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Новини Агресія Росії проти України Олімпіада-2020
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Філатов про скандал із Магучіх: цькування почали диванні "патріоти", які зробили для країни в тисячу разів менше. На дурнів не ображаються!

Філатов про скандал із Магучіх: цькування почали диванні

Цькування через інцидент з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх на Олімпіаді в Токіо організували диванні "патріоти", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж вона.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти - молода, красива, світла дівчинка. Усміхнена і скромна. Ти не талант, ти - надія не просто українського, а всього світового спорту. Тобі 19 років. Перед тобою можуть бути відкриті всі дороги. З твоєю зовнішністю, харизмою і характером. Але ти віддаєш перевагу важкому, виснажливому, руйнівному для здоров'я шляху спортсмена. Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе - 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, яка не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями. Ти робиш фотографію. Може, навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої великої помилки", - наголошує він.

"... І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Озлоблених, порожніх, безглуздих. Борються за свободу і незалежність, як правило, словами, а не справами. Людей, які помічають смітинку в чужому оці, але не бачать колоди у власному....", - пише Філатов.

"Ярославо, дівчинко наша, твоє рідне місто нікому не дасть тебе образити. Ти можеш завжди розраховувати як на мене, так і на Марину - керівника федерації легкої атлетики, яка виростила таку зірку. Ні, не так. Зірку. Саме з великої літери. Любимо тебе. Дніпро пишається тобою. І запам'ятай у свої 19 років одну просту істину - на дурнів не ображаються.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх

Олімпіада (687) спорт (1611) Філатов (463) Магучіх (45)


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Топ коментарі
+77
Филатов о скандале с Магучих: Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются! - Цензор.НЕТ 1145
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09.08.2021 11:24
+67
Ще і Філатов сюди впрягся.
Якщо такий розумний, то треба було попередити спортсменку.
Набридли вже какіє разніци...
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09.08.2021 11:25
+67
Хай Филатов с Собяниным сфотается или объявит Саранск городом побратимом Днепра.

Интернационалист-миротворец уев...
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09.08.2021 11:25
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А якщо хтось каже за спорт по за політикою,то це повна фігня.Політика усюди.
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09.08.2021 12:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mHL4G70PaiE Наша олімпійська призерка обіймалась із російською військовою. Чому нам пороблено зі спортсменами?
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09.08.2021 12:07 Відповісти
Не виключаю що вся ця фігня- Магучих з російською спортсменкою, наші синхроністки Савчук та Федина зі своїм інтерв'ю, можливо вони роблять те що їм наказують тренера. А ті, в свою чергу , виконують вказівки з ОПи.
Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью. Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
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09.08.2021 12:18 Відповісти
Мда. Краще б цих б*ядей взагалі на Олімпіаду не пускали.
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09.08.2021 17:03 Відповісти
Пусть засРашкинская спортсменка официально заявит,что Крым - Украина и никто никого травить и осуждать не будет
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09.08.2021 12:08 Відповісти
Ответы уже готовы - "Крим божий", "шо ви сабачьи вапросі задаёте".
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09.08.2021 12:12 Відповісти
Там даже два момента. Во-первых что сфоткалась с убийцами. Во-вторых что они не только убийцы, а еще и дисквалифицированые за допинг уроды
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09.08.2021 12:08 Відповісти
_А филатов, оказывается, мразь... Ну пусть себе представит как во время Второй Всемирной проводят олимпиаду и там обнимаются спортсмены США или Великобритании - и гитлеровцы. Мудак бесстыжий! Публичные люди несут ответственность за то, что они несут народу! Во время войны грань между светом и тенью обостряется и никто не находится "вне политики", только либо на одной стороне - либо на другой.
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09.08.2021 12:08 Відповісти
совок, ты "срав.ниваешь" как будто кто-то блеванул. я даже не буду объяснять почему твое "срав.нение" похоже на тебя самого. как же вы достали. хорошо еще шо сралинцев не приплел - типо в 39-м финны и красножопые ублюдки весело соревнуются в ногомяч например
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09.08.2021 18:22 Відповісти
Пшло на! Не пиши мне больше, чмо, поклоняющееся гитлеру.
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09.08.2021 18:30 Відповісти
так и иди на Путина, ссущество-совок
я не поклоняюсь никому, просто тошно от совков. и да, Гитлер хотя бы воевал, а твои сралины - нет, только разбой и терроризм. и Муссолини, которого ты любишь(перманентные вопли о фошистах), тоже воевал, а Ленин - нет
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10.08.2021 08:35 Відповісти
ну то есть это "принципиальный " Филатов считает что можно быть немножко беременным...

