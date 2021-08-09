Військові льотчики Повітряних сил США прибули до Вінниці для проведення спільних навчань з українськими спецпризначенцями

У понеділок, 9 серпня, у Вінницю для проведення спільних навчань з українськими спецпризначенцями прибули військові льотчики Повітряних сил США.

Про це голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в аеропорту "Гавришівка" українські військові авіатори приймають американських колег. Вони прибули з місця дислокації авіабригад США у Великобританії на базі "Мідлфорс"", - зазначив Борзов.

За його словами, разом з нашими спецпризначенцями американські військові льотчики відпрацьовуватимуть навчальні польоти, операції десантування і по екстреної медичної допомоги.

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"Американським партнерам є що показати і є чому у них повчитися", - наголосив голова Вінницької ОДА

Він також додав, що в рамках розширеної програми співпраці НАТО і реалізації "Концепції розвитку Повітряних Сил на період до 2025 року" два військово-транспортні літаки "МС-130" авіаційних загонів 352-го військового крила Сил спеціальних операцій Повітряних Сил Армії США перебуватимуть в Україні майже місяць.