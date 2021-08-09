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Військові льотчики Повітряних сил США прибули до Вінниці для проведення спільних навчань з українськими спецпризначенцями

Військові льотчики Повітряних сил США прибули до Вінниці для проведення спільних навчань з українськими спецпризначенцями

У понеділок, 9 серпня, у Вінницю для проведення спільних навчань з українськими спецпризначенцями прибули військові льотчики Повітряних сил США.

Про це голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в аеропорту "Гавришівка" українські військові авіатори приймають американських колег. Вони прибули з місця дислокації авіабригад США у Великобританії на базі "Мідлфорс"", - зазначив Борзов.

За його словами, разом з нашими спецпризначенцями американські військові льотчики відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування і по екстреної медичної допомоги.

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"Американським партнерам є що показати і є чому у них повчитися", - наголосив голова Вінницької ОДА

Він також додав, що в рамках розширеної програми співпраці НАТО і реалізації "Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року" два військово-транспортні літаки "МС-130" авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США перебуватимуть в Україні майже місяць.

Автор: 

ВПС (177) Вінниця (620) США (22417) військові навчання (2775)


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Орлы вышли на охоту.
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09.08.2021 11:21 Відповісти
Господи,повний завал! Що ото скажуть СКАБака і Машка-невмивака, а якщо долучаться кисіль і соловей-придурок,то вереску буде на всю улусію!
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09.08.2021 12:12 Відповісти
находиться в Укрине почти месяц.Источник: https://censor.net/ru/n3281569 Исправьте ошибку
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09.08.2021 12:19 Відповісти
Ну хоть так...
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09.08.2021 15:33 Відповісти
 
 