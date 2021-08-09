Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові. ФОТО
Власники львівської кав'ярні замість килимка використовують прапор підконтрольного Росії терористичного угрупування "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Останній блокпост".
"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться в повідомленні.
У соцмережах закладу зазначається, що щомісяця частину прибутку віддають українській армії.
Топ коментарі
+40 Vasily G
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+25 Игорь Бех
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+21 Підлога Маккартні
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А завтра с белорусами или мадьярами станет напряжно, так что, флаг БССР или венгерский будут топтать?