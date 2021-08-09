"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх. 19-річна українка потрапила в скандал після того, як в Мережі з'явилися фото її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спорт, мать вашу, поза політикою !!! Спорт - це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України - це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою **** ною політикою", - емоційно зазначив він.

Він упевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх і Ласіцкене немає.

"Спорстмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом це його частина. П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше", - зазначив український каратист.

"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Олімпіада це квінтесенція спорту! Олімпіада це про дружбу, об’єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою!!", - додав він.

"В Олімпіаді немає політики! Є спортивний дух і здорова конкуренція! Трохи ще бізнесу … Якщо спорт - це політика, то і освіта - політика, інженерія - політика, медицина - політика, мистецтво - політика. Все наше життя, з таким підходом, це політика. Ідіотська підміна понять. Залишіть політику державним діячам, і не вплітайте політику в усе підряд", - резюмував спортсмен.

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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном ЗС РФ.



