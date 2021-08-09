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"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх. 19-річна українка потрапила в скандал після того, як в Мережі з'явилися фото її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спорт, мать вашу, поза політикою !!! Спорт - це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України - це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою **** ною політикою", - емоційно зазначив він.

Він упевнений, що ніякої "зради" у спільній фотографії Магучіх і Ласіцкене немає.

"Спорстмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п’єдесталі з суперником або другом це його частина. П’єдестал це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше", - зазначив український каратист.

"Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей. Олімпіада це квінтесенція спорту! Олімпіада це про дружбу, об’єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою!!", - додав він.

"В Олімпіаді немає політики! Є спортивний дух і здорова конкуренція! Трохи ще бізнесу … Якщо спорт - це політика, то і освіта - політика, інженерія - політика, медицина - політика, мистецтво - політика. Все наше життя, з таким підходом, це політика. Ідіотська підміна понять. Залишіть політику державним діячам, і не вплітайте політику в усе підряд", - резюмував спортсмен.

Також читайте: Спортсмени, які представляють Україну, мають розуміти, що триває російсько-українська війна, - Міноборони про інцидент із Магучіх

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді - 2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном ЗС РФ.

Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів, - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх 01
Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів, - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх 02

Автор: 

інформаційна війна (358) Олімпіада (687) росія (64871) спорт (1611) Магучіх (45)


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Топ коментарі
+144
ну конечно...вне политики...мы всё помним....
"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих - Цензор.НЕТ 1606
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09.08.2021 09:49
+139
Конечно вне политики... особобенно учитывая когда:
слева капитан армии России - справа сержант ВСУ...
"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих - Цензор.НЕТ 5230
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09.08.2021 09:58
+126
Я ж говорю-дебил на дебиле и дебилом погоняет. Это спортсмены в Украине. К сожалению.
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09.08.2021 09:49
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Я не зрозумів, він спорт з проституцією порівняв?
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09.08.2021 14:21 Відповісти
https://city-adm.lviv.ua/news/sport/287215-olena-starikova-alla-cherkasova-ta-stanislav-horuna-otrymaiut-vid-mista-po-kvartyri?fbclid=IwAR0nDDxZX2eXjegLmlNF-ZR8NjmVN9pKakF6AXEz77bOu451oIf9rZTWiw0 поки тут списи ламають цей горуна, серед інших, отримає від садового квартиру.
таке.
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Квартиру , говорите , получил? Не завидую соседям....Подозреваю,что квартира горуну поперёк горла станет.....Задолбётся восстанавливать её....И продать не сможет.... Можно устроить ему весёлую жизнь "вне политики".....
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09.08.2021 16:20 Відповісти
"Спорт внє політікі" Це як зрозуміти? Змагається під прапором України, поїхати на Олімпіаду за кошти Українців, а тут відразу спорт вне палітіки, таких спортсменів потрібно депортувати в пі.дарасію, з ануляцією Українського громадянства
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09.08.2021 14:32 Відповісти
Так а гімн на церемонії нагородження вмикають щоб підкреслити що спорт поза політикою.
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09.08.2021 16:56 Відповісти
Що навіть ка.цапам?
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10.08.2021 13:29 Відповісти
Де ви там бачили кацапів? Інгуши, Дагистанці, Чеченці, Татари, Банкіри, Осетини, Українці, Грузини, Якути та інші манкурти.
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10.08.2021 13:56 Відповісти
Цікаво, а скіки коштів держава Україна витратила на те шр б цей колаборант вважав шо "спорт - вне политики"?!
Де цей молодик служив (і чи служив взагалі) в лавах збройних сил України?!
Чого для токаря, водія, слюсара, вчителя, врача росія є агрессором і ворогом, а для каратиста, боксера, стрибунки і цілога стада українських виконавців пісень "спорт и эстрада -вне политики"?
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09.08.2021 14:45 Відповісти
Під час війни все в контексті політики. Навіть ті хто кажуть що вони "внє політікі" це насправді політична заява яку треба розуміти так - "я за те щоб Україну ліквідували а українців повбивали, але не можу сказати це вголос"
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09.08.2021 14:51 Відповісти
100%. Чуть глубже начинаешь ковырять таких питорасов и гнойник сразу прорывает...
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09.08.2021 16:00 Відповісти
Пішли на..уй в кацапію ***** чемпійони,ви перекоти поле а Україна вічна!
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09.08.2021 15:09 Відповісти
"Спорт внє політікі"



