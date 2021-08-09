УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5840 відвідувачів онлайн
Новини
13 860 90

Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс

Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс

Результати змін клімату відбиваються в Україні швидше, ніж у багатьох інших країнах світу.

Про це в інтерв'ю BBC NewsУкраїна заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж де-небудь у світі", - наголосила вона.

За словами посла, одне з найболючіших перетворень, яке Україна повинна пройти на цьому шляху, - це скорочення видобутку вугілля.

"А відмовитися від викопного палива в країні, яка має довгу історію його використання і де цілі громади залежать від цього видобутку, де це основна робота і головне джерело доходів - дуже непросто. Все це показує, яким має бути рівень діалогу, щоб люди погодилися і повірили, що економіка може зростати і на "зеленій" енергії", - пояснила Сіммонс.

"Але якщо підходити до цього тільки як до економічного або політичного питання, це викличе проблеми, тому що громади на місцях відчують, що їх позбавляють засобів до життя. Я кажу це як представник країни, яка розбирається в цьому, може, краще за інших, - тому що ми пройшли через дуже болючий процес закриття вугільних шахт. І про це ми говоримо з міністерством енергетики - про проблеми, які ми мали, про помилки, які зробили, і як домогтися того, де ми зараз", - додала посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження

клімат (180) шахта (703) вугілля (2469) Сіммонс Мелінда (114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
Посол,
Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 247
показати весь коментар
09.08.2021 11:09
+24
Если в Украине закрыть угольные шахты, температура перестанет расти.
показати весь коментар
09.08.2021 11:10
+21
Эта тетка также трускавецкие курсы окончила?
С такими заявлениями прямая дорога в СН.
показати весь коментар
09.08.2021 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посол,
Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 247
показати весь коментар
09.08.2021 11:09 Відповісти
Это полумеры!
Нужно всем миров объединиться и тушить солнечные пятна!
Но тогда Одессе п.здец - ваще замёрзнет нах...
Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7396
показати весь коментар
09.08.2021 11:49 Відповісти
мысль такая, что она владеет какой то информацией, которой не владеешь ты и те кто тебе лайкнул.
показати весь коментар
09.08.2021 13:05 Відповісти
бред
показати весь коментар
09.08.2021 11:09 Відповісти
Если в Украине закрыть угольные шахты, температура перестанет расти.
показати весь коментар
09.08.2021 11:10 Відповісти
он имел ввиду не саму добычу, а сокращение производства энергии от угля. Великобритания уже 30% солнце и ветер.
показати весь коментар
09.08.2021 11:27 Відповісти
вместо угля стали сжигать газ
показати весь коментар
09.08.2021 11:43 Відповісти
ну и чудно! школьный эксперимент-зимой, посыпать сажей снег, он на солнце растает. ТЭС насыпают золу на миллионы кв км, т.о. греют землю. тем более наш уголь марки Г, низкокалорийное фуфло с огромным содержанием золы.
показати весь коментар
09.08.2021 12:26 Відповісти
на ТЭС стоят электрофильтры, так что они не засоряют золой атмосферу как вулканыТемпература в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 954
показати весь коментар
09.08.2021 12:54 Відповісти
)))))))))где ты видел электрофильтры на наших станциях? там циклоны. минимум пару вагонов золы вылетает в трубу на адной ТЭС в сутки.
показати весь коментар
09.08.2021 13:40 Відповісти
какая себестоимость ветра и солнца ?
показати весь коментар
09.08.2021 19:43 Відповісти
например как твоей жены. потратил на свадьбу, а потом трахаешь на шару 5 раз в день.
показати весь коментар
10.08.2021 10:11 Відповісти
Нет просто в свое время у них Маргарет Тетчер позакрывала шахты...Вони тогда у них было.... Но конечно сравнивать их экономику и нашу... особенно с учетом того, что ей сейчас рулят полные идиоты, которые только за счет кредитов существовать умеют!!!
показати весь коментар
09.08.2021 11:23 Відповісти
А вони помиляються ?
показати весь коментар
09.08.2021 11:42 Відповісти
Це щоб закупати більше імпортного газу?
показати весь коментар
09.08.2021 11:13 Відповісти
