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У Росії готуються до завершення будівництва "Північного потоку - 2": "Залишаються лічені тижні"

У Росії готуються до завершення будівництва

Роботи з будівництва "Північного потоку - 2" перебувають на фінальному етапі.

Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - зазначив він.

За його словами, США і ФРН не укладали угоди щодо Північного потоку - 2. Ідеться про спільну заяву, яка не є юридично зобов'язуючим документом для її підписання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Єрмак обговорили в Конгресі США загрози "Північного потоку-2": У найближчі три тижні буде час тихої дипломатії, щоб вийти на результат

Німеччина (7316) росія (64871) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+7
в этом фото омерзительно все
- и наш Блазень о которого вытерли ноги и валютные шалавы макрон с меркель..
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09.08.2021 10:39
+4
" Поки український президент перетворюється
на одного з найвпливовіших людей у світі,
нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин " (с)

У Росії готуються до завершення будівництва "Північного потоку - 2": "Залишаються лічені тижні" - Цензор.НЕТ 7086
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09.08.2021 10:34
+3
Горит Якутия 2 недели жертв тоже нет... Горит Кросноярский край...жертв нет.Горит Иркутская область...жертв нет...горит Бурятия жертв нет...Это там в Турции люди гибнут..на РАБссии НИКОГДА...
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09.08.2021 10:43
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"По его словам, США и ФРГ не заключали соглашение по Северному потоку - 2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон." - мы знаем....ну как-бэ МЕМОРАНДУМ.............))))
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09.08.2021 10:18 Відповісти
Добиватись у США Статус союзника поза НАТО і План Маршалла для України, з міжнародним контролем за реформами..! Успіх- це кінець Імперії Зла!!! РФ розвалиться, жаба задавить...?!"
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09.08.2021 14:43 Відповісти
Вах,вах,вах... шож нам делать, шож теперь будет?
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09.08.2021 10:20 Відповісти
А у нас готовятся? (кроме воплей "спасите/помогите", "нас предали" и т.п.)
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09.08.2021 10:28 Відповісти
Договор про транзит у нас до 2024 года, знай вопи по телеку, все равно другая власть к тому времени будет, и у нас и у них...
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09.08.2021 10:33 Відповісти
Другая власть? И у нас и у них? Нострадамус, ты что-ли? Прости, сразу не признал.
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09.08.2021 10:38 Відповісти
Теперь признал то? Ну и хорошо.
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09.08.2021 14:56 Відповісти
Северное дерьмо плывет по белу Свету,никому проходу нету...
То подлодка Курск взорвется...
То адмирал Кузя дымом посрет...
То подлодка Орел заглохла...
То в Охотское море самалет упадет...
Это как в песне Талькова...
Покажите такое Дерьмо, где блаженствует Мавзолейное быдло... Но не предан Земле Тиран,объявивший войну СРАНЕ...
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09.08.2021 10:33 Відповісти
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».

Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
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09.08.2021 14:37 Відповісти
" Поки український президент перетворюється
на одного з найвпливовіших людей у світі,
нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин " (с)