придурку, якщо спорт поза полiтикою, то чого ти поiхало туди пiд прапором України,
їхало б представляти самого себе...цiкаво, допустили б тебе до участi в змаганнях?)
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09.08.2021 15:15 Відповісти
Не буду здивований, якщо за Магучіх та Горуну сьогодні ввечері у своїй програмі заступиться Скабєєва: "Мальчіка і дєвачку, в трусіках, січас на Украінє проста убівают біндеравци за то, шта ані хатят дружить с Расієй!"
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09.08.2021 15:35 Відповісти
А ось як до Олімпіади ставляться на самій паРаші, яка вкладає у голови наших корисних ідіотів "Спорт внє палітікі":

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 7190
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09.08.2021 15:54 Відповісти
Всіх дуже прошу ,прочитайте на блогах сьогоднішню блискучу статтю
Аркадія Бабченко " Мы сами не заметили ,как начали с ними разговаривать ".
Вона акумулює все ,що більшість тут написали в своїх коментарях.
ЇЇ висновки відносяться не тілько до спортсменів ,вони до кожного з нас .
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09.08.2021 15:54 Відповісти
Призові за медалі - це політична відзнака за вклад в піднесення честі країни. Якщо Горуна хоче бути принциповим у цьому питанні, він має відмовитись від призових і обіцяної квартири.
Стосовно Магучіх, є велика ймовірність, що її до обнімашок могли мотивувати. З цим треба розбиратися.
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09.08.2021 16:44 Відповісти
нда... а мы еще Усика пуесосим))))
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09.08.2021 16:45 Відповісти
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 2986
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ ₽! А ВОТ КАКАЯ У РУЛЯ ВЛАСТЬ В
УКРАИНЕ, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ И ПРОДАЖНЫЕ СПОРТСМЕНЫ !
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09.08.2021 16:53 Відповісти
Очередная спец.операция по псевдо-замириванию двух народов. Проверяют, как глубока ненависть к ним после 7 лет войны. Схавала ли Украина отжим Крыма и войну на Донбассе? Так, как схавала троянского коня - шестого президента.
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09.08.2021 16:55 Відповісти
****к конченый.....
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09.08.2021 17:12 Відповісти
А що це за раса - рагулі ?
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09.08.2021 17:47 Відповісти
А вот такая, внутренне эндогенная раса.
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09.08.2021 18:08 Відповісти
Яку ж херню ти тут через онлайн перекладач співаєш… !(
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09.08.2021 17:38 Відповісти
По перше не Расеян , а кацапню сраную , по друге ти це скажи батькам що зустрічали своіх дітей з війни вантажем 200…
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09.08.2021 17:40 Відповісти
Про що воно курва голгоче… ? Спорт вне политики , искуство вне политики, наука вне политики , лишаються тільки хлопці що на передку , вони точно в темі - в политике
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09.08.2021 17:36 Відповісти
Це або капітулянт, яких нажаль багато в Україні, або превєрженєц рускага мирка. Так шо шановний пане, не треба на таких витрачати свої нерви)
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09.08.2021 17:44 Відповісти
Та не можу друже втриматися пройти мимо )
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09.08.2021 17:45 Відповісти
Я вважаю, що вже стався той момент, коли кожен з нас зробив свій вибір. Схиляти когось на іншу точку зору немає сенсу. Тільки ідентифікація "свій-чужий".
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09.08.2021 17:48 Відповісти
Цілком згоден , добрий месєдж
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09.08.2021 17:52 Відповісти
Ще один даун відкрив рота... "Внє палітіки"... Ні, все таки правильно каже Нєвзоров, що спорт - це антипод інтелекту
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09.08.2021 18:17 Відповісти
Противно видеть эти фотки ватноголовых спортсменов которым страна какая разница.
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09.08.2021 18:18 Відповісти
дайте этому умнику АК пусть месячишко побегает на передке
и если он не изменится
то ему нехрен делать
на Олимпиадах, выступая
от воюющей страны - Украины
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09.08.2021 18:35 Відповісти
Украина себя не уважает , как и украинцы. Этот ватный имбецил завтра должен быть выгнан из спорта и после завтра отправлен в Вологду. В
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09.08.2021 19:39 Відповісти
нах нам такие медалисты?
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09.08.2021 19:43 Відповісти
Стасику, ВІЙНА теж поза політикою. Бо воюють не політики, а прості солдати - вчорашні трактористи, оперні співаки і спортсмени.
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09.08.2021 19:43 Відповісти
Добре що я свалив з цієї країни, бидло й не повинне жити інакше, тільки так
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09.08.2021 20:25 Відповісти
Це стосовно спорту «поза політикою»...

