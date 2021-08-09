Конкурс на посаду голови САП зараз на паузі, це викликає занепокоєння, - Ситник

Проведення конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури триває вже понад рік і зараз перебуває на паузі. Частину повноважень антикорупційного прокурора виконує генеральний прокурор.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Триває конкурс на посаду голови САП. На жаль, хто спостерігає за ходом цього конкурсу, може помітити, що певні спроби тиску на цей конкурс є. Сам факт, що конкурс триває вже понад рік - на жаль, це неприпустимо, щоб зберегти і забезпечити незалежність антикорупційного органу", - зазначив Ситник.

За його словами, це "дуже погано", що орган не має постійного керівника понад рік і зазначив, що основну частину функцій антикорупційного прокурора поки виконує генеральний прокурор.

"Однією з основних гарантій (незалежності. - ред.) антикорупційної прокуратури є незалежність від генерального прокурора і його вказівок із тих справ, які розслідує антикорупційне бюро. Бачимо, що конкурс викликає дуже багато питань і взагалі на паузі. Це викликає певне занепокоєння", - наголосив директор НАБУ.

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