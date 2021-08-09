РФ знищує православну громаду в тимчасово окупованому Криму, - Денісова про заборону богослужіння в храмі ПЦУ

РФ продовжує знищувати православну громаду в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що напередодні підконтрольні Росії "силовики центру боротьби з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району та змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння. Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол.

"Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території", - підкреслює омбудсмен.

Також читайте: Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму

"Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму", - підсумувала вона.