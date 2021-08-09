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Новини Агресія Росії проти України
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Британський есмінець Defender продемонстрував усьому світові, що міжнародне право існує не просто так, - посол Великої Британії Сіммонс

Британський есмінець Defender продемонстрував усьому світові, що міжнародне право існує не просто так, - посол Великої Британії Сіммонс

Есмінець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Defender, який у червні увійшов в т.зв. "територіальні води РФ" поблизу тимчасово окупованого Росією Кримського півострова, продемонстрував важливість міжнародного права всьому світу.

Таку думку висловила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Цю подію можна розділити на те, що трапилося тоді, і на те, які результати вона мала. "Дефендер" здійснював подорож, під час якої він зайшов до Одеси, аби взяти участь у спільних навчаннях, потім він продовжив свій шлях до Грузії із тим самим завданням. Для цього він обрав найпряміший шлях. Цей прямий шлях є міжнародно визнаним транспортним коридором", - зазначила Сіммонс.

Вона додала, що, під час проходу есмінця поблизу тимчасово окупованого півострова, його супроводжували російські військові. "Це до питання про роль росіян у цьому інциденті", - підкреслила дипломат.

Британський посол уточнила, що одним з наслідків проходу есмінця Defender стала демонстрація важливості міжнародного права всьому світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі ВМС Великої Британії продовжать заходити в територіальні води України, - глава МЗС Рааб

"Коли британський корабель проходив по міжнародно визнаному маршруту, це свідчило: міжнародне морське право існує і воно робить цей прохід можливим", - зазначила Сіммонс.

Вона підкреслила, що прохід есмінця також продемонстрував, що подібні маршрути можуть використовуватися в мирних цілях.

"Показати це було дуже важливо. Це була демонстрація того, що міжнародне право існує не просто так", - резюмувала дипломат.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5535) корабель (1608) Чорне море (1658) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+17
Экипаж Дефендера и Великобритания продемонстрировали всему миру истинную цену дешёвых рашистских понтов.
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09.08.2021 11:59
+14
Англичане на высоте.Как и всегда.
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09.08.2021 11:58
+5
НАТА втерла носа лаптям.
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09.08.2021 12:03
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Англичане на высоте.Как и всегда.
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09.08.2021 11:58 Відповісти
Экипаж Дефендера и Великобритания продемонстрировали всему миру истинную цену дешёвых рашистских понтов.
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09.08.2021 11:59 Відповісти
чем, тем что не ввалили со всех калибров нахалам?
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09.08.2021 12:34 Відповісти
Дефендер осуществлял мирный проход территориальными водами Украины. Зачем ему "вваливать со всех калибров" по рашистким "нахалам"?
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09.08.2021 12:47 Відповісти
Британцы будут воевать вместо украинцев?
Когда у Украины появятся корабли класса Destroyer, тогда и будут украинские ВМС гонять оккупантов.
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09.08.2021 12:59 Відповісти
бред
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09.08.2021 14:40 Відповісти
Привет, Бред!
Вот Вы представились, а сказать-то что хотели?
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09.08.2021 14:49 Відповісти
Британский эсминец Defender продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 441
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09.08.2021 12:02 Відповісти
НАТА втерла носа лаптям.
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09.08.2021 12:03 Відповісти
Пока что лапти ходят в моем любимом Крыму, а не мы. Так кто кому что утер? Я не пойму, где лендлиз, вместо "кредита на миллиард фунтов", где катера, ракеты? Где в конце концов экспедиционный корпус?
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09.08.2021 14:58 Відповісти
Блин, та они должны были в хлам разнести те кораблики и самолетики рашки, а не пройти "возле мыса Фиолент". Это как-то сильно мелко и дешево для стратегического союзника.
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09.08.2021 12:14 Відповісти
Отож. Будапештский меморандум променяли на "демонстрацию флага у мыса". Вы серьезно?
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09.08.2021 14:56 Відповісти
Дефендер підійшов до окупованого Криму,москалі по ньому стрільнули і він тут же втік...Так що ж він продемонстрував?..Важко тут відповісти,передбачливість,боягузливість чи якийсь розрахунок,але Симмонс точно демонструє дебілізм,згадуючи про цей прикрий інцидент...
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09.08.2021 12:40 Відповісти
ВІн не втік, він продовжував пливти своїм курсом далі у Грузію, як і плив, не змінюючи його
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09.08.2021 13:33 Відповісти
А Зеля за это же Пороху дело состряпал в ГБР
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09.08.2021 12:54 Відповісти
Так, да не так. Подкололи россиян, но не укололи. Когда британский корабль с согласия Украины зайдет в порт Севастополя, тогда будет демонстрация работы международного права, когда украинские нефтяники начнут качать нефть и газ из крымских месторождений, а не российские, тогда будет международное право. А так, да, подкололи так подкололи, но не больше.
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09.08.2021 14:55 Відповісти
"Дефендер" показал, что такое быть джентльменом.
Respect !
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09.08.2021 15:18 Відповісти
У нас нарисовался "Гарант". Мастер озабоченностей и демаршей. Можем расслабиться
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09.08.2021 15:32 Відповісти
 
 