У Росії готуються до завершення будівництва "Північного потоку - 2": "Залишаються лічені тижні" - Цензор.НЕТ 7086
показати весь коментар
09.08.2021 10:34 Відповісти
в этом фото омерзительно все
- и наш Блазень о которого вытерли ноги и валютные шалавы макрон с меркель..
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09.08.2021 10:39 Відповісти
А что молчим о недавнеми мощном взрыве с жертвами на газогоне Ямал-Европа??? А... стадо Мавзолейное?аАх да...Государтсвенная Тайна...или военная?стадо баранов...
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09.08.2021 10:36 Відповісти
вроде без жертвов
хотя хз конечно
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09.08.2021 10:37 Відповісти
Горит Якутия 2 недели жертв тоже нет... Горит Кросноярский край...жертв нет.Горит Иркутская область...жертв нет...горит Бурятия жертв нет...Это там в Турции люди гибнут..на РАБссии НИКОГДА...
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09.08.2021 10:43 Відповісти
...бо ТАМ не люди.
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09.08.2021 10:51 Відповісти
все горит но кацапам говорят все ок дышать можно
Люди массово жалуются на состояние здоровья после того, как дым устойчиво держится в Усть-Кутском районе уже несколько недель. Люди с хроническими заболеваниями жалуются на обострение болезней и просто боятся за свое здоровье и жизнь, буквально. По улицам ходить просто невозможно из-за сильного запаха гари. Чтобы разболелась голова, достаточно 5 минут пребывания на воздухе, который сложно так вообще назвать.
К тому же, из-за купола дыма, солнечные лучи с трудом попадают на землю и из-за этого утром и днем холодно как осенью. В других же районах из-за дыма наоборот получается парниковый эффект и от духоты ситуация осложняется. Окна в жилищах открыть невозможно, потому что запах гари сразу же заполняет помещение и опять же появляются головные боли.
Действительно ли состояние воздуха в местах задымления находится в норме или же Роспотребнадзор ничего лучше придумать не смог? Конечно, в данном случае стоит рассматривать только второй вариант.http://www.ust-kut24.ru/?p=95890
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09.08.2021 12:02 Відповісти
Ты бы не выглядел как ребёнок в штанишках с помочами, если бы те же самые свои мысли, доводил до читателей языком взрослых людей. Ты посмотри на себя со стороны. Какие то десяток набитых штампов, годами кочуют со страницы на страницу. С тебя же смеются все твои соотечественники, как с того чудака который сотни раз рассказывает всем один и тот же анекдот. Смеются не с анекдота, а с того несчастного рассказчика.
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09.08.2021 13:55 Відповісти
А чо, спортасмени сказали спорт поза політикою.
Бізнесмани відповіли - так і економіка поза політикою.
Нехай хтось собі воює, а решті пофіг.
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09.08.2021 10:37 Відповісти
Визитка Яроша прилетела на ЯМАЛ...потому и взрыв...
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09.08.2021 10:37 Відповісти
Спасіба великому другу України "козаку байді" та його адмінісрації. І "корінному киянину" блінкінду.
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09.08.2021 10:40 Відповісти
Пару дней назад Михаил Иванович Крутихин в эфтре РАБссияского радио сказал конкретно...РАБссия самый не надежный поставщик энергоносителей в Мире....
И я почему то верю дяде Мише...
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09.08.2021 10:41 Відповісти
Миллер краник не закроет Украине,потому что Глава ГрязьПрома братан... типа адиннарот...Крысы вы позорные а не один нарот от таких паскуд надо держатся за 1000 км от себя...говноеды СкреПОНОСные...с лишней хромой Сомой..
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09.08.2021 10:51 Відповісти
А в конце дороги той - плаха с топорами...( В.С.Высоцкий).
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09.08.2021 11:01 Відповісти
абсолютно паралельно....
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09.08.2021 11:06 Відповісти
СП-2 это большой проект и большие деньги,в строительстве участвуют Германия,Франция и Нидерланды.
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09.08.2021 11:31 Відповісти
У вас было 30 лет чтобы привести свою ГТС в порядок,но у вас даже датчики давления до сих пор советские,раньше ваша труба стоила 120 млрд а сейчас и 10 не дадут,так кто виноват что труба сгнила?
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09.08.2021 11:34 Відповісти
Україна, як держава, заробляла на трубі ЦІЛИЙ НУЛЬ! Все оперативно і ефективно осідало в кишенях паразитів...
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09.08.2021 12:19 Відповісти
як бачиш - їх виганяють, але через 2-3 роки все повертається в зад... СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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09.08.2021 16:02 Відповісти
ставит немец на газок стейк из оленины ,
сразу мысль: а как же там нэнька - Украина ...
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09.08.2021 13:12 Відповісти
Нам тут в Україні треба надіятися не на трубу і гроші заробітчан , а розвивати щось в країні , створювати нові робочі місця , перестати кошмарити інвесторів . Так що для простих людей це може й на краще , що Україна нарешті злізе з цієї наркотичної залежності і перестане ганьбитися , хизуючись тим , скільки грошів переслали заробітчани . Ну бо щоб жити , ми мусимо робити хоч щось . Не можна склавши руки , надіятись лише на трубу і заробітчан . Це шлях в нікуди .
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09.08.2021 13:39 Відповісти
Даже не знаю- радоваться за росбратьев и гейропейцев ,чи почистити кулемет.....
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09.08.2021 13:44 Відповісти
22 км осталось, скорость укладки - 0,5-1,3 км в сутки (работает один укладчик из двух).
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09.08.2021 14:44 Відповісти
 
 