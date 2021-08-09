Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники
Розробники китайської вакцини CoronaVac із Sinovac Biotech оцінили рівні нейтралізуючих коронавірус антитіл після двох доз, а також ефект від введення третьої – бустерної (підсилюючої) дози. Автори дослідження рекомендують додаткову імунізацію людям віком від 60 років.
Їхні висновки в препринті: літнім людям рекомендовано додаткову ін'єкцію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Виявлено, що титри/концентрація антитіл у >70% учасників клінічних досліджень із фаз I/II впала нижче "ключового порогового рівня" (за який взято середньогеометричний титр ~8,0) приблизно через пів року після другої дози (введеної через 28 днів після першої).
В рамках фази II третю дозу в різних концентраціях дали 303 учасникам у провінції Хебей, Китай.
Третя доза зі схваленим ВООЗ вмістом імуногена (3 мкг) через вісім місяців після другої "швидко і помітно збільшила титри". Через тиждень після її введення вони зросли до 305: це всемеро більше, ніж на 28 день після другої дози.
"Ми вважаємо, що швидка та сильна відповідь свідчить про те, що перші дві дози забезпечили вироблення імунної пам'яті", – пишуть автори. За їхніми прогнозами, захист від тяжкого перебігу ковіду "зберігатиметься довше, ніж захист від легкої інфекції".
Дослідники підкреслюють: поки невідомо, який захист залишається у людей після того, як концентрація антитіл знижується нижче зазначеного вище нижнього порога. Вони нагадали, що друга доза вакцини Pfizer-BioNTech стимулює "різко посилену вроджену імунну відповідь" – і провели паралелі з CoronaVac.
Захист від зараження коронавірусом і розвитку ковіду забезпечують не лише антитіла, але також вроджений клітинний імунітет, який стимулюється СoronaVac та іншими вакцинами. Суперечки щодо його ролі при SARS-CoV-2 – від "незначної" до "основної" – тривають.
"Бустерна доза є імуногенною і необхідна літнім людям, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac", - йдеться в повідомленні.
За даними дослідників, частота небажаних реакцій після третьої дози "була стабільно низькою (близько 5%)" і "реактогенність вакцини не відрізняється від реактогенності плацебо, що вказує на хорошу її стерпність".
"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей", – резюмували автори.
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Ты лурашка случайно не брат дурачка валеры??
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Очень-очень хорошие новости;
Запрет на «принудительную вакцинацию» принят Европейским судом! ✊😊
Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.
Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.
47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.
Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.
Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.
Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.
В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.
Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»
Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.