Если действовать по идиотскому, то да! Если для того, чтобы включить мозги, нам нужны космические цены на тепло, тогда может мы наконец займемся энергосбережением и энергоэффективностью
показати весь коментар
09.08.2021 11:27 Відповісти
А космические зарплаты прицепом пойдут, или нужно всю среднюю зарплату за хрущевскую двушку отдать?
показати весь коментар
09.08.2021 11:30 Відповісти
Тогда потеряется весь смысл: тепло относительно з/п будет дешевым и вы положите болт на его сбережение, реализовывать которое будет явно затратнее.
Что делать, если до людей по другому не доходит как только через "телевизор" и "холодильник" (попросту говоря кошелек)!!!
показати весь коментар
09.08.2021 14:00 Відповісти
Я эту хреню слышу много лет, за это время я потратил на отопление моего нового и теплого дома из ракушки, пенопласта и кирпича, с тройными стеклопакетами 60 тысяч гривен. Мне как сельскому жителю, где зарплата 5000 считается очень приличной, это как-то дороговато. И утеплять больше нечего, дом уже утепленный. Поэтому последние 2 зимы я топлю дровами, а такого козла-советчика как ты, гонял бы вилами по всему селу, чтобы мозги встали на место.
показати весь коментар
09.08.2021 15:21 Відповісти
дайош 100 гр. кв. м!
показати весь коментар
09.08.2021 13:23 Відповісти
Да хоть 1000, мне пох - у меня котел на пеллетах и дом утеплен 10см пенопласта, а плита индукционка. (Если что: я не идиот и понимаю, что паровозиком и пеллета вырастет, но все же сильно меньше)
показати весь коментар
09.08.2021 14:05 Відповісти
Идиот. По калорийности пеллета не дешевле газа. Плюс геморрой с топкой в сравнении с газом. Надеюсь персонально тебе поднимут цену раз в 10
показати весь коментар
09.08.2021 15:30 Відповісти
Закроем шахты, уголь будут из РФ и ЮАР возить. Нужно снижать зависимость от угля, а шахты сами постепенно закроются.
показати весь коментар
09.08.2021 11:13 Відповісти
Цікаво що за одною відомою формулою, при тарифоутворенні ціна вугілля вже рахується як привезеного з ЮАР через нідерландську товарну біржу
показати весь коментар
09.08.2021 11:15 Відповісти
по итогу получилось, что это самая низкая цена. зеленые дегенераты сначала кинулись кукарекать, но по обыкновению обосрались.
показати весь коментар
09.08.2021 11:30 Відповісти
Эта тетка также трускавецкие курсы окончила?
С такими заявлениями прямая дорога в СН.
показати весь коментар
09.08.2021 11:13 Відповісти
Средняя температура января в Лондоне +8С, мы уже согласны топить шотландским виски по цене угля.
показати весь коментар
09.08.2021 11:14 Відповісти
Єй, Симмонс, как косячок зашел? Норм?))
показати весь коментар
09.08.2021 11:15 Відповісти
будем брать энергию сонца без посредников
показати весь коментар
09.08.2021 11:15 Відповісти
Ракетные шахты уже закрыли. Пора закрывать угольные. Ждём Будапештский меморандум - 2. Обязательно с теми же гарантами, "проведёнными и надежными".
показати весь коментар
09.08.2021 11:18 Відповісти
Тема для скабеевой,а,что вообще делает этот посол в Украине
показати весь коментар
09.08.2021 11:18 Відповісти
та да...Украина настолько независима, что у нее даже климат независим от климата остальной планеты.
показати весь коментар
09.08.2021 11:20 Відповісти
это уже уровень даже не для папуасов со стеклянными бусами...
показати весь коментар
09.08.2021 11:20 Відповісти
она родственница соловьёва или кислелёва?
показати весь коментар
09.08.2021 11:22 Відповісти
Она их внебрачная дочь .
показати весь коментар
09.08.2021 19:40 Відповісти
Злонамеренный какой то меседж...
Вот так послушаешь британских послов - и уверуешь что рашка таки карманный британский гопник
показати весь коментар
09.08.2021 11:24 Відповісти
_Симмонс, почему вы не боретесь с прецессией? Долой прецессию, это возмутительно и неприемлемо, планета виляет осью как шюха тазом! А климат планеты - явление глобальное и неизменно изменчивое, теплей - холодней, теплей - холодней. Так было и так будет, человечество на это влияет в такой же мере как рыбы на течения океанов. Нехер впаривать свою антинаучную чушь для невежд и подлецов, греющих на этом руки!
показати весь коментар
09.08.2021 11:26 Відповісти
Он призывает закрыть угольные шахты по всему миру, но не на все страны есть рычаги давления или пряники. Не исключено, когда будет вставать вопрос о членстве в ЕС, в план действий добавят разные экологические пункты, типа закрытие угольных шахт, минимальный процент возобновляемой энергетики, отказ от автомобилей с ДВС и так далее. И на все это придется пойти. Или отказаться, как отказалась Исландия, не согласившись с лимитированием объемов рыбного лова.
