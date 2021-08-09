Філатов про скандал із Магучіх: цькування почали диванні "патріоти", які зробили для країни в тисячу разів менше. На дурнів не ображаються!

Цькування через інцидент з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх на Олімпіаді в Токіо організували диванні "патріоти", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж вона.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти - молода, красива, світла дівчинка. Усміхнена і скромна. Ти не талант, ти - надія не просто українського, а всього світового спорту. Тобі 19 років. Перед тобою можуть бути відкриті всі дороги. З твоєю зовнішністю, харизмою і характером. Але ти віддаєш перевагу важкому, виснажливому, руйнівному для здоров'я шляху спортсмена. Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе - 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, яка не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може, навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої великої помилки", - наголошує він.

"... І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Озлоблених, порожніх, безглуздих. Борються за свободу і незалежність, як правило, словами, а не справами. Людей, які помічають смітинку в чужому оці, але не бачать колоди у власному....", - пише Філатов.

"Ярославо, дівчинко наша, твоє рідне місто нікому не дасть тебе образити. Ти можеш завжди розраховувати як на мене, так і на Марину - керівника федерації легкої атлетики, яка виростила таку зірку. Ні, не так. Зірку. Саме з великої літери. Любимо тебе. Дніпро пишається тобою. І запам'ятай у свої 19 років одну просту істину - на дурнів не ображаються.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

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