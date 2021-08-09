Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба

В МЗС працюють над збільшенням військової підтримки від США до 1 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми зараз отримуємо 750 млн доларів (військової підтримки від США – ред.), тобто ми майже досягли позначки в 1 млрд, досягнути 1 млрд абсолютно реалістично, така задача є, ми над нею працюємо. І ми будемо працювати з Конгресом насамперед, тому що саме Конгрес виділяє гроші на зовнішню політику США", — сказав він.

Кулеба вважає, що домогтися такої суми цілком реалістично.

Також читайте: НАТО передало Україні 30 тис. літрів дезінфекторів для боротьби з COVID-19

"З року в рік сума підтримки, яку США виділяють безпековому та оборонному сектору Україні, зростає. Ми показали себе як партнера, якому можна довіряти. 1 млрд доларів підтримки – це абсолютно досяжна цифра, над якою ми працюємо", — сказав він.

Нагадаємо, 29 липня посольство України в США повідомило, що Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн більше, ніж у поточному році. Із зазначеного кошторису 125 млн доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн доларів більше, ніж у 2021 році.