https://www.radiosvoboda.org/a/30180575.html?fbclid=IwAR38oXaREa5mwNvpJxhXiW_smUV9Qka5BxPqiwQ97m0YXrG0UZDe4NXSBL0 Спортсмени, які загинули на війні: мали б далі виборювати нагороди, але обрали захист України

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 2737
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09.08.2021 20:29 Відповісти
!!!!!!!
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10.08.2021 07:54 Відповісти
Горун, Сстань на коліна **** ! Стань і вимолюй пробачення за свої слова ублюдок. Пробачення у дітей дружин, батьків спортсменів які були поза політикою....
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10.08.2021 08:02 Відповісти
Воно ж не українець, хоча і зі Львова.
Українці для нього - гойська біомаса.
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10.08.2021 08:10 Відповісти
Таисия Повалий споет пестню Мир Дружба Водка и РАБссия встанет с Кален...
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09.08.2021 20:40 Відповісти
дайте блискучій олені старіковій дві квартири, а цій малоросній потворі- копняка під зад!
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09.08.2021 20:51 Відповісти
Спорт высоких достижений всегда был, есть и будет политикой. Если не хватает мозгов это осознать, то модер тебе их не добавит.
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10.08.2021 00:45 Відповісти
І ***** вам взагалі національний прапор??????Виступайте під прапором НОК Марсу.....
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09.08.2021 21:11 Відповісти
Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. Источник: https://censor.net/ru/n3281544

ВАТИ ПРИБУЛО.
ВОНО НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ ЗА ЯКУ КРАЇНУ ВИСТУПАЄ ...
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09.08.2021 21:17 Відповісти
От би Гітлер здивувався слова цього клоуна що спорт це не політика, особливо після Олімпіади в Берліні у 1936 му, та і Пукін теж здивувався би після Олімпіади в Сочі у 2014 му, після якої одразу окупував Крим. А так да - спорт це не політика ))
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09.08.2021 21:22 Відповісти
Спорт це не політика "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 1241 "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 1241
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 4512"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 315
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09.08.2021 21:26 Відповісти
Так сними форму Национальной сборной, ублюдок, вали в страну под гимн Чайковского, скот! Пора уже таких демонов лишать гражданства и выселять нах!
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09.08.2021 22:05 Відповісти
!!!!!
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09.08.2021 22:16 Відповісти
Дуже хочеться , щоб хтось передав цьому чму , щоб воно стулило пельку і разом з такими вато-совками , як воно валило в до їхніх друзів в росію - не обніматися , а назавжди !!! Мої знайомі та друзі , дійсно перебиваючись подачками , купуючи екіпіровку на секундах , вигравали Олімпіади , ЧС , ЧЄ . А ці з державними та відомчими стипендіями , клубними та спонсорськими виплатами , рекламними контрактами , обіс..лись , як ніколи раніше . Ну і якби вони не нагліли , ніхто б і не звернув на них увагу . А то прос..ли і ппостлають людей на х.. ! Су.. ! Крім Жана ви всі ПРОГРАЛИ ! Особливо в бійцівських видах . Як можна , щоб тебе хтось побив а ти переможець ? Поясніть це цьому чму .
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09.08.2021 22:15 Відповісти
тут львовяне есть??? почему это быдло у вас до сих пор ходит не отпиз*еное?
Львов, мне прям стыдно за вас!
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09.08.2021 22:29 Відповісти
Ответ очевиден и прост. Зеленая власть реализует план примирения. Оборонзаказы сорваны. Корпоративные соглашения с Западом сорваны. Спецоперации слиты. Зеленский в День Конституции своей косовороткой дал всем понять, что во власти Украины стоят русские. Буджетные деньги направлены в российские кошельки. Олимпийцы России и Украины целуются взасос. Троянский конь отлично работает на благо русских.
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09.08.2021 22:50 Відповісти
Пружина та козак Гаврилюк тільки без мізків.
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09.08.2021 23:17 Відповісти
Ще одна жалюгідна гнида. Лобизатися із спортсменами без розпізнавальних знаків поза політикою. Цікаво, яке військове звання має цей дегенерат.
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09.08.2021 23:37 Відповісти
При чем здесь политика, тварь вонючая и тупая?!
Политика в крови, убийствах, разрушениях, мучениях, которые несут "простые россияне", принесшие горе ко мне домой на Донбасс и с которыми вы ОБНИМАЕТЕСЬ, плюя мне в лицо?!
Мрази, что бы вы СДОХЛИ!
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10.08.2021 06:29 Відповісти
SеSeSeR сдох,но Путлер не согласный,геополитическую Катастрофу 20 века пытается оживить... ТРУП Мавзолейный...завоняет новыми Фарбами...
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10.08.2021 06:33 Відповісти
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 5927 Холоп звучит гордо..
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10.08.2021 06:35 Відповісти
"...А зачем Вам голова?
Я в нее кушаю..."

