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Новини Україна-НАТО
11 082 30

Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішене в принципі, - посол Великої Британії Сіммонс

Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішене в принципі, - посол Великої Британії Сіммонс

Держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО.

Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися (до НАТО. - ред.), вже вирішене в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І ось розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає... Із залученням України, її участю в операціях НАТО - все відмінно, і прогрес очевидний. Але щодо інституційних реформ, яких вимагає членство, то залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших", - наголосила вона.

Сіммонс зазначила, що Україні необхідно провести інституційну реформу в сфері оборони.

"Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь прогрес. На додаток, статус "Партнера розширених можливостей" і План дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також повинен бути прогрес. Це судова реформа і реформа сектора безпеки", - пояснила посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс

НАТО (6395) посол (1094) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+11
а он и не тормозит...он просто едет в обратную сторону.
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09.08.2021 11:30
+10
Может, но не с предателем ЗЕ во главе государства и не с марионеточным парламентом.
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09.08.2021 11:22
+10
А у зе нету реальной власти, он просто подписывает документы, которые даже не четает, за что потом и ответит. Государством Украина сейчас дефакто управляет вице-презедент Андрей Елдак, по совместитесьтву агент фсб рф позывной "Козырь"
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09.08.2021 11:24
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НУ так пачиму мы еще не в НАТА?
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09.08.2021 11:21 Відповісти
"Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы...".
Зеля институты власти только ломать умеет, а не реформы в них проводить. Все его реформы - насажать своих людей
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09.08.2021 11:38 Відповісти
Тому, що якщо ми зараз би були в НАТО, то завдяки нашим продажним военачальникам з Абрамсів би щезли аккумулятори, з Хаммерів би пропали рації, з натовських радарів кудись би поділися клистрони, а коди "свій-чужий" та новітні натовські розробки стали б відомі Шойгуподібним приматам.
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10.08.2021 19:26 Відповісти
Может, но не с предателем ЗЕ во главе государства и не с марионеточным парламентом.
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09.08.2021 11:22 Відповісти
А у зе нету реальной власти, он просто подписывает документы, которые даже не четает, за что потом и ответит. Государством Украина сейчас дефакто управляет вице-презедент Андрей Елдак, по совместитесьтву агент фсб рф позывной "Козырь"
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09.08.2021 11:24 Відповісти
Єлдак - влучний позивний. Відображає слизьку суть цього прокацапського виродка, який теліпається між баштами кремля, епізодично ерегуючи на можливості десь вкрасти грошей чи збільшити свою владу
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09.08.2021 13:03 Відповісти
Зеля,не тормози. На этот раз у Украине это последний шанс ! Делай что говорят.
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09.08.2021 11:22 Відповісти
а он и не тормозит...он просто едет в обратную сторону.
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09.08.2021 11:30 Відповісти
Ты только-что сказал наркоману, чтобы он не тормозил Думаешь он сейчас возьмет и перестанет тормозить?!
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09.08.2021 11:40 Відповісти
Это до того как угольные шахты закроем, или после.
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09.08.2021 11:23 Відповісти
чо за шахты так взволновался?вон на ордило позакрывали-и никто даже не пикнул.
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09.08.2021 11:31 Відповісти
Это после того, как загоним в шахты Зе-команду и закроем их, завалив входы
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09.08.2021 11:41 Відповісти
Що ще не зрозуміло,Вова? Реформи,Вова,справжні реформи! Ясна річ,що не хочеться,Вова! І олігархи давлять,Вова! Але треба Вова,треба!!!😡
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09.08.2021 11:25 Відповісти
З членом замість президента ми точно натівцями не станемо.
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09.08.2021 11:29 Відповісти
🐸🎹🎹😂
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09.08.2021 12:19 Відповісти
Домалюю недостаючу деталь: піаніно - ударний інструмент, і не вистачає
.!.
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09.08.2021 13:06 Відповісти
Дипломатично...А по существу верно ! Наша страна переполнена вражеской агентурой и борьба с ней ведется декоративно. Мы желаем стать членом,принимать участие в разработке стратегических планов и секретных программ ? А назавтра всё это на столе в кремле... В тылу у нас непочатый край работы! Тут же вам и экономика...пропали !? газа нет!? Заберите энергетику из воровских рук , нам собственного газа хватит еще и продавать будем.
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09.08.2021 11:33 Відповісти
Може через рік або три.
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09.08.2021 11:34 Відповісти
Мабуть, при новій владі, якщо вона буде патріотична...
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09.08.2021 13:33 Відповісти
А коли імпічмент?
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09.08.2021 11:35 Відповісти
терпи до виборів.
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09.08.2021 11:36 Відповісти
Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішене в принципі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2335
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09.08.2021 11:40 Відповісти
Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" Вот https://censor.net/ru/user/462287 пишет о том же " Дипломатично...А по существу верно ! Наша страна переполнена вражеской агентурой и борьба с ней ведется декоративно. Мы желаем стать членом, принимать участие в разработке стратегических планов и секретных программ ? А назавтра всё это на столе в Кремле... В тылу у нас непочатый край работы! Тут же вам и экономика...пропали !? газа нет!? Заберите энергетику из воровских рук , нам собственного газа хватит еще и продавать будем."
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09.08.2021 11:40 Відповісти
Халва, халва!!
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09.08.2021 11:40 Відповісти
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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09.08.2021 11:57 Відповісти
Знов брехня . Одна з підлих і цинічних європейських цінностей . Підтримувати може Шрі-Ланка чи Камерун . Країни члени НАТО - можуть приймати рішення або підло брехати про "відчинені двері". Наразі вони брешуть .І це огидно . Але брехня і підлість - їхні цінності і ми мусимо це розуміти .
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09.08.2021 14:06 Відповісти
Не зовсім так. Україна начебто хоче ще у Євросоюз, бо підписали асоциацію з ЄС. Але є певна процедура -спочатку у НАТО, а потім у Євросоюз. Ніколи не було навпаки. Тому членство за собой вже тягне і гражданські реформи.
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09.08.2021 14:34 Відповісти
"может ли Украина присоединиться (к НАТО. - Ред.), уже решен в принципе", але є одне малення "але" - якщо Німеччина і Франція не заблокують. А якщо вони і дадуть згоду, то заблокує якась Мадярщина. Тому всі слова західних політиків і дипломатів не варті ламаного гроша. Македонії, яку у 2020 році прийняли в НАТО, до України як до неба рачки. А щодо корупції, то в Україні вона не більша, ніж в Італії чи Греції. Нехай західні дипломати розкажуть Меркель про корумпованих Газпромом німецьких урядовців і політиків.
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09.08.2021 22:44 Відповісти
 
 