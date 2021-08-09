УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5632 відвідувача онлайн
Новини
651 2

Закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років набув чинності

Закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років набув чинності

В Україні в неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

Текст закону "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)" № 1668-IX 7 липня опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Метою документа є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років лікарських засобів аптечними установами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що посвідчує його вік.

Основним завданням закону є неможливість неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) з метою, відмінною від прямого призначення продукту.

Також читайте: Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж

Очікується, що заборона на законодавчому рівні продажів лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей і підлітків.

Автор: 

діти (5037) заборона (1446) ліки (1311) торгівля (1256) аптека (186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь они даже активированный уголь не купят или пробиотик от поноса. Ура, товарисчи...
показати весь коментар
09.08.2021 12:30 Відповісти
неоднозначное решение... В детстве мне пришлось часто ходить/ездить в аптеку за лекарствами для бабушки, которая последние годы жизни почти не вставала с постели, а мама утром уходила на работу и возвращалась лишь вечером.
С другой стороны, если уж вводить запрет, то штрафовать надо не только аптеку, но и родителей, допускающих подобное. Ведь у нас сложилась практика практического выведения родителей из-под ответственности за правонарушения их потомков
показати весь коментар
09.08.2021 16:05 Відповісти
 
 