За фактом вибуху гранати в Кривому Розі відкрито два кримінальні провадження, - Нацполіція

За фактом вибуху гранати в Кривому Розі поліція відкрила два кримінальні провадження. В результаті вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, і троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали. З приміщення чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати "РГД-5" із запалами до них.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадується також, що 8 серпня близько 17:23 у поліцію звернувся місцевий житель і повідомив, що він планує підірвати гранату біля одного з будинків в Інгулецькому районі міста. На виклик негайно прибули патрульні поліцейські міста Кривого Рогу, які почали переговори з чоловіком і викликали на місце події оперативні служби.

Під час переговорів чоловік віддав правоохоронцям один боєприпас "РГД-5", який тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату і підірвав.

"У цей же день у будинку фігуранта поліція провела обшуки, в ході яких вилучено дві гранати. Все вилучене направлено на експертне дослідження. За даним фактом порушено кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) і за ч .1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - наголошують правоохоронці.

Нагадаємо, увечері 8 серпня в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті.

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