Все что мне надо было знать об этом гражданине...
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09.08.2021 12:11 Відповісти
Ще один бовдур , вставшій волосатой грудью на защиту - невинной фефочкі " . .
Філатов , ну ти й дурень .
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09.08.2021 12:13 Відповісти
Филатов приписал всех к диванным патриотам. Я был о нём лучшего мнения, а он рассуждает, как малорос.
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09.08.2021 12:14 Відповісти
А он всегда и был и остается малороссом
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09.08.2021 16:56 Відповісти
Жыдороссом
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09.08.2021 22:34 Відповісти
Филатов о скандале с Магучих: Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются! - Цензор.НЕТ 6289

Степан Чубенко. Он был спортсменом, КВН-щиком и патриотом своей страны. Из-за своих убеждений Степан Чубенко погиб: 23 июля 2014 года в его рюкзаке боевики группировки «ДНР» нашли ленту в цветах украинского флага и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». За это члены вооруженного формирования пытали и расстреляли подростка.
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09.08.2021 12:15 Відповісти
100%
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10.08.2021 07:33 Відповісти
Если спорт вне политики,то нахрена им деньги из бюджета,идиотина?
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09.08.2021 12:18 Відповісти
Бабломойскую шкурку не соскребешь, не так ли Борис Альбертович ?

а насчет "диванных нациков", так ты, Филатов, оскорбил значительную часть общества, для которых гибель и ранение каждого нашего Воина это личная боль.
хотя, тебе ведь "какая разница", не так ли

а насчет цены этой бронзовой медали, так по мне, лучше бы ее и не было, чем терпеть такой позор "един-у-в-ротский" от Скабеевых и прочих Соловьевых

лично для меня именно "работа" наших Воинов, волонтеров, рабочих, врачей и всех, кто создает Украину в ТЫСЯЧУ раз ценнее, чем прыжки в высоту
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09.08.2021 12:20 Відповісти
Саме так!
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10.08.2021 07:34 Відповісти
Типичная "логика" наглых властей:
Тот, кто зашкварился виноват? НЕТ!
Тот, кто снимал зашквар виноват? НЕТ!
Тот, кто распространял фоточки зашквара виноваты? НЕТ!
А кто же виноват?
А виноваты ПРОСТЫЕ граждане, которым почему-то не понравился зашквар, да еще и набрались наглости ВЫСКАЗАТЬ то, что им не понравилось!!!
Вот ведь мра...и неблагодарные...
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09.08.2021 12:23 Відповісти
Філатов вчнив , як один з батікив дитини, коли один занадто суворий а інший ... допомаагє не зламатись й не відштовхунути . Так, він же підтвердив , що вона помилилась ... От якби вони зфоткались без знамен - взагалі б не було проблеми, ну майже...
Але найважливіше пояснення - ФІЛАТОВ ІДЕ В ПОЛІТИКУ, й це добре, більше б розумних людей там, то ж краще!!!
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09.08.2021 12:29 Відповісти
з такими мислішками далеко у політиці не зайде, так і залишиться мером БаблоПетровська
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09.08.2021 12:35 Відповісти
Не погоджуюсь! Він точно краще Разумкова , а хтось повинен взяти на себе частину 73 зазедебільних відсотків
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09.08.2021 12:49 Відповісти
Хай ця ***** драна як воіни ВСУ (де вона до речі отримує зарплатню) іде посиде на передовій і там мозок стане на місто.
З сьогоднішнього дня для мене і моіх друзів Філатов = тупі спортсмени.
на останніх виборах я із шкіри вилазила умовляла йти усіх знайомих голосувати за нього. Після сьогодні не буду ніде голосувати за нього ( і моя сімья і знайомі).
сподіваюсь таких як я буде не мало
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09.08.2021 13:45 Відповісти
ахах, а ты шо - король подъезда шо заставил всех голосовать, а потом обиделся на Филю и все взяли под козырек и не будут за него больше?
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09.08.2021 18:24 Відповісти
сочувствую им, хотя есть миллиарды тех кто верит в летающих мужуков с крылышками
филатов принципиально как и Авакян тока на магучем базарит - демонстративно наложив на законы. как вы думаешь - это от нормальности, а? но раз пипл хавает, то да - он нормальный(для себя любимого)
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10.08.2021 08:33 Відповісти
росіянин до останньої клітинки тіла."
Б.А. Філатов
(цитата з вікіпедії)

