Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові. ФОТО

Власники львівської кав'ярні замість килимка використовують прапор підконтрольного Росії терористичного угрупування "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Останній блокпост".

"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться в повідомленні.

У соцмережах закладу зазначається, що щомісяця частину прибутку віддають українській армії.

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