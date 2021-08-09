Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів, - МОЗ
Вакцинація проти COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, з посиланням на попередні дані проведеного аналізу. При цьому, не уточнюється, що це за аналіз і де він проводився.
"За останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані. Слід зазначити, що це попередні дані. Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися по медичну допомогу", - підкреслюють у МОЗ.
Крім цього, зазначається, що така статистика свідчить про те, що всі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби.
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Вона в Израиле 60% вакцинированы и всё равно в намордниках по улицам бродят.
Этот продукт может содержать многочисленные вирусы, характерные для бычьей крови, и именно он является главным источником загрязнения вакцин
Вирусы и другие агенты, которые могут загрязнять (контаминировать) телячью сыворотку, многочисленны. Самым известным является пестивирус, называемый вирусом бычьей диареи.
Вирус бычьей диареи, малый размер которого не позволяет быть на 100% уверенным в его удалении фильтрацией, может инфицировать каждую серию имеющейся на рынке бычьей фетальной сыворотки (
Так что же содержат в себе готовые прививочные препараты «на выходе»? Перечислим лишь основные компоненты. Прежде всего это клетки мёртвых органов и тканей животных (например, клетки почек детёнышей хомяков и обезьян); клетки абортированных человеческих плодов (используются, в частности, в производстве краснушной вакцины RA 27/3); перевиваемые раковые клетки линии HeLa (клетки американской негритянки Хенриетты Лэкс, умершей более 40 лет назад от рака матки); генно-модифицированные дрожжевые клетки; куриный белок (как и все белки, сильнейший аллерген!); сыворотка крови собак, обезьян, овец, свиней, коров
А ещё туда в качестве дезинфектантов, консервантов, сорбентов и прочих адъювантов (добавок) вводят изрядные количества фенола (той самой «карболки», которой в больницах унитазы обрабатывают), метилированной ртути, а также другого опасного клеточного яда - 6-феноксиэтанола? гидроокиси алюминия, , красителей, детергентов (твин-80), органических растворителей, боракса (того самого, которым тараканов травят), глицерола, сульфитных и фосфатных составляющих, полисорбата 80/20, ?-пропиолактона и пр.
Вакцины часто бывают загрязнены посторонними микроорганизмами.
Так, в них найдены: ракообразующий обезьяний вирус SV40, пенистый обезьяний вирус, цитомегаловирус (ЦМВ), вирус птичьего рака, пестивирус, цыплячьи вирусы, мутировавшие (и потому ещё более опасные) вирусы уток, собак и кроликов; нанобактерии, микоплазмы и даже простейшие одноклеточные животные (!), в частности, акантамеба (которую ещё называют «амебой, пожирающей мозг»).
Вышеописанная «гремучая смесь» впрыскивается пациентам (в том числе грудным младенцам!) самым «эффективным» путем - непосредственно в кровь, в обход всех естественных защитных барьеров.
Между тем установлено, что бактериальные и вирусные ДНК, вводимые путём прививки, могут встраиваться в геном человека, вызывая клеточные мутации (не оттого ли сейчас так стремительно растет детская онкология?).
youtube.com/watch?v=xRjd0I5J0fA
Тем не менее, она «почему-то» исчезла.
Точно так же никогда не было и прививок от лепры.
И точно так же она сама собой исчезла, как и чума.