У Росії готуються до завершення будівництва "Північного потоку - 2": "Залишаються лічені тижні"
Роботи з будівництва "Північного потоку - 2" перебувають на фінальному етапі.
Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - зазначив він.
За його словами, США і ФРН не укладали угоди щодо Північного потоку - 2. Ідеться про спільну заяву, яка не є юридично зобов'язуючим документом для її підписання.
Топ коментарі
+7 Volodymyr Volodymyr #490180
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+4 Олександр Дніпро
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+3 Senator S #201477
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То подлодка Курск взорвется...
То адмирал Кузя дымом посрет...
То подлодка Орел заглохла...
То в Охотское море самалет упадет...
Это как в песне Талькова...
Покажите такое Дерьмо, где блаженствует Мавзолейное быдло... Но не предан Земле Тиран,объявивший войну СРАНЕ...
Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
на одного з найвпливовіших людей у світі,
нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин " (с)
- и наш Блазень о которого вытерли ноги и валютные шалавы макрон с меркель..
хотя хз конечно
Люди массово жалуются на состояние здоровья после того, как дым устойчиво держится в Усть-Кутском районе уже несколько недель. Люди с хроническими заболеваниями жалуются на обострение болезней и просто боятся за свое здоровье и жизнь, буквально. По улицам ходить просто невозможно из-за сильного запаха гари. Чтобы разболелась голова, достаточно 5 минут пребывания на воздухе, который сложно так вообще назвать.
К тому же, из-за купола дыма, солнечные лучи с трудом попадают на землю и из-за этого утром и днем холодно как осенью. В других же районах из-за дыма наоборот получается парниковый эффект и от духоты ситуация осложняется. Окна в жилищах открыть невозможно, потому что запах гари сразу же заполняет помещение и опять же появляются головные боли.
Действительно ли состояние воздуха в местах задымления находится в норме или же Роспотребнадзор ничего лучше придумать не смог? Конечно, в данном случае стоит рассматривать только второй вариант.http://www.ust-kut24.ru/?p=95890
Бізнесмани відповіли - так і економіка поза політикою.
Нехай хтось собі воює, а решті пофіг.
И я почему то верю дяде Мише...
сразу мысль: а как же там нэнька - Украина ...