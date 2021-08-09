В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат
При оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу.
Про це свідчать дані звіту Державної служби статистики "Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів" за 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За даними звіту, в категорії "заможні" стоїть прочерк, тобто до багатих себе зараховують менше 0,1% українців.
Значна частина українців - 31,9% - не вважають себе бідними, але ще й не зараховують себе до середнього класу.
Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.
Тільки 1,6% українців вказують, що їхнє матеріальне становище покращилось за минулий рік. У 4,4% домогосподарств матеріальне становище "швидше покращилась".
Матеріальне становище залишилося без змін у 43,6% українців, "швидше за погіршилося" - у 29,5%, погіршилося - у 21,2%.
Будь ласка, зачекайте...
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Голосование - это прикол такой. Раньше при совке на избирательных участках даже наливали, чтобы чувство праздка у люмпенов было.
Уровень жизни - это совсем другое.
жаль еще не высрали шо пенсионисты раскупят все Роллс-ройсы и виллы рядом с Аваковым
От ******* українці жалітись на долю. Хатинки таки стоять, квартири, автівки... всі бідні. Йомайо....
Хай мене научать.
"Средний класс" определяется просто: где отдыхали летом. Кол-во украинцев отдыхающих на курортах Турции, Египта, Болгарии (Греция/Черногория) составляет порядка 10%. Это и есть кол-во среднего класса.
Сере́дній клас - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людей , що має стійкі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 доходи , достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 потреб . До середнього класу, як правило, відносять таких людей, які мають високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації , і що займають в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільстві проміжне становище: між багатою невеликою частиною і значною - низькооплачуваною частинами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населення . Відповідно до сторінки "American middle class", особи, що належать до середнього класу в загальномуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-1 [1] :мають комфортабельні стандарти життя;мають значну економічну безпеку;мають чималу робочу автономію;покладаються на свої знання для самозабезпечення.
Представники середнього класу в Україні, за висловлюваннями фахівців, жодним чином не відповідають критеріям, встановленим для представників середнього класу демократичних держав світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-2 [2]
Определение совершенно не подходит для Украины.
"Устойчивый доход" - это что? Это зачем? Если я нигде не работаю, но у меня есть 1 млн.$ из которых я ежемесячно трачу по 2 000, то это "доход"? Он "устойчивый"?
" ...високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації ..." Серьезно? Коррупционеры - ярчайшие представители "среднего класса". Это у них "високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації "? Причем если взять кол-во тех же ITшников и коррупционеров, то еще большой вопрос: кого больше в Украине.
В стране автомобилей представительского класса больше, чем в Германии и Франции!
Больше я видел только в Монако и ОАЭ.
У гостей - очень крутые. Но они не граждане.
- Мойша, ти де береш гроші.
- Які гроші Фіма, у мене всього 2%, от на ці два нещасні відсотки я і живу.
Тисячі корупціонерів різних рангів, депутати, прокурори, слідчі, голови всяких рад купаються в золоті, але вважають себе середнім класом? Типу є ще до чого прагнути.