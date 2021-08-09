В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат

При оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу.

Про це свідчать дані звіту Державної служби статистики "Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів" за 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними звіту, в категорії "заможні" стоїть прочерк, тобто до багатих себе зараховують менше 0,1% українців.

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Значна частина українців - 31,9% - не вважають себе бідними, але ще й не зараховують себе до середнього класу.

Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.

Тільки 1,6% українців вказують, що їхнє матеріальне становище покращилось за минулий рік. У 4,4% домогосподарств матеріальне становище "швидше покращилась".

Матеріальне становище залишилося без змін у 43,6% українців, "швидше за погіршилося" - у 29,5%, погіршилося - у 21,2%.