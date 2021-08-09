Філатов про скандал із Магучіх: цькування почали диванні "патріоти", які зробили для країни в тисячу разів менше. На дурнів не ображаються!
Цькування через інцидент з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх на Олімпіаді в Токіо організували диванні "патріоти", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж вона.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти - молода, красива, світла дівчинка. Усміхнена і скромна. Ти не талант, ти - надія не просто українського, а всього світового спорту. Тобі 19 років. Перед тобою можуть бути відкриті всі дороги. З твоєю зовнішністю, харизмою і характером. Але ти віддаєш перевагу важкому, виснажливому, руйнівному для здоров'я шляху спортсмена. Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе - 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, яка не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може, навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої великої помилки", - наголошує він.
"... І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Озлоблених, порожніх, безглуздих. Борються за свободу і незалежність, як правило, словами, а не справами. Людей, які помічають смітинку в чужому оці, але не бачать колоди у власному....", - пише Філатов.
"Ярославо, дівчинко наша, твоє рідне місто нікому не дасть тебе образити. Ти можеш завжди розраховувати як на мене, так і на Марину - керівника федерації легкої атлетики, яка виростила таку зірку. Ні, не так. Зірку. Саме з великої літери. Любимо тебе. Дніпро пишається тобою. І запам'ятай у свої 19 років одну просту істину - на дурнів не ображаються.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
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Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью. Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
я не поклоняюсь никому, просто тошно от совков. и да, Гитлер хотя бы воевал, а твои сралины - нет, только разбой и терроризм. и Муссолини, которого ты любишь(перманентные вопли о фошистах), тоже воевал, а Ленин - нет
Все что мне надо было знать об этом гражданине...
Філатов , ну ти й дурень .
Степан Чубенко. Он был спортсменом, КВН-щиком и патриотом своей страны. Из-за своих убеждений Степан Чубенко погиб: 23 июля 2014 года в его рюкзаке боевики группировки «ДНР» нашли ленту в цветах украинского флага и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». За это члены вооруженного формирования пытали и расстреляли подростка.
а насчет "диванных нациков", так ты, Филатов, оскорбил значительную часть общества, для которых гибель и ранение каждого нашего Воина это личная боль.
хотя, тебе ведь "какая разница", не так ли
а насчет цены этой бронзовой медали, так по мне, лучше бы ее и не было, чем терпеть такой позор "един-у-в-ротский" от Скабеевых и прочих Соловьевых
лично для меня именно "работа" наших Воинов, волонтеров, рабочих, врачей и всех, кто создает Украину в ТЫСЯЧУ раз ценнее, чем прыжки в высоту
Тот, кто зашкварился виноват? НЕТ!
Тот, кто снимал зашквар виноват? НЕТ!
Тот, кто распространял фоточки зашквара виноваты? НЕТ!
А кто же виноват?
А виноваты ПРОСТЫЕ граждане, которым почему-то не понравился зашквар, да еще и набрались наглости ВЫСКАЗАТЬ то, что им не понравилось!!!
Вот ведь мра...и неблагодарные...
Але найважливіше пояснення - ФІЛАТОВ ІДЕ В ПОЛІТИКУ, й це добре, більше б розумних людей там, то ж краще!!!
З сьогоднішнього дня для мене і моіх друзів Філатов = тупі спортсмени.
на останніх виборах я із шкіри вилазила умовляла йти усіх знайомих голосувати за нього. Після сьогодні не буду ніде голосувати за нього ( і моя сімья і знайомі).
сподіваюсь таких як я буде не мало
филатов принципиально как и Авакян тока на магучем базарит - демонстративно наложив на законы. как вы думаешь - это от нормальности, а? но раз пипл хавает, то да - он нормальный(для себя любимого)
Б.А. Філатов
(цитата з вікіпедії)
эх, "един-ты-у-рот", Филатов !
Понять это не могут только дураки и Филатов.
А молодую профуру - вон из нашего спорта. Нехай идет в паРашу!!!
Пусть снимет погоны ВСУ и вопросы отпадут.
Это будет поучительно.
И эротично
Сохранять дипломатические отношения с Россией, во время войны, нормально , а преследовать олимпийскую медалистку, за радость победы, нормально??
Филатов умница и Запад не исключает, видеть его Президентом Украины, в будущем...
Увы, опросы показывают, что ,,диванные патриоты,, голосуют за Зеленского и за генерал-полковника Смешко, из СБУ ...
Рядом с Корбаном
Спорт вже давно заангажований, як масмедіа.
"л"ються рожеві сиропи. Ніби-то наближають нас до Європи....."
https://www.instagram.com/rosya_dp/