эх, "един-ты-у-рот", Филатов !
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09.08.2021 12:33 Відповісти
Для кремля спорт - это политика.
Понять это не могут только дураки и Филатов.
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09.08.2021 12:34 Відповісти
Израильские спортсменки бегут обниматься с иракскими ?
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09.08.2021 13:14 Відповісти
ірак не в тренді, треба з палестинцями.
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09.08.2021 15:00 Відповісти
етот Филатов -дурковатый! если девочка-спортсменка угробила свои мозги изнурительными тренировками,то Филатов как опытный политик обязан был ей мозги вставить!
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09.08.2021 12:51 Відповісти
Магучих нужно башкой думать,что бы ее не травили.
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09.08.2021 12:53 Відповісти
И чем диваные эксерты хуже кабинетных.
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09.08.2021 12:57 Відповісти
...особенно в условиях карантина и удаленки
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09.08.2021 22:38 Відповісти
Эти слова - все, что нужно знать о хитрожопых и их подстилках.
А молодую профуру - вон из нашего спорта. Нехай идет в паРашу!!!
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09.08.2021 13:06 Відповісти
Всю сознательную жизнь она бьётся головой при падении с высоты - что с неё взять?
Пусть снимет погоны ВСУ и вопросы отпадут.
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09.08.2021 13:11 Відповісти
Лучше снять с нее портки и отзвездячить обломком шеста.
Это будет поучительно.
И эротично
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09.08.2021 14:46 Відповісти
Соловьев уже пригласил ее в расею, где нет биндеров и фашистов
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09.08.2021 14:02 Відповісти
Удивительно, сколько ущербных плавает на поверхности.
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09.08.2021 13:14 Відповісти
Как прыгать в ширину на народные деньги - то патриоты огого.
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09.08.2021 13:49 Відповісти
Я взагалі вважаю, що це була руська спецоперація з тими світлинами.А українці знову повелися, як діти. Замість обговорювання України та українських спортсменів- ми сремося між собою, та говоримо про російських спортсменів, з ким вони сфоткалися. Путін знову всіх переіграв.
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09.08.2021 14:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/254719,если ты такой умный, то должен знать, что писать слово путин-уже стало неприлично, порядочные люди пишут <*******!
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09.08.2021 17:38 Відповісти
Ещё один проявился, да на вас полудурков лакмусовыз бумажек не хватит...забери ее к себе...а ещё лучше отправь ее наыронт, у нее воинское звание, если не ошибаюсь..
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09.08.2021 15:40 Відповісти
Торговать с Россией можно, а сдерживать эмоции спортсменки , получившей олимпийскую медаль, нельзя??
Сохранять дипломатические отношения с Россией, во время войны, нормально , а преследовать олимпийскую медалистку, за радость победы, нормально??
Филатов умница и Запад не исключает, видеть его Президентом Украины, в будущем...
Увы, опросы показывают, что ,,диванные патриоты,, голосуют за Зеленского и за генерал-полковника Смешко, из СБУ ...
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09.08.2021 16:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479262,не смеши людей, ты такой знаток политики как и колбасных обрезков
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09.08.2021 17:40 Відповісти
Запад не исключает видеть Филатова в скором будущем сидящем на бутылке
Рядом с Корбаном
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09.08.2021 22:41 Відповісти
Эта Ярослава поймет все только тогда, когда ее родной дом в Днепре с ее близкими и дорогими людьми разбомбят российские грады
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09.08.2021 16:55 Відповісти
Филатов - ынколи краще жувати.
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09.08.2021 17:01 Відповісти
лучше б филатов сосал......
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09.08.2021 18:38 Відповісти
Спортсмен найвищого рівня представник і той кого наслідує молодь.
Спорт вже давно заангажований, як масмедіа.
"л"ються рожеві сиропи. Ніби-то наближають нас до Європи....."
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09.08.2021 19:05 Відповісти
Кто еще не поскользнулся на этой вате?
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09.08.2021 20:49 Відповісти
Не Філатову, як посадовцю на виборній посаді, давати, тим більше такі безапеляційні, оцінки виборцям, а навпаки. Там, власне, вина Ярослави незначна, набагато більша - таких дорослих дядь у Міністерстві оборони й Міністерстві молоді та спорту, які повинні були провести зі спортсменами роз'яснювальну роботу - як себе вести в подібних ситуаціях. Тим більше, що ситуація цілком прогнозована.
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09.08.2021 20:53 Відповісти
вина военнослужащей в чине лейтенанта ВСУ в обнимашках с офицером ФСБ и доверенным лицом ***** - незначна? ты может уху ел сегодня, чучело лищнехромосомное украиномовное?
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10.08.2021 00:15 Відповісти
Кацап, йди псу в сраку.
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10.08.2021 07:34 Відповісти
Борис, дядюшка, ты уже свой город противопоставляешь всей Украине? Город уже стал твоей собственностью, что ты от его имени выступаешь?
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09.08.2021 22:14 Відповісти
о чем вообще спорить? посмотрите как у "девочки" называется акканунт в инстаграме:
https://www.instagram.com/rosya_dp/
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10.08.2021 00:13 Відповісти
ууу, это фото - этож самая страшная презрадная-зрада во вселенной.
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10.08.2021 04:46 Відповісти
Шо это ватаны на манер филаткиных распетушились, гомодрилы... Еще и патриотов обзывают дураками... А НА КАМЕРУ СЛАБО ВЫБАЧИТИСЬ, ДУРБЫЦАЛ.
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10.08.2021 11:13 Відповісти
Походу, Магучих попахивает Усиком(лобковым)
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10.08.2021 11:16 Відповісти
Яка гидота,що за висери пишуть,і хто,що ви для держави ,для її прославляння зробили-один словесний понос,Слава Чемпіонці....
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12.08.2021 19:38 Відповісти
Філатов ти придурок?
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17.09.2021 14:19 Відповісти
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