показати весь коментар
09.08.2021 11:29 Відповісти
Цікаво, чим британці опалюють житло.
показати весь коментар
09.08.2021 11:29 Відповісти
У них теплее чем в ялте
показати весь коментар
09.08.2021 11:32 Відповісти
Ну тоді посла Великобританії поселити в кімнаті без опалення взимку, а літом без кондиціонера.
показати весь коментар
09.08.2021 11:37 Відповісти
У Лондоні на Темзі до 60-х років 19 століття ярмарок щозими проводили. Бо крига стояла. А потім певно почали добувати вугілля в Україні і пішло глобальне потепління.🙃
показати весь коментар
09.08.2021 11:31 Відповісти
Неа, с начала в Германии, Франции и Бельгии с Англиюшкой и Шотландушкой, а потом уже в Юзовском бассейне.
показати весь коментар
09.08.2021 11:37 Відповісти
Я до того, що тоді закінчився малий льодовиковий період і почалось чергове циклічне потепління. І антропогенний фактор тут #10.
показати весь коментар
09.08.2021 11:41 Відповісти
один вулкан за тиждень викине стільки СО2,скільки китай за пару років
показати весь коментар
09.08.2021 12:04 Відповісти
ще вона не сказала про глабальну шкідливість парникового ефекту і спалювання листя
показати весь коментар
09.08.2021 12:23 Відповісти
Я уточнил ваш сарказм.
показати весь коментар
09.08.2021 12:05 Відповісти
🤣🤣🍖
показати весь коментар
09.08.2021 11:34 Відповісти
іншими словами ліквідуємо вугільні шахти, ліквідуємо громади шахтарів, ліквідуємо села (газ дорогий, вугілля не буде, валежніка на всих не вистачить), всі повтікають за кордон на пмж. Залишимо для України населення приблизно 10 млн. зебілов, які будуть грітися в катакомбах. Непогана "перспектива"
показати весь коментар
09.08.2021 11:35 Відповісти
Іспанія, Севілья на суботу 14го до +50
показати весь коментар
09.08.2021 11:35 Відповісти
Когда к Маргарет Тетчер после Фолклендов прибыли американцы и сказали, а чо такое, низзя воевать. Она предложила им отдать Гавайи Японии. После чего отправила их в попу.
Так что Мелинда, иди ты в попу.
показати весь коментар
09.08.2021 11:39 Відповісти
Не твое послинове дело что делать Украине, это должны решать сами украинцы. Ты там катера для начала организуй, посол.
показати весь коментар
09.08.2021 11:42 Відповісти
Ржака.
показати весь коментар
09.08.2021 11:42 Відповісти
Не твое послиное дело что делать Украине, это должны решать сами украинцы. Ты там катера для начала организуй, посол.
показати весь коментар
09.08.2021 11:42 Відповісти
уничтожив производство в Украине и в Европе не остановит глобальное потепление. Китай так же продолжит коптить в северном полушарии и нагревать атмосферу.
показати весь коментар
09.08.2021 11:44 Відповісти
один вулкан за тиждень викине стільки СО2,скільки китай за пару років
показати весь коментар
09.08.2021 12:07 Відповісти
Леониду Данилычу США отстегнули более миллиарда долларов на закрытие этого дерьма...,куда пошло то бабло догадайтесь с 1 раза... Стадо идиотов...
показати весь коментар
09.08.2021 11:47 Відповісти
Копанки Ефремова и прочих Крыс ДАУНбасса типа Каломойский дают в бюджет Украины ноль целых нибуя десятых....и это правильно...быдлу нехкер пузо наедать
показати весь коментар
09.08.2021 11:54 Відповісти
пожежі в Якутії перекрили всі викиди з українських тес
показати весь коментар
09.08.2021 11:57 Відповісти
Мой покойный отец будучи депутатом Рады 1 созыва узнал куда дела бабло американское угольнвя мафия Украины...Слава Данилычу и его прихвостням... сегодняшним...
показати весь коментар
09.08.2021 11:58 Відповісти
Интересно,а есть способ сделать железо без угля?
показати весь коментар
09.08.2021 11:59 Відповісти
Вся Сибирь горит...скоро к Алтаю подойдет....а ничиналось все из небольшого очага в Якутии...сейчас горит Красноярский край...Иркутская область, Бурятия...вчера Саш9а Сотнимк в Ютьюбе казав шо горит ВСЕ...наверно Визитка Яроша сработала..
показати весь коментар
09.08.2021 12:01 Відповісти
ну будет вместо тайги в Сибири монгольские степи с лошадьми Пржевальского,
а то как то не нормально монголоиды и без лошадей
показати весь коментар
09.08.2021 12:15 Відповісти
Очко собі нехай закриє
показати весь коментар
09.08.2021 12:02 Відповісти
Только тот брит не уточнил что среднегодовая температура вырастит из за того что зимы станут мягче и теплее, а вот летние температуры как раз понизятся и увеличится количество осадков летом, а вот похолодание наоборот приводит к жаркому сухому лету в Украине и зимы в сильными морозами.
