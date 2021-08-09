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В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат

В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат

При оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу.

Про це свідчать дані звіту Державної служби статистики "Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів" за 2020 рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними звіту, в категорії "заможні" стоїть прочерк, тобто до багатих себе зараховують менше 0,1% українців.

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Значна частина українців - 31,9% - не вважають себе бідними, але ще й не зараховують себе до середнього класу.

Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.

Тільки 1,6% українців вказують, що їхнє матеріальне становище покращилось за минулий рік. У 4,4% домогосподарств матеріальне становище "швидше покращилась".

Матеріальне становище залишилося без змін у 43,6% українців, "швидше за погіршилося" - у 29,5%, погіршилося - у 21,2%.

бідність (143) багатство (67) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+12
И все ровно они пойдут и проголосуют за парня с народа, потому что он такой же дебил как и они
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09.08.2021 10:41
+11
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 7736
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09.08.2021 10:40
+9
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 2781
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09.08.2021 10:44
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В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 3984
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09.08.2021 10:39 Відповісти
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 7736
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09.08.2021 10:40 Відповісти
Щоб загалу було зрозуміло. Результати такого обстеження досить умовні. У ньому не хочуть приймати участь.
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09.08.2021 11:53 Відповісти
Просто отличная статистика,это победа!
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09.08.2021 10:40 Відповісти
И все ровно они пойдут и проголосуют за парня с народа, потому что он такой же дебил как и они
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09.08.2021 10:41 Відповісти
А они не видят связи между своим голосованием и своим уровнем жизни.

Голосование - это прикол такой. Раньше при совке на избирательных участках даже наливали, чтобы чувство праздка у люмпенов было.
Уровень жизни - это совсем другое.
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09.08.2021 10:52 Відповісти
Это точно. При совке на выборах всего один кандидат был. Помню в детстве меня такое название как "выборы" при одном кандидате реально в тупик размышлений загонял. Спас отец со словами "ну можно же против поставить" Хоть какая-то логика.
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09.08.2021 10:57 Відповісти
нет, они за олигарха Петю проголосуют, в знак благодарности, что он всё советское присвоил себе за 20 лет прибывания у власти...тем самым ловко ****....простоватый народец)))))
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09.08.2021 11:20 Відповісти
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 5010
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09.08.2021 10:41 Відповісти
а как же это?
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 3130
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09.08.2021 10:42 Відповісти
толстота этого текста - как у Юзика.
жаль еще не высрали шо пенсионисты раскупят все Роллс-ройсы и виллы рядом с Аваковым
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09.08.2021 10:54 Відповісти
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09.08.2021 10:42 Відповісти
Попытка "все отобрать у богатых и поделить", т.е. "сделать их" приводит к увеличению количества бедных. Такой вот парадокс
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09.08.2021 10:43 Відповісти
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 2781
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09.08.2021 10:44 Відповісти
Единственный плюс, при Зеле стало больше дорог капитально ремонтироваться, все остальное, полный пипец.
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09.08.2021 10:47 Відповісти
Ууууууууу і по тих дорогах їздять бідні
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09.08.2021 11:02 Відповісти
Та. да. Его на эти дороги загнать, на "капитально отремонтированные" втридорога

В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат - Цензор.НЕТ 7703
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09.08.2021 11:12 Відповісти
Как показала история, отобрать всё у бедных и отдать единицам олигархов - тоже не привела к богатству страны.
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09.08.2021 11:01 Відповісти
Это уже дно, или еще все впереди. А как же помню Зеленский сказал, если не справлюсь, то подам в отставку.
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09.08.2021 10:43 Відповісти
Не отвлекайте "величайшего" глупыми вопросами. Он занят, гешефт подсчитывает.

