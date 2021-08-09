Закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років набув чинності

В Україні в неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

Текст закону "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)" № 1668-IX 7 липня опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", передає Цензор.НЕТ.

Метою документа є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років лікарських засобів аптечними установами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що посвідчує його вік.

Основним завданням закону є неможливість неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) з метою, відмінною від прямого призначення продукту.

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Очікується, що заборона на законодавчому рівні продажів лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприяти зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей і підлітків.