З минулого життя анекдот про таких спортсменів
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10.08.2021 07:22 Відповісти
Тварина! Безмозгла тварина!
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10.08.2021 07:56 Відповісти
Спорт поза політикою? Музика поза політикою? Культура поза політикою? А вони, окупанти та колаборанти, так не думають. Їхні кулі це НЕ лише «гради» і «зелені чоловічки». Їхні кулі це російська музика, російська культура, російський спорт і головне - РОСІЙСЬКИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ. Так, той спосіб коли українські олімпійці готові фотографуватись з рашистами, так звані «укрАіскіє» гастролери готові колаборуватись з московськими, а пересічне населення готове вливати у вуха та очі тисячі годин московського непотребу. Це теж війна за Україну. Вона проходить кожного дня. На кожній вулиці і в кожному домі. Вона провоходить на кожних змаганнях, на кожному матчі, на кожній вечірці чи заході. І цю війну ми програємо. Програємо, бо не маємо влади питомо української. Бо докотились до того, що «Український культурний фонд» фінансує заходи де платять російським гастролерам. Бо особисто Зеленський з підконтрольною Нацрадою саботує Закон про мову...бо...бо...бо...І таких прикладів вже тисячі.Давайте один раз, назавжди запам'ятаємо:Ні культура, ні спорт, ні мова, ні музика, ні кіно, - НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ.Особиливо у воюючій постколоніальній державі, яку кожен день атакує агресора. Це АКСІОМА, яку не хочуть чути наші співгромадяни. Або ми це розуміємо, і ЗАБОРОНЯЄМО все московське. Або ми інфомаційно, культурно, зрештою спортивно просто зникаємо, розчинаяємось, стаємо Білоруссю-2.....
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10.08.2021 07:56 Відповісти
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 5840
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10.08.2021 08:05 Відповісти
"Какая разніца, єто другоє"
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10.08.2021 08:06 Відповісти
Ты тупое тогда спроси у кацарылых почему они не прекратили? А убили нашего солдата когда он пытался помочь ватному населению.,как раз в тот день когда медалистка обнимала капитана козлостана.
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10.08.2021 08:38 Відповісти
бало завали,петушара..
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10.08.2021 09:21 Відповісти
потворо, брись "за порєбрік"..
От якби ті "браття" по тобі гатили, якби ти, смерд, сам поховав би не одного свого побратима, який загинув від свинособачих лап, то ти би мав іншу думку..
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10.08.2021 13:44 Відповісти
сер-гей, эге-гей, сирОжа, ты идиот? признайся.
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10.08.2021 14:56 Відповісти
Навіть не віриться, що цей мудак зі Львова. Львівянии просто вимушені тепер піймати його та начистити пИсок.
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10.08.2021 09:38 Відповісти
В Україні, яка воює, НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ ані мова, ані церква, ані спорт.
Громадяни (справжні, не на паспорті) це знають та пам'ятають.

У цих, вибачте на слові, "армійців" є начальник?
У них має бути заступник з морально-психологічного забезпечення, який ПОВИНЕН "ВПРАВЛЯТИ" мізки у "ватні та дурні макітри".

От і виходить, що там, де потрібний виховний вплив,- його НЕМАЄ.
Хоча у ЗСУ є ціле ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МПЗ з генералом-лейтенантом на чолі.

ГАНЕБНЕ ГАНЬБИЩЕ!
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10.08.2021 11:03 Відповісти
Люди "внєпалітікі" в Давній Греції звались "ідіотами"...
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10.08.2021 14:54 Відповісти
Большой спорт - это одно из самых политизированных явлений на международной арене. Тот, кто говорить вам, что "спорт - вне политики" - нагло лжёт. Ну или же он инфантильный недоумок, что встречается нечасто.
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25.08.2021 15:30 Відповісти
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