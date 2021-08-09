Латвія попереджає про можливі інциденти між військами Росії і НАТО під час навчань у Білорусі

Російсько-білоруські військові навчання "Захід 2021", які пройдуть з 10-го по 16 вересня, а також наплив мігрантів до Литви збільшують імовірність інцидентів із військами НАТО в країнах Балтії і Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Зростає ймовірність непорозуміння і деяких дій, які явно не дозволені командуванням під час російсько-білоруських маневрів, уточнив Рінкевич.

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За його словами, збільшення присутності прикордонників і військових формувань на литовському, естонському і польському кордонах Білорусі збільшує ймовірність виникнення інцидентів. Однак поки в сторін не спостерігається інтересу перевести це в повномасштабну військову провокацію, зазначив міністр.

Рінкевич наголосив, що наплив мігрантів до Литви з Росії - "явний приклад гібридної війни". Міністра порадувало рішення Іраку припинити польоти до Мінська, оскільки в поєднанні з новою тактикою литовських прикордонників повертати мігрантів до Білорусі це призвело до значного зниження кількості осіб, які перетинають кордон в останні дні.

За словами Рінкевича, нинішні навчання "Захід" - особливі через "елементи гібридної війни, що відбувається".

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"Безумовно, у них досить високий потенціал для інцидентів. Звичайно, якщо хтось планує якісь навмисні провокації, ми їх побачимо. Але я, чесно кажучи, не думаю, що є інтерес до того, щоб перевести це в повномасштабну військову провокацію", - сказав міністр.