Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішене в принципі, - посол Великої Британії Сіммонс

Держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО.

Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися (до НАТО. - ред.), вже вирішене в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І ось розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень немає... Із залученням України, її участю в операціях НАТО - все відмінно, і прогрес очевидний. Але щодо інституційних реформ, яких вимагає членство, то залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших", - наголосила вона.

Сіммонс зазначила, що Україні необхідно провести інституційну реформу в сфері оборони.

"Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь прогрес. На додаток, статус "Партнера розширених можливостей" і План дій щодо членства чітко говорять: є супутні реформи, в яких також повинен бути прогрес. Це судова реформа і реформа сектора безпеки", - пояснила посол.

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