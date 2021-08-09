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Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба

Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба

В МЗС працюють над збільшенням військової підтримки від США до 1 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Ми зараз отримуємо 750 млн доларів (військової підтримки від США – ред.), тобто ми майже досягли позначки в 1 млрд, досягнути 1 млрд абсолютно реалістично, така задача є, ми над нею працюємо. І ми будемо працювати з Конгресом насамперед, тому що саме Конгрес виділяє гроші на зовнішню політику США", — сказав він.

Кулеба вважає, що домогтися такої суми цілком реалістично.

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"З року в рік сума підтримки, яку США виділяють безпековому та оборонному сектору Україні, зростає. Ми показали себе як партнера, якому можна довіряти. 1 млрд доларів підтримки – це абсолютно досяжна цифра, над якою ми працюємо", — сказав він.

Нагадаємо, 29 липня посольство України в США повідомило, що Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування Держдепартаменту у 2022 році зі збільшенням розміру допомоги Україні та поправкою щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Згідно із законопроєктом, загальна сума коштів, які мають бути виділені на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн більше, ніж у поточному році. Із зазначеного кошторису 125 млн доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн доларів більше, ніж у 2021 році.

Автор: 

МЗС (4106) США (22417) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
вымогатели "зеленые", блд...
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09.08.2021 11:16
+4
Как то по гнилому ....
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09.08.2021 11:16
+4
А задача самим себя обеспечивать военным производством не стоит? Уроды зелёные.
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09.08.2021 11:19
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вымогатели "зеленые", блд...
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09.08.2021 11:16 Відповісти
Украина сейчас получает 750 млн долларов военной поддержки от США, стоит задача достичь 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 677
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09.08.2021 11:20 Відповісти
Не вымогатели, а попрошайки. США поставляли по 5 надувных лодок, будет по 8.
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09.08.2021 11:39 Відповісти
Курица безмозглая рашистская, опять проктолог будет думать над тобой,как же из этих ошметков рванувших слепить жопу...
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09.08.2021 16:25 Відповісти
Как то по гнилому ....
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09.08.2021 11:16 Відповісти
750 на всех не хватает?
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09.08.2021 11:19 Відповісти
А задача самим себя обеспечивать военным производством не стоит? Уроды зелёные.
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09.08.2021 11:19 Відповісти
)))))))))))))) альфонсы. тогда придется принимать со всех сторон больше.
Украина сейчас получает 750 млн долларов военной поддержки от США, стоит задача достичь 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5341
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09.08.2021 11:19 Відповісти
Эта помощь хоть до армии доходит, или как всегда новые виллы, яхты, машины.
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09.08.2021 11:20 Відповісти
А перестать попрошайничать и научиться зарабатывать и жить по средствам задача не стоит?
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09.08.2021 11:23 Відповісти
и это говорит дипломат? стоит задача выклянчить 1 млрд ?
как-то ну очень не толерантно...просто по-базарному...
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09.08.2021 11:31 Відповісти
Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7408
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09.08.2021 11:35 Відповісти
А менше 3.14здити на великому ************ не пробували?
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09.08.2021 11:35 Відповісти
попрошайки
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09.08.2021 11:36 Відповісти
А вам -болтом по губам ,но скоро начнете получать гуманитарный вазелин из США
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09.08.2021 16:29 Відповісти
Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8996
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09.08.2021 11:51 Відповісти
Это смешно! пиндостан нам должен за сдачу ядерного оружия, как минимум 300 миллиардов, по подсчетам специалистов.
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09.08.2021 12:03 Відповісти
А что, США обязаны финансировать Украину? Где такое написано? В договорах, в том числе и по сдаче Украиной атомного оружия, есть несколько иные пункты, но и их и США, и другие "гаранты" не слишком спешат выполнять.
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09.08.2021 12:08 Відповісти
"В договорах, в том числе и по сдаче Украиной атомного оружия, есть несколько иные пункты" - нет никаких договоров, не придумывайте.
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09.08.2021 12:41 Відповісти
А своё ворьё прижать! Не, не получается! Или не хочется? Думай-те!! Бездари.Ну если есть чем думать.
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09.08.2021 14:32 Відповісти
Чмо будет на износ работать языком
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09.08.2021 15:34 Відповісти
Татаромордва пригожинская страшно возбудилась . Возбужденные помечены спамом
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09.08.2021 16:31 Відповісти
 
 