В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 1793
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09.08.2021 10:45 Відповісти
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 1770
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09.08.2021 10:46 Відповісти
Ага, если учесть как порох с гонтаревой убил гривну в 3 раза... И не надо ля-ля о войне: в Грузии тоже была война, но лари не упал в 3 раза...
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09.08.2021 12:02 Відповісти
а к какому классу себя относят прокуроры, судьи коституционного суда, этк...?
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09.08.2021 10:49 Відповісти
Сироты. Тяжелое наследие.
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 5301
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09.08.2021 10:54 Відповісти
...Прахоботського режиму
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09.08.2021 10:55 Відповісти
Прокуроры и судьи относят сами себя к бомжам.
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09.08.2021 11:35 Відповісти
Забыли у Порошенко спросить.
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09.08.2021 10:49 Відповісти
А может у фотографов и аниматоров из СН, которые за 2 года чудом стали миллионерами?
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09.08.2021 10:54 Відповісти
Всіх в книгу Гінеса, як рекордсменів збагачення
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09.08.2021 10:57 Відповісти
При Пороху такого не було.
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09.08.2021 10:54 Відповісти
Як це немає багатих ?
От ******* українці жалітись на долю. Хатинки таки стоять, квартири, автівки... всі бідні. Йомайо....
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09.08.2021 10:55 Відповісти
Взагалі то квартири і автівки майже в усьому світі вже давно необхідний мінімум...
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09.08.2021 10:59 Відповісти
Угу ... І ті автівки вони на головах носять.
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09.08.2021 11:45 Відповісти
от якраз господарям тих хатинок по посадах голосніше всіх треба казати, що вони дуже, дуже скромні прибутки мають.
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09.08.2021 11:01 Відповісти
Может, у Зеленского с Ахметовым и Коломойским что-то подправить...?
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09.08.2021 10:57 Відповісти
...рояль у філармонії потрібно поправити, а то розбовтали.
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09.08.2021 10:59 Відповісти
...И ПОРОШЕНКА...ПОРОШЕНКА ЗАБЫЛ...)))))))))))
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09.08.2021 11:23 Відповісти
Я в богатії піду
Хай мене научать.
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09.08.2021 11:00 Відповісти
"Госстат"? "Сами себя оценивают"? Разогнать этих нафталиновых пенсионеров нах!
"Средний класс" определяется просто: где отдыхали летом. Кол-во украинцев отдыхающих на курортах Турции, Египта, Болгарии (Греция/Черногория) составляет порядка 10%. Это и есть кол-во среднего класса.
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09.08.2021 11:00 Відповісти
Певною мірою зауваження слушне. Але треба домовитись і дати визначення "середнього класу". До речі, у різних країнах воно може бути різним.

Сере́дній клас - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людей , що має стійкі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 доходи , достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 потреб . До середнього класу, як правило, відносять таких людей, які мають високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації , і що займають в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільстві проміжне становище: між багатою невеликою частиною і значною - низькооплачуваною частинами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населення . Відповідно до сторінки "American middle class", особи, що належать до середнього класу в загальномуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-1 [1] :мають комфортабельні стандарти життя;мають значну економічну безпеку;мають чималу робочу автономію;покладаються на свої знання для самозабезпечення.
Представники середнього класу в Україні, за висловлюваннями фахівців, жодним чином не відповідають критеріям, встановленим для представників середнього класу демократичних держав світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-2 [2]
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09.08.2021 11:49 Відповісти
Согласен с тем, что "средний класс" - разный в разных странах.

Определение совершенно не подходит для Украины.
"Устойчивый доход" - это что? Это зачем? Если я нигде не работаю, но у меня есть 1 млн.$ из которых я ежемесячно трачу по 2 000, то это "доход"? Он "устойчивый"?
" ...високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації ..." Серьезно? Коррупционеры - ярчайшие представители "среднего класса". Это у них "високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації "? Причем если взять кол-во тех же ITшников и коррупционеров, то еще большой вопрос: кого больше в Украине.
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09.08.2021 12:18 Відповісти
+5
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09.08.2021 13:22 Відповісти
Недавно был в Украине. Родня живёт начиная с Закарпатской области и по Луганскую, плюс юг, Мелитополь. Так вот, непонятно как зарабатывают, всё бедные, но при этом покупают квартиры, делают дорогостоящие ремонты ну и машины, это уже мелочь. Мне в Чехии, несмотря на солидную, по здешним меркам зарплату, своё жильё не светит.
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09.08.2021 11:01 Відповісти
да и машинки в Чехии по беднее....за Киев не говорю, там просто разгул автожира....
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09.08.2021 11:25 Відповісти
вибірка незрозуміла - хто ваші родичі, хто ви нарешті. Може у вас династія мусорів
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09.08.2021 16:17 Відповісти
Прибедняются!!
В стране автомобилей представительского класса больше, чем в Германии и Франции!
Больше я видел только в Монако и ОАЭ.
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09.08.2021 11:03 Відповісти
добав - ...на 100 тис населення. А в Монако наших багато?
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09.08.2021 11:08 Відповісти
У граждан Монако машины скромные (по нашим меркам).
У гостей - очень крутые. Но они не граждане.
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09.08.2021 13:23 Відповісти
а хто рахував, і в якому стані ті машини, не євробляхи часом які задешево продають? І знову, це про який регіон - столиця і великі міста? Можливо, частково погоджуся, є багато депутатів, їхніх помічників, їх сім'ї, корупціонерів різного калібру, мусорів, прокурорів, аблакатів, суддів та сбушників які можуть собі дозволити гарні автівки та інше.
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09.08.2021 16:15 Відповісти
Анекдот - їврейський:
- Мойша, ти де береш гроші.
- Які гроші Фіма, у мене всього 2%, от на ці два нещасні відсотки я і живу.
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09.08.2021 11:05 Відповісти


