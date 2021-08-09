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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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РФ знищує православну громаду в тимчасово окупованому Криму, - Денісова про заборону богослужіння в храмі ПЦУ

РФ знищує православну громаду в тимчасово окупованому Криму, - Денісова про заборону богослужіння в храмі ПЦУ

РФ продовжує знищувати православну громаду в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що напередодні підконтрольні Росії "силовики центру боротьби з екстремізмом" увірвалися в храм Кримської єпархії Православної Церкви України в селі Балки Білогірського району та змусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння. Вони повідомили, що священник нібито звершував молитву не відповідно до російського законодавства та почали складати протокол.

"Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території", - підкреслює омбудсмен.

Також читайте: Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму

"Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму", - підсумувала вона.

Автор: 

Денісова (883) Крим (14122) окупація (6657) омбудсмен (470) церква (698) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+10
Зеркальный ответ. Все просто.
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09.08.2021 09:40
+7
Не з нашим щастям недоумком.
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09.08.2021 09:46
+5
Пора забрать Киево-Печерскую Лавру у РПЦ МП.
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09.08.2021 10:00
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Окупат є окупант.
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09.08.2021 09:37 Відповісти
Зеркальный ответ. Все просто.
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09.08.2021 09:40 Відповісти
Не з нашим щастям недоумком.
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09.08.2021 09:46 Відповісти
Пора забрать Киево-Печерскую Лавру у РПЦ МП.
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09.08.2021 10:00 Відповісти
А ми їм Лавру в Києві, а ми їм Почаївську лавру, Флорівський монастир, Покровський і далі по списку...
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09.08.2021 10:05 Відповісти
Она .РФ, всю жизнь все уничтожает..а вы удивляетесь
С людоедами хороводы водите, авось дойдет или не дойдет)
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09.08.2021 10:29 Відповісти
А мы в это время обнимаемся с рашистскими спортсменами и заявляем,шо спорт вне политики.
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09.08.2021 10:30 Відповісти
Они закрывают ПЦУ а мы зеркально должны щимануть РПЦ
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09.08.2021 10:39 Відповісти
Україна з держбюджет зараз буде фінасувати ремонт Києво-Печерської лаври , щоб РПЦні під..раси могли стабільно заробляти для себе бабло.

Мінкульт визначив проєкти "Великої реставрації" на 2021 рік
https://lb.ua/culture/2021/05/21/485222_minkult_viznachiv_proiekti_velikoi.html
"Першочергові роботи будуть проводитися в Києво-Печерській лаврі,..."
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09.08.2021 10:42 Відповісти
Они это делают и не только это, потому что знают - ответа не последует ((((
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09.08.2021 10:46 Відповісти
Усику треба сказати, він бігом розбереться, це відомий захисник віри православної.)
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09.08.2021 13:53 Відповісти
 
 