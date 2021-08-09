Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники

Розробники китайської вакцини CoronaVac із Sinovac Biotech оцінили рівні нейтралізуючих коронавірус антитіл після двох доз, а також ефект від введення третьої – бустерної (підсилюючої) дози. Автори дослідження рекомендують додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

Їхні висновки в препринті: літнім людям рекомендовано додаткову ін'єкцію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Виявлено, що титри/концентрація антитіл у >70% учасників клінічних досліджень із фаз I/II впала нижче "ключового порогового рівня" (за який взято середньогеометричний титр ~8,0) приблизно через пів року після другої дози (введеної через 28 днів після першої).

В рамках фази II третю дозу в різних концентраціях дали 303 учасникам у провінції Хебей, Китай.

Третя доза зі схваленим ВООЗ вмістом імуногена (3 мкг) через вісім місяців після другої "швидко і помітно збільшила титри". Через тиждень після її введення вони зросли до 305: це всемеро більше, ніж на 28 день після другої дози.

"Ми вважаємо, що швидка та сильна відповідь свідчить про те, що перші дві дози забезпечили вироблення імунної пам'яті", – пишуть автори. За їхніми прогнозами, захист від тяжкого перебігу ковіду "зберігатиметься довше, ніж захист від легкої інфекції".

Дослідники підкреслюють: поки невідомо, який захист залишається у людей після того, як концентрація антитіл знижується нижче зазначеного вище нижнього порога. Вони нагадали, що друга доза вакцини Pfizer-BioNTech стимулює "різко посилену вроджену імунну відповідь" – і провели паралелі з CoronaVac.

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Захист від зараження коронавірусом і розвитку ковіду забезпечують не лише антитіла, але також вроджений клітинний імунітет, який стимулюється СoronaVac та іншими вакцинами. Суперечки щодо його ролі при SARS-CoV-2 – від "незначної" до "основної" – тривають.

"Бустерна доза є імуногенною і необхідна літнім людям, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідників, частота небажаних реакцій після третьої дози "була стабільно низькою (близько 5%)" і "реактогенність вакцини не відрізняється від реактогенності плацебо, що вказує на хорошу її стерпність".

"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей", – резюмували автори.