В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат - Цензор.НЕТ 5264
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09.08.2021 11:06 Відповісти
Притворятся бедным выгодно ,чтоб налоги не платит и субсидии иметь (пусть лохи платят и то и другое). Народец гнилой у нас, не привыкший жить в сообществе
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09.08.2021 11:06 Відповісти
а ти вже згнив давно?
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09.08.2021 11:09 Відповісти
В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат - Цензор.НЕТ 2981
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09.08.2021 11:15 Відповісти
Повна маячня, а олігархи це що середній клас ? Подивітся на вулицях Києва які переважають автомобілі, можна порівняти з Парижом чи Берліном престижних в нас не менше.Чи проіхатись в радіусі 30 км від Києва і подивитись які "хатинки" ,це бідняки чи середній клас.? Інше питаня що в жодній цивілізованій крані немає такого дисбалансу в зарплатах і пенсіях яка становить десятки а іноді сотні раз ,пенсія більшості пенсіонерів 2-3 тисячі а судді 150 тисяч.
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09.08.2021 11:39 Відповісти
Нет богатых? Я что-то не знаю? Ахметов, Коломойский, Новинский и другие умерли?
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09.08.2021 12:00 Відповісти
вони НЕ українці, а москалі, татари, жи ди....
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09.08.2021 12:14 Відповісти
Ага. А ООН сообщает, что каждый седьмой украинец недоедает.
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09.08.2021 12:12 Відповісти
епоха ЗЕлиднів!
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09.08.2021 12:14 Відповісти
Одно могу сказать, то что творится в Украине, будет вечно если мы не сломим эту кацапскую систему! Как так может, что депутат - слуга народа (не только зЕбилы) не зарабатывают а получают в разы больше, чем хозева (народ)? Да плюс неприкасаемость - рай для бандитов! Какой стимул, думать о благосостоянии украинцев? Именно по этому, была Революция достоинства но ничего не изменилось! Предлагаю: депутатам минимальную зарплату (и этого не заработали), пусть подумают об минималке! А за конверт - конфискация всего имущества, даже и у родных и близких и от 10 лет строгого режима. Надеюсь дело здвинеться с мёртвой точки и будут депутаты действительно нашими слугами, повышая себе и не только себе, заработную плату...
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09.08.2021 12:19 Відповісти
Ахметов, Порошенко, Фирташ, Тигипко, Ярославский и подобное - считают себя бедными и не входят в число гордого 1%.
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09.08.2021 13:21 Відповісти
з тими грошами що вони мають, вони можуть собі дозволити очолити список найбідніших українців.
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09.08.2021 16:23 Відповісти
І не кажіть . Кількість зубожілих зашкалює . Це добре видно на автостоянках перед супермаркетами . В ресторанах всі столики , а в готелях всі номери - тупо зайняті наглухо зубожілими людьми . А на дорогах що робиться ? Вулиці просто переповнені автівками зубожілих , скрізь корки . Такої кількості зубожілих людей як зараз , в Україні не було ніколи . Вже навіть в європейських , турецьких та єгипецьких курортах , і то стільки зубожілих з України , що фініку немає де впасти .
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09.08.2021 13:56 Відповісти
А ви зменшіть кількість парковок та їх кількість і тоді взагалі буде вважатися що у кожного українця по три машини.
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09.08.2021 16:22 Відповісти
'Алчность', як правильно українською?
Тисячі корупціонерів різних рангів, депутати, прокурори, слідчі, голови всяких рад купаються в золоті, але вважають себе середнім класом? Типу є ще до чого прагнути.
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09.08.2021 14:22 Відповісти
В Украине парадоксальная ситуация. Действительно среднего класса нет, а себя к нему относят корупционеры из числа чиновников и преподавателей ВУЗов.
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09.08.2021 18:58 Відповісти
а вот при папереднике было 167% богатых и бедных вообще не было.
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10.08.2021 04:56 Відповісти
А у нас все кто получают больше 5 тыс зарплаты - богатые!Это же какая то стерва из слуг непонятно какого народа заявила , что 5 тыс типа достаточная зарплата.Вот пусть депутаты и живут на такую зарплату и их расходы надо контролировать , как больше 5 тыс потратил , так тюрьма!
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10.08.2021 22:08 Відповісти
 
 