Британський есмінець Defender продемонстрував усьому світові, що міжнародне право існує не просто так, - посол Великої Британії Сіммонс

Есмінець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Defender, який у червні увійшов в т.зв. "територіальні води РФ" поблизу тимчасово окупованого Росією Кримського півострова, продемонстрував важливість міжнародного права всьому світу.

Таку думку висловила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Цю подію можна розділити на те, що трапилося тоді, і на те, які результати вона мала. "Дефендер" здійснював подорож, під час якої він зайшов до Одеси, аби взяти участь у спільних навчаннях, потім він продовжив свій шлях до Грузії із тим самим завданням. Для цього він обрав найпряміший шлях. Цей прямий шлях є міжнародно визнаним транспортним коридором", - зазначила Сіммонс.

Вона додала, що, під час проходу есмінця поблизу тимчасово окупованого півострова, його супроводжували російські військові. "Це до питання про роль росіян у цьому інциденті", - підкреслила дипломат.

Британський посол уточнила, що одним з наслідків проходу есмінця Defender стала демонстрація важливості міжнародного права всьому світу.

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"Коли британський корабель проходив по міжнародно визнаному маршруту, це свідчило: міжнародне морське право існує і воно робить цей прохід можливим", - зазначила Сіммонс.

Вона підкреслила, що прохід есмінця також продемонстрував, що подібні маршрути можуть використовуватися в мирних цілях.

"Показати це було дуже важливо. Це була демонстрація того, що міжнародне право існує не просто так", - резюмувала дипломат.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.