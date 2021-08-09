Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс

Результати змін клімату відбиваються в Україні швидше, ніж у багатьох інших країнах світу.

Про це в інтерв'ю BBC NewsУкраїна заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж де-небудь у світі", - наголосила вона.

За словами посла, одне з найболючіших перетворень, яке Україна повинна пройти на цьому шляху, - це скорочення видобутку вугілля.

"А відмовитися від викопного палива в країні, яка має довгу історію його використання і де цілі громади залежать від цього видобутку, де це основна робота і головне джерело доходів - дуже непросто. Все це показує, яким має бути рівень діалогу, щоб люди погодилися і повірили, що економіка може зростати і на "зеленій" енергії", - пояснила Сіммонс.

"Але якщо підходити до цього тільки як до економічного або політичного питання, це викличе проблеми, тому що громади на місцях відчують, що їх позбавляють засобів до життя. Я кажу це як представник країни, яка розбирається в цьому, може, краще за інших, - тому що ми пройшли через дуже болючий процес закриття вугільних шахт. І про це ми говоримо з міністерством енергетики - про проблеми, які ми мали, про помилки, які зробили, і як домогтися того, де ми зараз", - додала посол.

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