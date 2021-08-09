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Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові. ФОТО

Власники львівської кав'ярні замість килимка використовують прапор підконтрольного Росії терористичного угрупування "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Останній блокпост".

"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться в повідомленні.

У соцмережах закладу зазначається, що щомісяця частину прибутку віддають українській армії.

Також дивіться: "Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл. ВIДЕО

Прапор терористичної організації ДНР використовують замість килимка власники кавярні у Львові 01

Автор: 

Львів (3064) прапор (479) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+40
я б не хотел его вообще ни в каком виде созерцать. мне было б противно даже подтираться этой нечистью. минусую.
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09.08.2021 09:26
+25
Я против. НЕ следует это фуфло вообще на люди выносить.Чтобы даже в памяти не осталось.К тому же это придает какую то значимость этому дерьму,раз так с ним считаются.Типа серьезный враг,если такое внимание уделяют.
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09.08.2021 09:29
+21
Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове - Цензор.НЕТ 5899
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09.08.2021 09:27
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Там просто власник - ветеран АТО.
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09.08.2021 09:26 Відповісти
То просто Львів
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09.08.2021 09:40 Відповісти
я б не хотел его вообще ни в каком виде созерцать. мне было б противно даже подтираться этой нечистью. минусую.
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09.08.2021 09:26 Відповісти
А что такое ДНР? Флаг злокачественного образования иного и не достоин.
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09.08.2021 09:27 Відповісти
Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове - Цензор.НЕТ 5899
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09.08.2021 09:27 Відповісти
В мене є схожий рулон туалетного паперу, тільки з ч/б зображенням. Коли ця мерзота здохне, я почеплю той рулон у себе в туалеті і зроблю "поминки" цьому ху...у.
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09.08.2021 09:40 Відповісти
Не оттягивайте нежного прикосновения путинской хари к Вашему заду. Пусть потрётся губами и слизнёт Ваш кал....
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09.08.2021 09:52 Відповісти
Повстанські бджоли по 42 гривні. Налєтай-навалісь.
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09.08.2021 09:28 Відповісти
Какашками по периметру украсить...
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09.08.2021 09:28 Відповісти
какашки-ето на ********
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 241
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09.08.2021 13:00 Відповісти
Я против. НЕ следует это фуфло вообще на люди выносить.Чтобы даже в памяти не осталось.К тому же это придает какую то значимость этому дерьму,раз так с ним считаются.Типа серьезный враг,если такое внимание уделяют.
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09.08.2021 09:29 Відповісти
Зате дамбасюри скаженіють від цього.
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09.08.2021 09:41 Відповісти
Пропагандоны это им преподнесут как наш страх. Если стелить тряпку - то кацапскую. Это и логично и прилично.
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09.08.2021 09:43 Відповісти
Как можно считать серьёзным врага Об которого Вытирают ноги? путин серьёзный враг,но и его личеком на Туалетной бумаге вытирают "сраку".Потому,что если бы был оочень серьёзным то Украина уже бы давно превратилась в регион рашки.Нужно показывать разным ***(цензор) своё место на этом свете.👇
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09.08.2021 09:42 Відповісти
Ваше мнение тоже имеет место быть. Я лишь свой взгляд озвучил.
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09.08.2021 09:45 Відповісти
Выглядит неприятно. Что его хоть где-то используют. Это как повесить у себя в дома портрет путина, чтоб плевать в него. Не здраво это.
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09.08.2021 09:34 Відповісти
Как сказал бы дедушка Фрейд - Да вы по уши в переносе! Вы же сами наделяете субъектностью этих выродков. Придурки, уберите это! Где СБУ?
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09.08.2021 09:36 Відповісти
Какая субъектность у коврика под твоей дверью? Мелешь,что попало.
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09.08.2021 09:47 Відповісти
Какое же ты дурное! Нельзя вытирать ноги о то чего нет! А раз тебя это так задевает, и тебя цепляют на эмоциях вытирать об это ноги, то внутренне ты уже придал этому говнообразованию субъектность.
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09.08.2021 09:56 Відповісти
Иди-похмелись.
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09.08.2021 10:02 Відповісти
мабуть добра кава..
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09.08.2021 09:38 Відповісти
а если положить кацапскую тряпку, а не каких то марионеток, слабо ?
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09.08.2021 09:47 Відповісти
.Класний коврик , де б собі такий придбати . ?
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09.08.2021 09:48 Відповісти
Підтримую!!!
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09.08.2021 10:01 Відповісти
такие коврики должны быть во всех туалетах Украины.
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09.08.2021 09:58 Відповісти
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 7213
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09.08.2021 10:02 Відповісти
Я хоть раз бы ноги тщательно вытер. А то всегда делаю это поспешно...
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09.08.2021 10:04 Відповісти
Ця штука і спонукатиме до ретельного витирання взуття .
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09.08.2021 10:47 Відповісти
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 8222
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09.08.2021 10:06 Відповісти
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 7072
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09.08.2021 10:14 Відповісти
Там повинна лежати ганчірка Підарашії. Цю ганчірку взагалі не треба рекламувати!
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09.08.2021 10:17 Відповісти
Ще одна велика перемога...
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09.08.2021 10:19 Відповісти
Эта тряпка вызывает рвотный рефлекс, как при этом пить каву?
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09.08.2021 10:42 Відповісти
Рефлекс зникає, коли витерти об то черевики.
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09.08.2021 10:45 Відповісти
Красавы!!
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09.08.2021 10:43 Відповісти
Це по-нашому.
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09.08.2021 10:44 Відповісти
Не флаг, а "флаг"!
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09.08.2021 10:56 Відповісти
Даже если фейковый флаг, не нужно уподобляться арафатовским мартышкам. Ещё и рекламу оркам создавать.
А завтра с белорусами или мадьярами станет напряжно, так что, флаг БССР или венгерский будут топтать?
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09.08.2021 15:28 Відповісти
 
 