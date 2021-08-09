Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів, - МОЗ

Вакцинація проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, з посиланням на попередні дані проведеного аналізу. При цьому, не уточнюється, що це за аналіз і де він проводився.

"За останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані. Слід зазначити, що це попередні дані. Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися по медичну допомогу", - підкреслюють у МОЗ.

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Крім цього, зазначається, що така статистика свідчить про те, що всі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби.