У Росії готуються до завершення будівництва "Північного потоку - 2": "Залишаються лічені тижні"

Роботи з будівництва "Північного потоку - 2" перебувають на фінальному етапі.

Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - зазначив він.

За його словами, США і ФРН не укладали угоди щодо Північного потоку - 2. Ідеться про спільну заяву, яка не є юридично зобов'язуючим документом для її підписання.

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