Что в этом плохого в глобальном потеплении для Украины?
показати весь коментар
09.08.2021 12:05 Відповісти
..по-любому шахты нужно постепенно сворачивать.. и угольные регионы перепрофилировать..
ещё лет десять назад писАл тут, а тридцать лет нам об этом на "горном" читали лекции наши профессора.. но наша влада всегда отличалась тупорылым жлобством, как залётный браконьер, для сиюминутной выгоды, постоянно думая о будущих выборах себя найвэлычнишого, а не о Украине..
показати весь коментар
09.08.2021 12:08 Відповісти
Для начала надо найти замену углю . Но не хлам типа солнечных и ветровых генераторов , а более эффективный способ .
показати весь коментар
09.08.2021 19:37 Відповісти
..для начала нужно хорошо утеплить всё, что обогревается и коммуникации, вместо того, чтобы "подсаживать" нарид на субсидии.. это самая очевидная и "пожизненная" инвестиция..
показати весь коментар
09.08.2021 21:31 Відповісти
українське спалюване вугілля є абсолютним НУЛЕМ проти того, що спалює КИТАЙ!
показати весь коментар
09.08.2021 12:13 Відповісти
Британский бизнесмен Джон Х*юз открыл ДАУНбасс,а американский бизнесмен Сидней Гилман построит для рюсских Баранов Кузбасс...что построили РАБссиянцы ...ХЗ
показати весь коментар
09.08.2021 12:14 Відповісти
Юзовка пля...
показати весь коментар
09.08.2021 12:15 Відповісти
те "ученные" почему то не упоминвют что углекислый газ основа жизни на Земле и его очень и очень мало в атмосфере, всего 4 кг на квадратный метр и что для урожая в 100 центнеров с гектара поглощается с атмосферы 2 кг углекислого газа
показати весь коментар
09.08.2021 12:20 Відповісти
Куда этим ученым до Вас, рассказывающих нам о концентрации газа не на единицу объема или массы, а на единицу площади)))
показати весь коментар
09.08.2021 14:35 Відповісти
Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7531 смериканцы в Кузбассе.Фото 1927 года
показати весь коментар
09.08.2021 12:22 Відповісти
Полтора 2 градуса повысится температура в ближайшие 5 лет и капздец...,глобальное потепление победит Корону с Вирусом...Зуб даю... А Ледники тают на глазах..Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7012
показати весь коментар
09.08.2021 12:25 Відповісти
40 % городов Мира находиться у воды,а это значит они БУДУТ затоплены...Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9291 ку ку...таяние ледников Гренландии погубит планету...
показати весь коментар
09.08.2021 12:29 Відповісти
брехня
показати весь коментар
09.08.2021 14:05 Відповісти
Уголь - топливо 19 века. А сейчас уже 21-й. И нефтью машины заправлять тоже уже пора прекращать.
показати весь коментар
09.08.2021 14:18 Відповісти
А чем заправлять ? Ослиной мочой ?
показати весь коментар
09.08.2021 19:35 Відповісти
Водород, например? Электричество?
показати весь коментар
09.08.2021 20:54 Відповісти
А водород и элетричество - из тумбочки... (анекдот такой)
показати весь коментар
09.08.2021 22:51 Відповісти
А атомные станции зачем? По-моему, сейчас это самый экологичный способ выработки энергии. Их Ахметов и компания как-раз и стараются закрыть потому, что они мешают им засирать атмосферу своим углем.
показати весь коментар
10.08.2021 16:09 Відповісти
Так, вугілля впливає на зміну клімату, але зауважте що Британія це постіндустріальна країна, а Україна відстала.
показати весь коментар
09.08.2021 15:03 Відповісти
Не Великобритания, а Англия. Последний писк Велико был в Аргентине. Не "Гарант", а дешёвые меркантильные сцыкуны, способные показывать глубокую озабоченность, устраивать демарши и ПРОДАВАТЬ в кредит папуасам непотреб типа древних саксонов и старых кораблей
показати весь коментар
09.08.2021 15:39 Відповісти
Такую чушь нести , послу не позволительно . Температура на земле за 20 лет выросла на 0.01 градуса . И это на уровне погрешности измерений .
показати весь коментар
09.08.2021 19:34 Відповісти
А на сколько в Украине средняя выросла? Рекорды за рекордами. Это сердце Европы. Здесь должна быть зелень и прохлада. А скоро будут степи и пустыни.
показати весь коментар
09.08.2021 20:56 Відповісти
а тут написано https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions , що Україна є світовим лідером по скороченню викидів вуглецевих газів в атмосферу і на 2017-ий рік в порівнянні з 1990-им зменшення викидів складає аж -73%. Більше тільки у вірмен і молдаван!
показати весь коментар
09.08.2021 21:38 Відповісти
 
 