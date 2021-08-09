Транспорт, ресторани і громадські заклади: у Франції в багатьох сферах життя тепер потрібне підтвердження COVID-статусу
Від понеділка по всій Франції повсякденні заходи, як-от відвідування кафе або поїздка на поїзді, будуть дозволені тільки тим, хто може довести, що має щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Більш жорсткі правила, які також передбачають обов’язковість вакцинації всіх медичних працівників до 15 вересня, діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх, кому виповнилося 18 років.
Підлітки віком від 12 до 17 років повинні будуть надати такий доказ з 30 вересня.
Ресторани, міжміські автобуси, літаки, ярмарки та заклади охорони здоров’я є місцями, де тепер необхідно представити такі докази.
Цифровий паспорт здоров’я вже потрібен для відвідування кінотеатру, музею чи великої події з середини липня.
Однак, як міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив у неділю, деякі правила не будуть такими жорсткими, як планувалося спочатку. Наприклад, негативний тест буде чинним протягом 72 годин замість 48. Також будуть дозволені самостійні тести, якщо вони проводяться під наглядом лікаря.
Остання акція протесту проти цих заходів у вихідні дні зібрала понад 200 000 людей. Масові протести відбуваються кожні вихідні відтоді, як президент Еммануель Макрон оголосив про зміни в середині липня, намагаючись зупинити зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції.
Серед 67 мільйонів жителів Франції близько 63% отримали щонайменше один укол вакцини, більше половини повністю вакциновані.
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и это правильно !
vive le vaccin !!
А что там у вас в рашке? Уже не выгоняют беспрививочников с нищенской работы?
Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.
Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.
47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.
Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.
Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.
Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.
В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.
Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»
Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.