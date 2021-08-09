"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх
Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх. 19-річна українка потрапила в скандал після того, як в Мережі з'явилися фото її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо.
Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Спорт, мать вашу, поза політикою !!! Спорт - це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України - це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою **** ною політикою", - емоційно зазначив він.
Він упевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх і Ласіцкене немає.
"Спорстмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом це його частина. П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше", - зазначив український каратист.
"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Олімпіада це квінтесенція спорту! Олімпіада це про дружбу, об’єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою!!", - додав він.
"В Олімпіаді немає політики! Є спортивний дух і здорова конкуренція! Трохи ще бізнесу … Якщо спорт - це політика, то і освіта - політика, інженерія - політика, медицина - політика, мистецтво - політика. Все наше життя, з таким підходом, це політика. Ідіотська підміна понять. Залишіть політику державним діячам, і не вплітайте політику в усе підряд", - резюмував спортсмен.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном ЗС РФ.
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таке.
Де цей молодик служив (і чи служив взагалі) в лавах збройних сил України?!
Чого для токаря, водія, слюсара, вчителя, врача росія є агрессором і ворогом, а для каратиста, боксера, стрибунки і цілога стада українських виконавців пісень "спорт и эстрада -вне политики"?
придурку, якщо спорт поза полiтикою, то чого ти поiхало туди пiд прапором України,
їхало б представляти самого себе...цiкаво, допустили б тебе до участi в змаганнях?)
Аркадія Бабченко " Мы сами не заметили ,как начали с ними разговаривать ".
Вона акумулює все ,що більшість тут написали в своїх коментарях.
ЇЇ висновки відносяться не тілько до спортсменів ,вони до кожного з нас .
Стосовно Магучіх, є велика ймовірність, що її до обнімашок могли мотивувати. З цим треба розбиратися.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ ₽! А ВОТ КАКАЯ У РУЛЯ ВЛАСТЬ В
УКРАИНЕ, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ И ПРОДАЖНЫЕ СПОРТСМЕНЫ !
и если он не изменится
то ему нехрен делать
на Олимпиадах, выступая
от воюющей страны - Украины
https://www.radiosvoboda.org/a/30180575.html?fbclid=IwAR38oXaREa5mwNvpJxhXiW_smUV9Qka5BxPqiwQ97m0YXrG0UZDe4NXSBL0 Спортсмени, які загинули на війні: мали б далі виборювати нагороди, але обрали захист України
Українці для нього - гойська біомаса.
ВАТИ ПРИБУЛО.
ВОНО НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ ЗА ЯКУ КРАЇНУ ВИСТУПАЄ ...
Львов, мне прям стыдно за вас!
Политика в крови, убийствах, разрушениях, мучениях, которые несут "простые россияне", принесшие горе ко мне домой на Донбасс и с которыми вы ОБНИМАЕТЕСЬ, плюя мне в лицо?!
Мрази, что бы вы СДОХЛИ!
Я в нее кушаю..."
З минулого життя анекдот про таких спортсменів
От якби ті "браття" по тобі гатили, якби ти, смерд, сам поховав би не одного свого побратима, який загинув від свинособачих лап, то ти би мав іншу думку..
Громадяни (справжні, не на паспорті) це знають та пам'ятають.
У цих, вибачте на слові, "армійців" є начальник?
У них має бути заступник з морально-психологічного забезпечення, який ПОВИНЕН "ВПРАВЛЯТИ" мізки у "ватні та дурні макітри".
От і виходить, що там, де потрібний виховний вплив,- його НЕМАЄ.
Хоча у ЗСУ є ціле ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МПЗ з генералом-лейтенантом на чолі.
ГАНЕБНЕ ГАНЬБИЩЕ!