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Новини Агресія Росії проти України
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Латвія попереджає про можливі інциденти між військами Росії і НАТО під час навчань у Білорусі

Латвія попереджає про можливі інциденти між військами Росії і НАТО під час навчань у Білорусі

Російсько-білоруські військові навчання "Захід 2021", які пройдуть з 10-го по 16 вересня, а також наплив мігрантів до Литви збільшують імовірність інцидентів із військами НАТО в країнах Балтії і Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Зростає ймовірність непорозуміння і деяких дій, які явно не дозволені командуванням під час російсько-білоруських маневрів, уточнив Рінкевич.

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За його словами, збільшення присутності прикордонників і військових формувань на литовському, естонському і польському кордонах Білорусі збільшує ймовірність виникнення інцидентів. Однак поки в сторін не спостерігається інтересу перевести це в повномасштабну військову провокацію, зазначив міністр.

Рінкевич наголосив, що наплив мігрантів до Литви з Росії - "явний приклад гібридної війни". Міністра порадувало рішення Іраку припинити польоти до Мінська, оскільки в поєднанні з новою тактикою литовських прикордонників повертати мігрантів до Білорусі це призвело до значного зниження кількості осіб, які перетинають кордон в останні дні.

За словами Рінкевича, нинішні навчання "Захід" - особливі через "елементи гібридної війни, що відбувається".

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"Безумовно, у них досить високий потенціал для інцидентів. Звичайно, якщо хтось планує якісь навмисні провокації, ми їх побачимо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що є інтерес до того, щоб перевести це в повномасштабну військову провокацію", - сказав міністр.

Білорусь (7922) Латвія (1342) НАТО (6395) росія (64871) військові навчання (2775) Рінкевичс Едгарс (177)


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В норвежском Киркенесе не могут потушить пожар на российском краболове "Таманго". На нем произошел ряд взрывов, судно отогнали подальше от причала судоверфи "Кимек".
Возгорание на "Таманго" началось в воскресенье, 8 августа, днем. Все 22 человека экипажа эвакуированы. В ночь на понедельник на борту судна произошли взрывы, поэтому попытки пожарных его погасить не увенчались успехом, тушение решено прекратить. Об этом 9 августа сообщает норвежское издание https://www.sva.no/2021/nyheter/baten-flytta-slokningarbeidet-innstilt/ "Sør-Varanger Avis" .
По информации издания, на борту краболова находятся 47 тонн дизельного топлива. После начала взрывов спасатели удалились от судна на 300-400 метров. В спасательной службе заявили, что главная цель - не допустить розлива топлива в том случае, если судно все же утонет. В местной полиции жителям города рекомендовано закрыть все окна из-за сильного дыма от горящего краболова.
"Таманго" был построен в 1967 году. Судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. Пожар начался в трюме судна, заявил прессе источник среди членов экипажа.
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09.08.2021 11:35 Відповісти
Наверное, вспыхнули ГСМ, что накопились в льяльных водах. В норвежских водах льяльные воды не сбросишь - это не Рашка-засрашка, там за такое огромезный штраф выпишут.
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09.08.2021 11:44 Відповісти
Краби були із тротиловою начинкою,що бабахнуло декілька разів всередені трюма?
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09.08.2021 12:35 Відповісти
Та нє.....Вейшнория!!
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09.08.2021 11:37 Відповісти
А шо такого? В Турции уже был инцидент между самолётом кацапов и авиацией НАТО - сбили нафиг кацапов. И шо? Кацапы посидели полгода без помидоров и всё...
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09.08.2021 11:43 Відповісти
Напряженность не помешает Украине. Только зассут кацапы как всегда.А то бы вместе начали давить.
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09.08.2021 11:50 Відповісти
Ні-і-і,інцедентів не буде,бо улуси не ******* отримувати дрючком по харі.
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09.08.2021 12:37 Відповісти
 
 