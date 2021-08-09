Транспорт, ресторани і громадські заклади: у Франції в багатьох сферах життя тепер потрібне підтвердження COVID-статусу

Від понеділка по всій Франції повсякденні заходи, як-от відвідування кафе або поїздка на поїзді, будуть дозволені тільки тим, хто може довести, що має щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Більш жорсткі правила, які також передбачають обов’язковість вакцинації всіх медичних працівників до 15 вересня, діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх, кому виповнилося 18 років.

Підлітки віком від 12 до 17 років повинні будуть надати такий доказ з 30 вересня.

Ресторани, міжміські автобуси, літаки, ярмарки та заклади охорони здоров’я є місцями, де тепер необхідно представити такі докази.

Цифровий паспорт здоров’я вже потрібен для відвідування кінотеатру, музею чи великої події з середини липня.

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Однак, як міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив у неділю, деякі правила не будуть такими жорсткими, як планувалося спочатку. Наприклад, негативний тест буде чинним протягом 72 годин замість 48. Також будуть дозволені самостійні тести, якщо вони проводяться під наглядом лікаря.

Остання акція протесту проти цих заходів у вихідні дні зібрала понад 200 000 людей. Масові протести відбуваються кожні вихідні відтоді, як президент Еммануель Макрон оголосив про зміни в середині липня, намагаючись зупинити зростання кількості нових випадків коронавірусної інфекції.

Серед 67 мільйонів жителів Франції близько 63% отримали щонайменше один укол вакцини, більше половини повністю вакциновані.