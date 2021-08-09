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Новини Коронавірус і карантин
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Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники

Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники

Розробники китайської вакцини CoronaVac із Sinovac Biotech оцінили рівні нейтралізуючих коронавірус антитіл після двох доз, а також ефект від введення третьої – бустерної (підсилюючої) дози. Автори дослідження рекомендують додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

Їхні висновки в препринті: літнім людям рекомендовано додаткову ін'єкцію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Виявлено, що титри/концентрація антитіл у >70% учасників клінічних досліджень із фаз I/II впала нижче "ключового порогового рівня" (за який взято середньогеометричний титр ~8,0) приблизно через пів року після другої дози (введеної через 28 днів після першої).

В рамках фази II третю дозу в різних концентраціях дали 303 учасникам у провінції Хебей, Китай.

Третя доза зі схваленим ВООЗ вмістом імуногена (3 мкг) через вісім місяців після другої "швидко і помітно збільшила титри". Через тиждень після її введення вони зросли до 305: це всемеро більше, ніж на 28 день після другої дози.

"Ми вважаємо, що швидка та сильна відповідь свідчить про те, що перші дві дози забезпечили вироблення імунної пам'яті", – пишуть автори. За їхніми прогнозами, захист від тяжкого перебігу ковіду "зберігатиметься довше, ніж захист від легкої інфекції".

Дослідники підкреслюють: поки невідомо, який захист залишається у людей після того, як концентрація антитіл знижується нижче зазначеного вище нижнього порога. Вони нагадали, що друга доза вакцини Pfizer-BioNTech стимулює "різко посилену вроджену імунну відповідь" – і провели паралелі з CoronaVac.

Також читайте: Підсилювач вакцини проти COVID-19 планують затвердити в США до кінця серпня, - Фаучі

Захист від зараження коронавірусом і розвитку ковіду забезпечують не лише антитіла, але також вроджений клітинний імунітет, який стимулюється СoronaVac та іншими вакцинами. Суперечки щодо його ролі при SARS-CoV-2 – від "незначної" до "основної" – тривають.

"Бустерна доза є імуногенною і необхідна літнім людям, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідників, частота небажаних реакцій після третьої дози "була стабільно низькою (близько 5%)" і "реактогенність вакцини не відрізняється від реактогенності плацебо, що вказує на хорошу її стерпність".

"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей", – резюмували автори.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+7
Сволочи выжили после двух доз...надо добить третьей..😀
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09.08.2021 10:18
+5
А лучше 4 или 5. Вообще производителю, чем больше, тем лучше.
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09.08.2021 10:15
+2
Ты принес дозу?
Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики - Цензор.НЕТ 2838
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09.08.2021 10:16
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А лучше 4 или 5. Вообще производителю, чем больше, тем лучше.
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09.08.2021 10:15 Відповісти
Ты принес дозу?
Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики - Цензор.НЕТ 2838
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09.08.2021 10:16 Відповісти
3 доза, бо китайський шмурдяк має ефективність лише 30%.
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09.08.2021 14:25 Відповісти
Сволочи выжили после двух доз...надо добить третьей..😀
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09.08.2021 10:18 Відповісти
Та й залишки кудись подіти треба, не виливати ж.
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09.08.2021 10:21 Відповісти
Сравни результаты вакцинации в КНР и у вас в паРаше, а лучше залейся спутником и усрись, я тебе уже говорил кацапе...
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09.08.2021 10:23 Відповісти
Еще один дурачОк который считает что все кто против говновакцин живут в паРаше...
Ты лурашка случайно не брат дурачка валеры??
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09.08.2021 10:25 Відповісти
Ты похоже с лугандона, боярой ширнись.
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09.08.2021 10:29 Відповісти
Ты уже ею ширнулся похоже...потому как по другому обьяснить твой идиотизм сложно..
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09.08.2021 10:32 Відповісти
Да и результаты вакцинации в США и Израиле мне более интересны чем в коммуняцком Китае...
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09.08.2021 10:27 Відповісти
Шиз, так я про то и говорю, там вакцина другая, но для тебя это уже сложная цепочка событий...
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09.08.2021 10:30 Відповісти
Там и политическая система другая...и уровень открытости другой...но для тебя это уже сверх сложная цепочка событий..
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09.08.2021 10:33 Відповісти
Ого тебя поперло, это где, в Китае и у тебя в Пензе разный уровень открытости? И поэтому ты тут все ветки загадил бредом про Китайскую вакцину?
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09.08.2021 10:36 Відповісти
В Китае по сравнению с США и Израилем..это тебе дурачку для общего развития...
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09.08.2021 10:37 Відповісти
Шикардос! Что будет в третьей ампуле, которая только для пенсов?
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09.08.2021 10:22 Відповісти
Следы цианидов. До премьры доживут не все.
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09.08.2021 10:35 Відповісти
это уже начинает походить на втягивание в наркоманию - первая легкая доза, вторая - посильнее... ну а третья - путь в наркоманию...
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09.08.2021 10:26 Відповісти
‼️‼️‼️‼️‼️
🔊🔊🔊🔊🔊

Очень-очень хорошие новости;

Запрет на «принудительную вакцинацию» принят Европейским судом! ✊😊

Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.

Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.

47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.

Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.

Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.

Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.

В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.

Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»

Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.
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09.08.2021 11:26 Відповісти
Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники - Цензор.НЕТ 6359
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09.08.2021 14:49 Відповісти
 
 