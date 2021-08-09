Латвія попереджає про можливі інциденти між військами Росії і НАТО під час навчань у Білорусі
Російсько-білоруські військові навчання "Захід 2021", які пройдуть з 10-го по 16 вересня, а також наплив мігрантів до Литви збільшують імовірність інцидентів із військами НАТО в країнах Балтії і Польщі.
Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Зростає ймовірність непорозуміння і деяких дій, які явно не дозволені командуванням під час російсько-білоруських маневрів, уточнив Рінкевич.
За його словами, збільшення присутності прикордонників і військових формувань на литовському, естонському і польському кордонах Білорусі збільшує ймовірність виникнення інцидентів. Однак поки в сторін не спостерігається інтересу перевести це в повномасштабну військову провокацію, зазначив міністр.
Рінкевич наголосив, що наплив мігрантів до Литви з Росії - "явний приклад гібридної війни". Міністра порадувало рішення Іраку припинити польоти до Мінська, оскільки в поєднанні з новою тактикою литовських прикордонників повертати мігрантів до Білорусі це призвело до значного зниження кількості осіб, які перетинають кордон в останні дні.
За словами Рінкевича, нинішні навчання "Захід" - особливі через "елементи гібридної війни, що відбувається".
"Безумовно, у них досить високий потенціал для інцидентів. Звичайно, якщо хтось планує якісь навмисні провокації, ми їх побачимо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що є інтерес до того, щоб перевести це в повномасштабну військову провокацію", - сказав міністр.
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В норвежском Киркенесе не могут потушить пожар на российском краболове "Таманго". На нем произошел ряд взрывов, судно отогнали подальше от причала судоверфи "Кимек".
Возгорание на "Таманго" началось в воскресенье, 8 августа, днем. Все 22 человека экипажа эвакуированы. В ночь на понедельник на борту судна произошли взрывы, поэтому попытки пожарных его погасить не увенчались успехом, тушение решено прекратить. Об этом 9 августа сообщает норвежское издание https://www.sva.no/2021/nyheter/baten-flytta-slokningarbeidet-innstilt/ "Sør-Varanger Avis" .
По информации издания, на борту краболова находятся 47 тонн дизельного топлива. После начала взрывов спасатели удалились от судна на 300-400 метров. В спасательной службе заявили, что главная цель - не допустить розлива топлива в том случае, если судно все же утонет. В местной полиции жителям города рекомендовано закрыть все окна из-за сильного дыма от горящего краболова.
"Таманго" был построен в 1967 году. Судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. Пожар начался в трюме судна, заявил прессе источник среди членов экипажа.