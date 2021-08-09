Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс
Результати змін клімату відбиваються в Україні швидше, ніж у багатьох інших країнах світу.
Про це в інтерв'ю BBC NewsУкраїна заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.
"Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж де-небудь у світі", - наголосила вона.
За словами посла, одне з найболючіших перетворень, яке Україна повинна пройти на цьому шляху, - це скорочення видобутку вугілля.
"А відмовитися від викопного палива в країні, яка має довгу історію його використання і де цілі громади залежать від цього видобутку, де це основна робота і головне джерело доходів - дуже непросто. Все це показує, яким має бути рівень діалогу, щоб люди погодилися і повірили, що економіка може зростати і на "зеленій" енергії", - пояснила Сіммонс.
"Але якщо підходити до цього тільки як до економічного або політичного питання, це викличе проблеми, тому що громади на місцях відчують, що їх позбавляють засобів до життя. Я кажу це як представник країни, яка розбирається в цьому, може, краще за інших, - тому що ми пройшли через дуже болючий процес закриття вугільних шахт. І про це ми говоримо з міністерством енергетики - про проблеми, які ми мали, про помилки, які зробили, і як домогтися того, де ми зараз", - додала посол.
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Нужно всем миров объединиться и тушить солнечные пятна!
Но тогда Одессе п.здец - ваще замёрзнет нах...
Что делать, если до людей по другому не доходит как только через "телевизор" и "холодильник" (попросту говоря кошелек)!!!
С такими заявлениями прямая дорога в СН.
Вот так послушаешь британских послов - и уверуешь что рашка таки карманный британский гопник
Так что Мелинда, иди ты в попу.
а то как то не нормально монголоиды и без лошадей
Что в этом плохого в глобальном потеплении для Украины?
ещё лет десять назад писАл тут, а тридцать лет нам об этом на "горном" читали лекции наши профессора.. но наша влада всегда отличалась тупорылым жлобством, как залётный браконьер, для сиюминутной выгоды, постоянно думая о будущих выборах себя найвэлычнишого, а не о Украине..