДНР" за одним столом, разом із представниками ОБСЄ. … Це один з прийомів, він використовується, і якщо у світових ЗМІ, в українських, російських тощо з’явиться інформація, що наша делегація перебуває з цими представниками за одним столом, — можна буде набагато легше продавати ідею про те, що ми вступили з ними в прямі переговори", — пояснив Арестович.

Зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань (НЗФ) виключена, додав він.

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Водночас формат очних зустрічей передбачений Мінськими домовленостями, проте в умовах коронавірусу це неможливо. Адже за правилами, які діють в Україні, після приїзду з РФ та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

"Тепер увага: зустрічі Тристоронньої контактної групи проходять раз на два тижні. Це означає, що, зустрівшись з ними за одним столом, ми повинні будемо два тижні сидіти в ізоляції, потім знову два тижні в ізоляції. Зустрічатися з ними в умовах коронавірусу — це означає сісти на безперервну ізоляцію. Ми не можемо собі цього дозволити", — додав спікер української делегації.

Що стосується зустрічей ТКГ, коли будуть зняті карантинні обмеження, перш за все, буде розглядатися питання про нове місце їх проведення.

"Чи може Мінськ утримати статус посередника — це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі й відмовили йому в праві представляти білоруський народ. Тому мова, з вельми великою часткою ймовірності, піде про перенесення переговорів з Мінська. А це ще одна дуже довга процедура", — сказав Арестович.